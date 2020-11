Cyber Monday-kupp: Ukas beste tilbud på kjøkkenmaskiner og kjøkkenutstyr

Artikkelen inneholder annonselenker.

Pris: 8999 kroner (veiledende pris: 9999 kroner)

Kjøkkenmaskinene fra KitchenAid er populære. Det er ikke rart med tanke på de gode bake-egenskapene, det store utvalget ekstrautstyr og det lekre designet. Denne maskinen trenger du ikke gjemme bort i kjøkkenskapet. Toppmodellen KitchenAid Artisan XL, med en ekstra stor 6,9 liters bolle og mulighet til hele 1,3 hestekrefter uteffekt (956W) er på tilbud denne uka. Til sammenligning har den «vanlige» KitchenAid-maskinen en bolle på 4,8 liter. Også den er på tilbud denne uka.

Pris: 1499 kroner (veiledende pris: 2139 kroner)



Det trenger ikke være så komplisert å lage god kaffe. Kaffetrakteren fra Gastroback med innebygget kaffekvern lager utmerket kaffe kjapt og enkelt. Denne klassiske kaffetrakteren fra Gastroback tar jobben i hverdagen. Kaffebønnebeholderen har plass til 250 gram bønner. Vannbeholderen har en kapasitet på 1.5 liter. Kaffetrakteren ble testvinner i sin kategori i 2019 hos ETM Testmagazin.

Pris: 299 kroner (veiledende pris: 599 kroner)



Grønnsakene blir både lekrere å se på, og kanskje mer fristende å spise etter å ha vært gjennom en spiralkutter. Spiralkutteren er spesielt gøyal for barna som får kutte og spise morsomme grønnsaker i spiralremser. Spiralkutteren fra Wilfa kommer med 3 blader som kutter, skreller og skjærer spiraler. De tre medfølgende skjærebladene er i rustfritt stål og kan vaskes i oppvaskmaskin.

Pris: 1899 kroner (veiledende pris: 2240 kroner)

Det er lite som kan måle seg med mat laget med sous vide-teknikken. Maten vakuumpakkes og varmebehandles over tid. «Anova Precision Cooker 4.0 WiFi Sous Vide» tar liten plass i kjøkkenskapet, og er ypperlig til å lage herlige måltider rett i gryta – helt uten komfyr.

Apparatet kan kobles til Anova-appen via wifi, som gjør at du har full kontroll over matlagingen.

