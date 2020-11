Black Week-kupp: Ukas beste tilbud på kjøkkenmaskiner og kjøkkenutstyr

Artikkelen inneholder annonselenker.

Pris: 8999 kroner (veiledende pris: 9999 kroner)

Både den lekre toppmodellen til KitchenAid, KitchenAid Artisan XL (til venstre) og KitchenAid Artisan er på salg. Klikk på bildet for å gå til produktene.

Kjøkkenmaskinene fra KitchenAid er populære. Det er ikke rart med tanke på de gode bake-egenskapene, det store utvalget ekstrautstyr og det lekre designet. Denne maskinen trenger du ikke gjemme bort i kjøkkenskapet. Toppmodellen KitchenAid Artisan XL, med en ekstra stor 6,9 liters bolle og mulighet til hele 1,3 hestekrefter uteffekt (956W) er på tilbud denne uka. Til sammenligning har den «vanlige» KitchenAid-maskinen en bolle på 4,8 liter. Også den er på tilbud denne uka.

Pris: 1499 kroner (veiledende pris: 2139 kroner)



Kaffetrakteren fra Gastroback både kverner kaffebønnene og trakter kaffen. Klikk på bildet for å gå til produktet.

Det trenger ikke være så komplisert å lage god kaffe. Kaffetrakteren fra Gastroback med innebygget kaffekvern lager utmerket kaffe kjapt og enkelt. Denne klassiske kaffetrakteren fra Gastroback tar jobben i hverdagen. Kaffebønnebeholderen har plass til 250 gram bønner. Vannbeholderen har en kapasitet på 1.5 liter. Kaffetrakteren ble testvinner i sin kategori i 2019 hos ETM Testmagazin.

Pris: 799 kroner (veiledende pris: 1390 kroner)



Klikk på bildet for å gå til tilbudet på Sodastream Spirit DWS gigapack.

Kunne du tenke deg ferskt, boblende kullsyrevann til enhver tid? Eller lage din egen brus? I denne kjempepakken fra Sodastream får du i tillegg til kullsyremaskinen én patron som holder til 60 liter drikke, samt fem flasker som kan kobles rett på maskinen. To av flaskene har dessuten bærehank, som gjør dem enkle å ta med seg ut.

Pris: 299 kroner (veiledende pris: 599 kroner)



Klikk på bildet for å gå til produktet.

Grønnsakene blir både lekrere å se på, og kanskje mer fristende å spise etter å ha vært gjennom en spiralkutter. Spiralkutteren er spesielt gøyal for barna som får kutte og spise morsomme grønnsaker i spiralremser. Spiralkutteren fra Wilfa kommer med 3 blader som kutter, skreller og skjærer spiraler. De tre medfølgende skjærebladene er i rustfritt stål og kan vaskes i oppvaskmaskin.

Pris: 1499 kroner (veiledende pris: 24.999 kroner)



Klikk på bildet for å gå til tilbudet.

Er du over snittet opptatt av god kaffe, og skulle ønske du hadde en barista hjemme hos deg? The Oracle Touch espressomaskin fra Sage lager perfekt kaffe tilpasset dine preferenser. Velg yndlingskaffen på touch-displayet. For å oppnå kaffe med kvalitet på cafénivå er det nødvendig at fire nøkkelpunkter er oppfylt: perfekt dosering, temperatur, trykk og damp – og her får du nettopp dette. Espressomaskinen har dessuten automatisk melkeskummer.

Pris: 1899 kroner (veiledende pris: 2240 kroner)

Klikk på bildet for å til produktet.

Det er lite som kan måle seg med mat laget med sous vide-teknikken. Maten vakuumpakkes og varmebehandles over tid. «Anova Precision Cooker 4.0 WiFi Sous Vide» tar liten plass i kjøkkenskapet, og er ypperlig til å lage herlige måltider rett i gryta – helt uten komfyr.

Apparatet kan kobles til Anova-appen via wifi, som gjør at du har full kontroll over matlagingen.

Pris: 2899 kroner (veiledende: 3429 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Du kommer langt på kjøkkenet med en så velutstyrt stavmikser-pakke som dette. Elegante Euperbox fra Bamix legger til rette for årevis med kokkelering. Bamix Swissline er en kraftig stavmikser som takler selv å knuse is og frosne bær.

Pakken kommer med en rekke tilbehør til å piske, kutte og raspe – samt begre og skåler. Den medfølgende pulverdiscen gjør det enkelt å lage egne krydderblandinger ettersom den lett knuser frø til pulver.

Pris: 569 kroner (veiledende pris: 904 kroner)

Klikk på bildet for å gå til tilbudet.

Tenk deg å våkne til lukten av nybakt brød hver morgen. Med en bakemaskin fra Shefu er det lettere enn noensinne å bake brød. Bakemaskinen er enkel å bruke, og kommer med 12 ulike programmer. De avtagbare brødformene og knivbladene er laget av non stick-materiale som er lett å fjerne og oppvaskmaskin-trygt.

