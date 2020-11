Black Week-salg hos Norli: Opptil 40% på bøker, spill og kofferter

Artikkelen inneholder annonselenker.

Den britiske journalisten og romanforfatteren Jojo Moyes har siden gjennombruddet med «Et helt halvt år» i 2013 vært en trofast gjenganger på de norske bestselgerlistene og har solgt over en million bøker bare her til lands. Hennes siste bok – «Det siste brevet fra deg» – er blitt en av hennes største internasjonale bestselgere og forteller om to kvinner hvis historie veves sammen.

Når Jennifer havner på sykehus i 1960 etter en bilulykke, husker hun ingen ting av verken ektemannen eller den personen hun pleide å være. Da Jennifer kommer hjem fra sykehuset, finner hun snart flere brev og begynner etter hvert å huske mannen hun var villig til å risikere alt for.

Spol frem til vår tid, der journalisten Ellie går gjennom gamle arkiver mens hun søker etter en spennende sak. Så snubler hun over et kjærlighetsbrev forfattet av Jennifer i 1960. Raskt blir hun fanget opp i intrigene brevet forteller om, samtidig som hun sliter med sitt eget kjærlighetsliv.

I forbindelse med Black Week, kan du nå sikre deg «Det siste brevet fra deg» til superprisen 199 kroner (ordinær pris er 379 kroner), enten som en flott julegave til en bokelsker eller til egen lesestund.

Norli har flere sterke tilbud å friste med under Black Week frem til og med søndag 29. november. Blant annet fristes det med opptil 30% rabatt på alt av bøker, som for eksempel:

Den rørende historien om 10 år gamle Julian som i likhet med resten av familien sørger over storesøsterens død og som finner tilbake til julegleden når han møter juleelskeren Hedvig, er vakkert skrevet Maja Lunde. Sammen med de vakre illustrasjonene signert Lisa Aisato har hun skapt det som mange har beskrevet som en moderne juleklassiker, fortalt i 24 deler og fylt med magisk julestemning.

Årets tegnseriebok signert Frode Øverli tar oss blant annet med tilbake til det glade 80-tallet og lar oss få oppleve hvordan Pondus og Beate møttes første gang. Og kjenner vi Øverli rett, gikk det garantert ikke kjedelig for seg. Øvrige stikkord for denne praktboken på 192 sider: Jokke blir YouTube-stjerne, Frida blir ninja og Pondus oppleves å bli lurt inn i tidenes heftigste offsidefelle.

Norli kjører 40% på alt av spill og puslespill under Black Week, blant annet på en av de største klassikerne når det kommer til familiespill som har skapt sterke følelser og boblende engasjement i en mannsalder og vel så det. Det handler fremdeles om å kjøpe og selge eiendom, bygge hoteller og bli rik på de andres bekostning. Men denne utgaven kommer i nytt design og nye brikker, samt en hurtigterning som gjør spillet både raskere og mer intenst. Passer for 2-8 spillere i alderen 8 år og oppover.

Mens Monopol er spillet der følelsene flyr like høyt som sedler og eiendommer skifter eier over bordet, er sjakk spillet å hente frem når man skal la den taktiske delen av hjernen få riste litt på seg. Spillet er utstyrt med trebrikker, og brettet måler 36x36 centimeter. Passer fra 8 år og eldre.

Hvorfor ha en stabel med spill på toppen av hylla når du kan samle over 100 i én eske? Classic Games er den perfekte gave til de som måtte ha trangt om plassen eller synes det er økonomisk med mye samlet på ett enkelt sted. Den flotte gaveboksen rommer blant annet familieklassikere som sjakk, Ludo, Backgammon, Solitaire, kinasjakk og en drøss med terningspill – for å nevne noen.

Få leker ser ut til å ha evnen til engasjere og trollbinde unge og gamle i like stor grad som LEGO. Over 80 år etter at LEGO-gruppen ble etablert, eier hvert eneste menneske på jorden i snitt 80 klosser hver. Utvalget av figurer og byggesett virker nærmest grenseløst, og du kan velge mellom en rekke serier, i tillegg til LEGO beregnet på ulike aldersgrupper.

Trenger du å skifte ut kofferten din med en ny, eller er det noen du kjenner som kunne ha godt av noe nytt å pakke i neste gang de skal ut på tur? Hos Norli finner du et rikt utvalg av store og små kofferter innen ulike kategorier, størrelser og merker, og under Black Week er samtlige satt ned med 40%.

