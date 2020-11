Her kan du gjøre kupp på høyttalere på Cyber Monday

Artikkelen inneholder annonselenker.

Uansett om du skal sikre deg den gode lydopplevelsen mens du ser film eller lytte til favorittartister, har du et hav av valgmuligheter når du skal kjøpe høyttaler. Her har vi samlet noen av de beste kuppene på høyttalere du kan gjøre på Cyber Monday:

Pris: 1449 kroner (veiledende pris: 2490 kroner)

Trådløs, mobil høyttaler som kan friste med beste lyd i sin klasse, praktisk bærehåndtak og åtte timers batteritid. Du kobler deg enkelt opp med mobilen via Bluetooth, og høyttaleren har et design som får den til å fremstå som et stilfullt designelement uansett hvilket rom den måtte befinne seg i. Tips: Kjøper du to høyttalere så kan du nyte solid stereolyd.

Harmon Kardon Onyx Studio 5 kan du nå sikre deg hos Dustin Home.

Pris: 1020 kroner (veiledende pris: 1749 kroner)

På utkikk etter en høyttaler du enkelt kan ta med deg til uteplassen eller på stranden? VOXICON W25 er IPX6-sertifisert, hvilket betyr at du ikke behøver tenke på om høyttaleren skulle bli våt i regnet eller om den står inntil kanten på bassenget. Høyttaleren har dessuten 360 graders design som sørger for at lyden høres like godt uansett hvor du sitter.

Den praktiske høyttaleren VOXICON W25 Duo får du nå hos Dustin Home

Pris: 2739 kroner (veiledende pris: 3490 kroner)

Sinox Multimedia Table kombinerer en tre-bens Bluetooth høyttaler og en bordplate for å imøtekomme dine behov for oppbevaring og musikk samtidig. Laget i mørkt tre- og stoffdesign, og kommer med innebygget trådløs lading.

Det stilfulle høyttalerbordet fra Sinox får du hos Dustin Home.

HiFi Klubben: Argon Audio OUT5

Pris: 1196 kroner (veiledende pris: 1996 kroner)

Robust og velspillende utendørshøyttaler som er enkel å montere og som tåler fuktige omgivelser. Her har du en budsjettvennlig mulighet til å få kvalitetslyd på terrassen, i garasjen, i båten og andre steder der klimaet er for hardt for vanlige høyttalere. OUT5 er laget for årevis med aktiv bruk.

De praktiske høyttalerne du kan henge utendørs får du nå på tilbud hos HiFi Klubben.

Pris: 1998 kroner (veiledende pris: 2490 kroner)

Gjennomtenkt, prisgunstig og svært god lydplanke som gir langt bedre lyd sammenliknet med de bittesmå innebygde høyttalerne i TV-en. Du kan lett plassere DHT-S216 på en hylle sammen med TV-en din, og det lave designet gjør det enkelt å få plass under de fleste TV-er.

Den lekre lydplanken får du nå på tilbud hos HiFi Klubben.

Pris: 1639 kroner (veiledende pris: 2990 kroner)

Bærbar høyttaler som leverer kombinasjonen super lyd med et flott design som gjør at den passer perfekt inn i ethvert hjem. Batterikapasiteten strekker seg mot opptil åtte timer, samtidig som du kan lade smarttelefonen din. Høyttaleren er laget av et solid materiale i rustfritt stål. Tips: Dersom du kjøper to høyttalere, kan du nyte solid stereolyd.

Den praktiske høyttaleren får du nå hos CDON.

Pris: 1690 kroner (veiledende pris: 2849 kroner)

Med JBL Soundbar med Subwoofer får du balansert lyd med ekstra dyp bass, perfekt for filmer og musikk. Lydplanken er dessuten Bluetooth-aktivert, hvilket legger til rette for at du kan spille favorittmusikken din trådløst fra en hvilken som helst smarttelefon, nettbrett eller bærbar PC. Enkeltkablet HDMI ARC-tilkobling sikrer problemfri brukeropplevelse.

Lydplanken med trådløs subwoofer fra JBL får du nå hos CDON.

