Vanlige mosjonister har ikke den samme tilgangen til noen som kan lede treningsøktene i hverdagen slik som for eksempel Ingebrigtsen-familien har. Heldigvis kan smart- og pulsklokker være en god, alternativ og kjeftefri løsning. Med lang batteritid, funksjoner som musikk, kart, aktivitetsnivå og WiFi kan du få en robust klokke som tåler juling enten du er ute på skitur, svømmetur eller spiller golf.

Her har vi samlet smartklokker og pulsklokker som du kan sikre deg til nedsatte priser i løpet av Black Week:

Pris: 4999 kroner (veiledende pris: 9499 kroner)

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Milrab

Her kan du spare solide 4500 kroner (47% rabatt) på å sikre deg smartklokke med bezel i DLC-titan, eksklusivt hos Milrab. Samtlige robuste klokker i fenix 5 Plus-serien er fullpakket med avanserte treningsfunksjoner som hjelper deg å overvåke formen og ytelsen. Blant annet rutbare fargekart, håndleddbasert pulsmåling og lagringsplass til opptil 1000 sanger.

Les mer og kjøp smartklokken hos Milrab.no

Pris: 1489 kroner (veiledende pris: 1974 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Milrab

Denne klokken har alt en ordentlig actionhelt trenger. Alt fra høydemåler, dybdemåler, barometer, kompass og vær-statistikk, til selvfølgelig et digitalt termometer. I tillegg til å ha kontroll på tiden, har den også nedteller, stoppeklokke, alarm – og den kan forutsi tidspunkt for soloppgang og solnedgang.

Les mer og kjøp den solsikre klokken hos Milrab.no.

Pris: 599 kroner (veiledende pris: 1499 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Mobilverkstedet

Haylou LS02 smartklokke passer utmerket for deg som er litt aktiv. Den måler pulsen og holder oversikt over antall skritt du tar daglig. Du har også mulighet for å få opp varslinger som meldinger og innkommende samtaler. Via klokken kan du avvise anropet om du sitter opptatt, eller lese meldinger som kommer inn slik at du slipper å ta opp telefonen.

Les mer og kjøp den vanntette smartklokken hos Mobilverkstedet.no.

Pris: 3569 kroner (veiledende pris: 5099 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Get Inspired

Her kan du sikre deg en avansert, multisport GPS-klokke med touch fargeskjerm. Klokken er vanntett opp til 100 meter, den er utstyrt med kompass og har 10 timers batteritid når den er i treningsmodus. Klokken har et elegant design og er optimal for konkurranser, under trening og i daglig bruk.

Les mer og klikk her for å bestille klokken hos GetInspired.no.

Pris: 1199 kroner (veiledende pris: 1690 kroner)

Klikk på bildet for å gå til tilbudet. Foto: Kjell.com

Amazfit GTR fra Xiaomi er en elegant smartklokke som har mange smarte funksjoner for både trening og hverdag. På utsiden utmerker klokken seg med sitt store AMOLED-display med utskiftbare urskiver som omsluttes av elegant keramikkramme. De ulike treningsinnstillingene i kombinasjon med GPS, pulsmåler og andre sensorer gjør klokken til en perfekt treningspartner.

Klikk her for å kjøpe Amazfit GTR smartklokke hos Kjell.com.