Black Week-fest hos MyStuff: Opptil 70% på alle varer

Er du ute etter å handle julegaver eller kanskje du er på utkikk etter noe til deg selv? Hos MyStuff finner du heftige tilbud på hele vareutvalget under Black Week, så her er det bare å benytte muligheten før det blir tomt på lager.

Her er noe av det du kan sikre deg innen førstkommende søndag:

Pris: 3490 kroner (veiledende pris: 3990 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

Sammenleggbar og solid el-sparkesykkel med elegante detaljer, utviklet for å gi deg trygg ferdsel fra A til B. Styret er utstyrt med komfortabelt skinn, mens dekkene er punkteringssikre. Rekkevidden er på 15-25 kilometer, ladetiden er på 2,5 timer og CE-lader er inkludert. MyWalk M350 har en toppfart på 22 kilometer i timen og er fullt lovlig å bruke i Norge.

Les mer om el-sparkesykkelen MyWalk M350 hos MyStuff.no.

Pris: 6990 kroner (veiledende pris: 8990 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

MyWalk T4 er produsert for å spare deg for tid, samt gjøre ferdselen både trygg og enkel. Den er designet av profesjonelle og utviklet for hverdagslig bruk. Sprakesykkelen er perfekt for spare tid, om det er for å komme seg raskt til og fra skolen, jobb eller til stranden. Sammenleggbare MyWalk T4 har en rekkevidde på 40-60 kilometer og CE-sertifisert lader er inkludert.

Les mer om el-sparkesykkelen MyWalk T4 hos MyStuff.no.

Sjekk ut Startsiden Shopping for de siste og beste tilbudene i 15 ulike varekategorier.

Pris: 299 kroner (veiledende pris: 499 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

I disse dager hvor treningssentre er stengt i mange kommuner er dette det perfekte produktet for å opprettholde og forbedre formen. Pakken inneholder fem runde treningsstrikker for ulike type trening. I tillegg til treninsstrikkene inneholder pakken to ulike håndtak, slik at du kan holde båndene med hendene for å trene overkroppen, eller feste resistance-båndene rundt foten for å trene bein.

Les mer om treningsstrikkene hos MyStuff.no.

Pris: 999 kroner (veiledende pris: 1999 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

En massasjepistol er en håndholdt, batteridrevet, profesjonell terapienhet som gir dyp massasje for å redusere muskel- og senesmerter, øke mobilitet og forbedre prestasjoner. Den er designet for både profesjonelt og personlig bruk, uavhengig av alder. Massasjepistolen hjelper med å lindre slitne muskler, stivhet og ømhet.

Les mer EliteGun massasjepistol hos MyStuff.no.

Pris: 2499 kroner (veiledende pris: 3999 kroner)

Klikk på bildet for å bestille. Foto: MyStuff.no

PerformanceGun er i utgangspunktet utviklet for profesjonell bruk. Med denne kan du enkelt massere ulike muskelgrupper, og den passer ypperlig til å aktivere musklene før trening. De ulike frekvensene lar deg gjennomføre massasjen effektivt. Getfitness har testet PerformanceGun og gitt den 5 av 5 stjerner og best i test 2020 – les testen her.

Massasjepistolen PerformanceGun får du hos MyStuff.no.

Pris: 299 kroner (veiledende pris: 399 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

Om du jobber på kontor, er håndverker eller en hvilken som helst annen jobb, anbefales det å bruke ryggstrekker i pausen for å løsne opp i ryggen. Jevnlig bruk av ryggstrekker vil bidra til å gi deg en bedre holdning og dermed forebygge skader.

Ryggstrekkeren RyggFix 2.0 får du kjøpt hos MyStuff.no.

Pris: 690 kroner (veiledende pris: 990 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

Premium Pods er trådløse ørepropper til hverdagsbruk, det er bare å ta dem ut av boksen og så er de umiddelbart klare til å spille musikk fra alle dine enheter. Når du har koblet Premium Pods 2 opp mot enheten den første gangen, er det ikke nødvendig å skulle gjøre det igjen.

Øreproppene Premium Pods 2 får du hos MyStuff.no.

Pris: 1499 kroner (veiledende pris: 2199 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

Voksne får enkelt plass i denne badebaljen som kommer med oppbevaringskurv hvor du kan ha dine favorittsåper og -skum. Produktet er også utstyrt med avløp for enkel tømming av vann. Når den er lagt sammen, får badebaljen enkelt plass under sengen din eller på toppen av skapet.

Den hvite badebaljen MyBath Pro får du hos MyStuff.no.

Pris: 1499 kroner (veiledende pris: 2199 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

Dette er samme badebalje som den forrige, men i grå farge. I likhet med den hvite utgaven, er den utstyrt med nakkestøtte, sittekrakk og stativ. Nakkestøtte og kurv for såpe og lignende klikkes fast i baljens overkant, mens krakken holdes på plass med sugekopper. Baljen rommer 250 liter vann (cirka 150 liter når det sitter en person i badebaljen).

Badebaljen får du kjøpt hos MyStuff.no.

Pris: 1699 kroner (veiledende pris: 2499 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

MyBath Lux er på størrelse med et badekar, kan enkelt legges sammen etter bruk og er på kort tid blitt meget populær. Baljen leveres blant annet med et avtakbart lokk som kan legges over badebaljen for å unngå søl, holde varmen og brukes som et bord. Nakkestøtte, sittekrakk, stativ, lang avløpsslange og propp er inkludert.

Det luksuriøse boblebadet får du kjøpt hos MyStuff.no.

Pris: 3990 kroner (veiledende pris: 4990 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

Windgoo B Series er en meget smidig elektrisk sykkelmoped med en sterk og lett ramme i aluminium, med en totalvekt på kun 14 kilo. Du kan enkelt bære sykkelen inn på bussen, toget eller inn i huset. Windgoo B Series egner seg perfekt for bykjøring, men med sine store hjul er heller ikke terreng et problem. Rekkevidden er på 25 kilometer og CE-lader er inkludert.

Den elektriske sykkelmopeden får du kjøpt hos MyStuff.no.

Pris: 3990 kroner (veiledende pris: 4990 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

B3 er utvilsomt utviklet for å gi maksimal komfort, med et utrolig mykt sete og dempere på undersiden. Sykkelmopeden har et sammenleggbart design og kan slås sammen på fem sekunder. Den får plass i de fleste bagasjerom eller i en trang bod. Rekkevidden er 15-18 kilometer, og ladetiden er på 2-4 timer.

Den elektriske sykkelmopeden Windgoo B3 får du kjøpt hos MyStuff.no.

Pris: 79 kroner (veiledende pris: 299 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

MyStuff har produsert egne munnbind i 100% bomull som kommer i pakning på tre. De kan vaskes på opptil 60 grader og brukes igjen og igjen. Munnbindene er komfortable og dekker både nese og munn.

De gjenbrukbare munnbindene finner du her hos MyStuff.no.

Pris: 39 kroner (veiledende pris: 69 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: MyStuff.no

Munnbindet har 3-lags beskyttelse og forhindrer smitte. Det anbefales å vaske hendene eller bruke antibakteriell hånddesinfeksjon før du tar i bruk munnbindet. Munnbindene kommer i en sterilisert forpakning utstyrt med en lukkemekanisme som sørger for at de holder seg sterilisert til du tar dem i bruk.

Du finner engangsmunnbindene i pakker på 10, 50 og 100 stk. hos MyStuff.no.

