Black Week-salg på jakker og fritidsklær hos Helly Hansen

Artikkelen inneholder annonselenker.

Som produsent av fjell- og turklær, flytevester og regntøy, er Helly Hansen blitt et trygt merke å ty til for de som ønsker kvalitetssikker beskyttelse mot vær og vind. Slik som i årets utgave av «71 grader nord» hvor deltakerne er kledd i Helly Hansen fra topp til tå. Moderne tekstiler, kombinert med lang erfaring, gir den unike Helly Hansen-kvaliteten.

I forbindelse med Black Week kan du sikre deg en rekke jakker, fritidsklær og standardplagg for dame, herre og barn til nedsatte priser:

Pris: 1399 kroner (veiledende pris: 1999 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

Vendbar, lang, lett og vattert isolasjonsjakke med heldekkende trykk innvendig for å gi deg forskjellige stilvariasjoner. Velg mellom marineblå og pelikanhvit farge på utsiden.

Den vendbare vinterkåpen får du hos Helly Hansen her.

Pris: 1119 kroner (veiledende pris: 1599 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

Myk strikkegenser av blandet merinoull, varm og god, og trykket med morsom grafikk. Med en holdbar utforming av høy kvalitet, raglan-ermer og en ribbestrikket nedre fald, er denne genseren perfekt for en helg på hytta. Finnes også i flere farger.

Strikkegenseren i ullblanding med vakkert mønster fra Helly Hansen finner du her.

Sjekk ut Startsiden Shopping for de siste og beste tilbudene i 15 ulike varekategorier.

Pris: 699 kroner (veiledende pris: 999 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

Myk, vattert genser som passer utmerket i lag med andre klær mens du er ute på hverdagseventyr i dine foretrukne turområder. Med sine tekniske konstruksjonsvanntette stoffpaneler får du både værbestandighet og slitestyrke. Med andre ord ser du stilig ut samtidig som du er beredt.

Den vatterte genseren finnes i flere farger og fås hos Helly Hansen.

Pris: 909 kroner (veiledende pris: 1299 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

En halvteknisk hettegenser med rent og teknisk utseende. Utstyrt med lommer med YKK-glidelås, fôret hette og raglanfelling for bevegelsesfrihet. Finnes i flere farger.

Hettejakken fra Helly Hansen fås i flere ulike farger her.

Pris: 699 kroner (veiledende pris: 999 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

Allsidig utendørsbukse utformet med diagonalvevet stoff med strekk. Utstyrt med fremre håndlommer, påsydde lommer bak, glidelåslomme ved venstre lår og skrittkile som gir deg uhindret bevegelsesfrihet.

Den allsidige utendørsbuksen får du hos Helly Hansen her.

Pris: 909 kroner (veiledende pris: 1299 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

Flott, lettisolert hettegenser med YKK-glidelås foran. Hette med snøring og to fremre lommer. Velg mellom tre ulike farger.

Hettegenseren får du hos Helly Hansen her.

Pris: 454 kroner (veiledende pris: 649 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

Genser i hurtigtørkende X-Cool-stoff, med halvlang glidelås og teknisk dobbeltstrikket polyester-jersey. Finnes i flere farger.

Den praktiske treningsgenseren får du hos Helly Hansen her.

Pris: 839 kroner (veiledende pris: 1199 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

Flott herregenser i 100% fin merinoull. Et luksuriøst standardplagg for enhver garderobe som gir naturlig varme, i tillegg til at man ser flott ut både til sjøs som på kontoret. Klassisk V-hals med diskré logo som går i stil med skjorter og skreddersydde jakker.

Den luksuriøse ullgenseren fås i flere ulike farger hos Helly Hansen her.

Sjekk ut Startsiden Shopping for de siste og beste tilbudene i 15 ulike varekategorier.

Pris: 559 kroner (veiledende pris: 799 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

Active Hoodie er laget av myk, børstet fleecebomull. Hetten er utstyrt med snøring, og den har klassisk kengurulomme foran.

Den myke hettegenseren fås i flere farger hos Helly Hansen.

Pris: 1259 kroner (veiledende pris: 1799 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

En lett isolasjonsjakke i 100% polyester som holder varmen enten du er ute på byen eller seiler i kraftig vind. Jakken er DWR-behandlet, det vil si behandlet med et slitesterkt vannavstøtende middel. Kommer med bryst- og håndlommer med YKK Metalux-glidelåser.

Jakken i vind- og vanntett polyesterstoff får du i flere ulike farger hos Helly Hansen.

Pris: 314 kroner (veiledende pris: 449 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

En myk French Terry-hettegenser av bomull med sesongens trykk. Ribbestrikket, dobbeltbrettede jakkeslag og dobbeltbrettet fald i samme stoff.

Den myke hettegenseren til finnes i størrelsene 8 til 16 år hos Helly Hansen.

Pris: 244 kroner (veiledende pris: 349 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

Klassisk HH-merket hettegenser av bomull, med dobbeltbrettede jakkeslag og fald. Tilgjengelig i ulike farger.

Hettegenseren med HH-logo fås i størrelsene 1-8 år hos Helly Hansen.

Pris: 209 kroner (veiledende pris: 299 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

Komfortable joggebukser for barn, med elastiske buksekanter og belte. Dobbeltbrettede kanter ved fald.

Den klassiske joggebuksen med HH-logo fås i størreslene 1-8 år hos Helly Hansen.

Sjekk ut Startsiden Shopping for de siste og beste tilbudene i 15 ulike varekategorier.

Pris: 209 kroner (veiledende pris: 299 kroner)

Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Helly Hansen

En langermet t-skjorte av bomull med rund hals og sesongens trykk. Genseren har oppbrettede ermekanter og fald med dobbel toppmaske.

Den langermede trøyen fås i størrelsene 8-16 år hos Helly Hansen.