Gjør Cyber Monday-kupp på alt du trenger til hjemmetrening hos X-life.no

Artikkelen inneholder annonselenker.

Treningssentre landet rundt har vært stengt opptil flere ganger på grunn av coronapandemien dette året, og det har fått mange til å finne treningsgleden i egen bolig. Hos X-life.no kan du under Black Week slå til på knallgode tilbud på alt du trenger til hjemmetreningen. Her har vi samlet de beste tilbudene for deg:

Pris: 299 kroner (veiledende pris: 1399 kroner)

Ropes Bungee Single Trainer gir en morsom, utfordrende og effektiv treningsøkt. Dette treningskonseptet passer midt i blinken for deg som vil kunne utføre en treningsøkt uten å måtte bytte mellom masse apparater og utstyr. Denne geniale strikken passer nemlig perfekt for å trene styrke, utholdenhet og koordinasjon. Den gir enkelt og greit en komplett utfordring for kroppen. Den kan også brukes som hjelp til å utføre øvelser som pushups. Bungee Single Trainer kan brukes hvor som helst, inne, ute – til og med på kontoret.

Strikken leveres med Doorbag. Denne kan brukes som døranker, og gjør det lett for deg å sikre strikken i døren. Bare fest strikken i Doorbag, legg den over døren, lukk igjen og du er klar til å trene. Den tar lite plass, er enkel å ta med og kan brukes hvor som helst.

Pris: 799 kroner (veiledende pris: 1199 kroner)

Med stepkassen fra Abilica finnes det utrolig mange ulike treningsøvelser du kan gjøre, og de beste øvelsene fungerer godt på baken, lår og legger. Den gir også god kondisjons- og koordinasjonstrening. Stepkassen har en overflate på 32x90 cm og to høydealternativer på 13 cm og 18 cm. Overflaten er gummibelagt for å gi et godt fotfeste og kassen er produsert i myk plast som demper steget og derfor er snillere mot knærne. Treningsprogram medfølger.

Pris: 2499 kroner (veiledende pris: 3999 kroner)

Abilica AirTrack Treningsmatte er en myk turnmatte fylt med luft, for turnøvelser og annen spretten aktivitet. Passer for både nybegynnere og aktive utøvere, og kan brukes både inne og ute, og i vann. Perfekt til å øve på å slå hjul, flick-flack, araber, salto og andre øvelser. Abilica AirTrack egner seg svært godt som treningsmatte for gymnastikk, cheerleading, tumbling, kampsport, parkour, osv.

Lengden er 3,5 meter, med 1 meters bredde og 10 cm tykkelse på matten. Maks brukervekt er 150 kg.

X-Life: TP 300 spinningsykkel med underlagsmatte

Pris: 6999 kroner (veiledende pris: 8598 kroner)

Spinningsykkel beregnet for hjemmetrening. Et 22 kilo tungt svinghjul gir deg et jevnt og godt tråkk, uansett motstand, mens reimdrift sørger for stillegående trening. Sykkelsetet og -styret er justerbart, og den leveres med en computer som viser antall tråkk per min (RPM), tid, kaloriforbruk, distanse og hastighet.

Underlagsmatten måler 70 x 150 centimeter og beskytter gulvet mot svette/fuktighet samt riper. I tillegg demper den lyden mens du tråkker i vei.

Pris: 5999 kroner (veiledende pris: 7999 kroner)

For deg som ønsker å holde deg i form, er denne brukervennlige og plassbesparende tredemøllen med maks fart på 12 kilometer i timen og 3 stigningsnivåer et utmerket hjelpemiddel. På displayet vil du kunne følge med på tid, distanse, kalorier, hastighet og stigning. På håndtakene finner du pulsmålere som gir deg en effektiv måte å kontrollere puls på. Kan enkelt legges sammen slik at den ikke tar opp for mye plass når den ikke er i bruk.

Pris: 4999 kroner (veiledende pris: 5499 kroner)

Med sine 8 motstandsnivåer som gir god variasjon i treningen, er denne romaskinen midt i blinken for deg som ønsker å holde deg i form. Romaskinen er både plassbesparende og brukervennlig, og displayet har seks ulike funksjoner som lar deg overvåke egen trening slik at du kan nå de målene du setter for deg selv.

Pris: 2867 kroner (veiledende pris: 6043 kroner)

Her får den den komplette pakken for å komme skikkelig i gang med hjemmetreningen. Abilica Treningspakke Hjemmetrening er satt sammen av bestselgere fra hjemmetreningskategorien og gir deg utstyret du trenger til et bredt utvalg av ulike treningsøvelser.

Pakken består av:

Abilica Kettlebell 4 kg

Abilica HexDumbbells 2 kg x 2

R.O.P.E.S Bungee Single Trainer Lett

R.O.P.E.S Bungee Single Trainer Medium

Abilica Doorgym

Abilica StepUp Pro Stepkasse

Abilica XC Treningsstrikker

Abilica XC Treningsmatte

Pris: 1499 kroner (veiledende pris: 2873 kroner)

Med denne pakken kan hele familien holde seg i aktivitet på hjemmefronten. Abilica Aktivitetspakke Barn – Familiepakke består av ulike hjelpemidler som gir inspirasjon til et aktivt liv.

Pakken inneholder følgende:

Abilica Gymmatte 100 x 190 x 1,5 centimeter

Abilica Gymringer

Abilica Nature Jump Rope Hoppetau

Abilica Balansebrett Labyrint

Abilica Slynge

Abilica Paradismatte

Abilica Babymat Puslematte

