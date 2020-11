Artikkelen inneholder annonselenker.

Vinteren står for tur og det er lite som varmer så godt som en god dunjakke når gradestokken synker nedover. Vi har samlet dunjakkene til både dame og herre som du kan gjøre best kupp på under Black Week:

Pris: 800 kroner (førpris: 1999 kroner)

En helt nydelig dunjakke fra Twentyfour som du nå får hele 60% avslag på. Jakken er superlett og myk, og perfekt på kjølige dager med sitt fyll av 90% dun og 10% fjær. Jakken har stretchpaneler for god passform, er lett innsvingt og har en fin fasong. Denne jakka passer like bra til tur som til fritid. Dunjakken er kun på salg i fargen lys blå.

Pris: 4499 kroner (førpris: 7499 kroner)

K7 Infinium fra Mountain Equipment er en videreutvikling av K7-jakken hvor de har implenetert Gore Infinitum for den beste beskyttelsen mot vind, fukt og dårlig vær i kombinasjon med K7-jakkens allerede overlegne varme- og isolasjonsegenskaper. Dette er en varm og lett ekspedisjonsjakke, perfekt for høyfjellsbruk og kalde vinterturer, blant annet er den brukt på Grønlandsturer.

Pris: 1499 kroner (førpris: 2999 kroner)

Guides Down Hoody fra Marmot er en varm og komfortabel dunjakke, oppdatert med Marmots vannavvisende dun, designet for ekstreme forhold. Hetten er fast og fylt med dun, lommene på siden og bryst har glidelås, i tillegg er det en innvendig lomme. Frontglidelåsen har stormklaff og mansjettene kan justeres med borrelås, samt elastisk justering i jakkeavslutning.

Pris: 2219 kroner (førpris: 3699 kroner)

Røros Down Jacket gir deg full beskyttelse og varme når gradestokken viser langt under null. Jakken er sydd i en bokskonstruksjon, som gjør at man kan dra maks fordel av de isolerende egenskapene til det resirkulerte dunet og hindrer dannelsen av kuldebroer. I tillegg er skuldrene styrket med Primaloft® Black Eco for å gi deg økt værbeskyttelse.

Ventilasjonsglidelåser under ermene gjør det enkelt å regulere temperaturen. Yttermaterialet er vindtett og vannavvisende, slik at du kan bruke jakken uansett vær og vind.

Pris: 2599 kroner (førpris: 3999 kroner)

Lett og allsidig dunjakke som passer perfekt når du skal ut i fjellet eller stå på ski, og trenger god bevegelighet. Den er fylt med impregnert 800FP R.D.S. Sertifisert European gåsedun og kan brukes som ytterjakke eller under skalljakke. Pertex® Quantum Pro nylon ripstop ytterstoff holder varmen inne samtidig som den puster.

