Black Week-salg hos Pierre Robert: Opptil 70% på undertøy og treningstøy

Med sine enkle linjer og stilrene design er Pierre Robert den ledende undertøysleverandøren i Norge, med kvalitetssikre basisplagg utviklet av deres skandinaviske designteam i Oslo for kvinner, menn og barn. Nå varmer de opp til neste ukes Black Week og Black Friday med rabatterte priser på opptil 70% på en mengde varer.

Her kan du sjekke ut noe av deres omfattende utvalg av treningstøy, undertøy, sokker og andre nødvendig basisplagg som hører hjemme i enhver garderobe:

Pris: 174,50 kroner (veiledende pris: 349 kroner)

Sports-BH i merinoull og teknisk materiale, med god fukttransport og medium hold. Formsydd og spileløs for maksimum komfort og en naturlig feminin silhuett. Paddingen har perforerte luftehull som gir bra temperaturregulering. Perfekt til skitur og andre vinteraktiviteter, og for å holde deg varm i den kalde årstiden. Velg mellom ulike farger.

Tilgjengelig i størrelsene XS, S, M, L og XL.

Ull-BH-en fra Pierre Robert får du i flere ulike farger her.

Pris: 124,50 kroner (veiledende pris: 249 kroner)

Ulltruse i boxermodell i myk merinoull og teknisk materiale. Perfekt til skituren og andre vinteraktiviteter. Boxeren er elastisk og sitter godt uten å krølle seg under stilongs eller bukser, og har god fukttransport slik at du holder deg tørr både under og etter utetrening. Velg mellom ulike farger.

Tilgjengelig i størrelsene XS, S, M, L og XL.

Ullboxeren fra Pierre Robert får du i flere ulike farger her..

Pris: 134,50 kroner (veiledende pris: 269 kroner)

Superkomfortabel yoga sports-BH der designet er basert på delikate detaljer med sømløs passform og behagelig strikk. Den er perfekt til yoga-øvelser, styrkeøvelser og annen trening med lett til medium støtte, samtidig som den gjør seg perfekt for hverdagslig bruk.

Tilgjengelig i størrelsene XS, S, M, L og XL.

Du finner den superkomfortable sports-BH-en i lilla farge her og her i beige farge.

Pris: 149,50 kroner (veiledende pris: 299 kroner)

Pierre Robert Seamless Tights er vår mykeste og mest elastiske tights, for ekstra komfort and mulighet til å bevege deg fritt. Bruk den på fjelltur, reise, yoga eller annen trening, eller mens du slapper av på sofaen. Med sømløst materiale og ekstra høyt liv er denne tightsen superbehagelig og sitter alltid som den skal.

Tilgjengelig i størrelsene S, M, L og XL.

Den myke tightsen fra Pierre Robert finner du i flere ulike farger her.

Pris: 64,50 kroner (veiledende pris: 129 kroner)

Ullsokker i merinoull og teknisk materiale. De er ekstra myke og varme, og formstrikket for å sitte godt på foten slik at du unngår gnagsår. Med andre ord perfekte til fjelltur, skitur og alle andre ganger du vil holde deg varm og tørr på føttene.

De varme og gode ullsokkene fra Pierre Robert finner du i flere ulike farger her.

Pris: 124,50 kroner (veiledende pris: 249 kroner)

Overdel for dame som følger kroppens bevegelser og sitter godt på plass uten å måtte rettes på. Det sømløse materialet er mykt og behagelig, mens teknisk funksjonalitet trekker fuktighet vekk fra huden og gjør at tøyet tørker raskt.

Tilgjengelig i størrelsene S, M, L og XL.

Overdelen i superundertøy-settet til dame finner du her.

Overdel til menn i samme gode kvalitet finner du her.

Pris: 174,50 (veiledende pris: 349 kroner)

Stilongs i merinoull og teknisk materiale, perfekt til alle vinteraktiviteter og for å holde deg varm gjennom hele vinterhalvåret. Høy fukttransport holder deg tørr både under og etter trening. Sitter godt og har et nøytralt uttrykk slik at den kan brukes som longs under en stor genser eller cardigan.

Tilgjengelig i størrelsene XS, S, M og L.

Den varme og gode stillongsen i merinoull finner du hos Pierre Robert her.

Pris: 199,50 kroner (veiledende pris: 399 kroner)

T-skjorte i tynn, lett og myk merinoull. Som all ull transporterer den fukt fra huden, og føles tørr selv om du blir fuktig. T-skjorten er perfekt til fjelltur og andre utendørsaktiviteter, så vel som til avslapning og på treningssenteret.

Tilgjengelig i størrelsene S, M, L og XL.

Den deilige T-skjorta i ull finner du hos Pierre Robert her.

Pris: 224,50 kroner (veiledende pris: 449 kroner)

Ullgenser i merinoull og teknisk materiale, med fukttransport som holder deg tørr både under og etter trening. Lett og komfortabel ullgenser som tørker raskt og varmer selv om du blir våt. Perfekt til fjelltur, båttur, skitur, alpinkjøring og andre utendørsaktiviteter.

Tilgjengelig i størrelsene M og L.

Treningsgenseren som fjerner fukt fra huden og regulerer temperaturen under trening finner du hos Pierre Robert her.

Pris: 95,40 kroner (veiledende pris: 159 kroner)

Sportshipster i ny og forbedret passform, utviklet i samarbeid med Olympiatoppen. Laget i ultratynt materiale med en laser-cut kant slik at den ikke synes gjennom tightsen og sitter som den skal, uten å klemme. Dette plagget har fått Pierre Roberts grønne bladmerke. Det betyr at plagget har en ekstern miljøsertifisering. Finnes i ulike farger.

Tilgjengelig i størrelsene XS, S, M, L og XL.

Sportshipsteren fra Pierre Robert finner du i flere ulike farger her.

Pris: 179,40 kroner (veiledende pris: 299 kroner)

Sports-BH med god støtte, utviklet i samarbeid med Olympiatoppen. Egner seg meget bra til styrketrening, løping og andre aktiviteter med mye hopp og støt. Sømløs og formstrikket for maksimal komfort, og ryggstykket har et bredt meshfelt som gir god ventilasjon slik at BH-en oppleves luftig og behagelig. Finnes i ulike farger.

Tilgjengelig i størrelsene XS, S, M, L og XL.

Sports-BH-en fra Pierre Robert finnes i flere ulike farger her.