Onsdag 11. november var det duket for Singles' Day, en dag som oppstod på Nanjing-universitetet i Kina i 1993 som et motsvar til Valentines Day der tanken var å inspirere alle single til å feire sin sivilstatus. Selve datoen – 11.11. – er ikke tilfeldig valgt, der ett-tallene symboliserer at single står sammen.

I 2009 begynte den kinesiske netthandleren Alibaba å tilby varer til avsindige priser på Singles Day, og i dag er Singles' Day vokst til å bli større enn både Black Friday og Cyber Monday samlet. Men ifølge prissammenligningstjenesten Prisjakt.no er tilbudene betraktelig større og bedre under Black Week, og spesielt på Black Friday.

– Du kan selvfølgelig lete godt og gjøre gode priskupp på Singles’ Day, men det tryggeste er å vente i noen uker. Historiske data viser sjelden feil retning , sier prisekspert og daglig leder Are Vittersø hos Prisjakt.no i en pressemelding.

Singles' Day sliter i Norge

Første gang Singles' Day gjorde seg gjeldende i Norge, var i 2017. Foreløpig har det globale e-handelsfenomenet slitt med å få skikkelig fotfeste her på berget og i vesten generelt sammenliknet med andre populære salgsperioder og kampanjedager.

Priskurven i november viser i klartekst at det er smart å vente til Black Friday for å jakte på de beste priskuppene. Illustrasjon: Prisjakt.no

– Mens elektronikkhandelen er den store driveren på store salgsdager som Black Friday og romjulssalget, er Singles’ Day fortsatt en kampanjedag der primært butikker som selger sminke, helse- og velværeprodukter, klær og «ting og tang» til hjemmet ser sitt snitt til å friste med gode tilbud, sier Are Vittersø.

– Denne spesielle dagen er jo fortsatt ment å være en hyllest til den single som vil unne seg selv noe ekstra, fortsetter han.

Fem ganger høyere prisnedgang

Prisekspertens råd til de som planlegger shoppingen frem mot jul, er først og fremst å ha is i magen frem til slutten av november.

Daglig leder i Prisjakt.no, Are Vittersø. Foto: Prisjakt.no

– I Norge viser vår priskurve klart og tydelig at Black Week og Black Friday er de beste dagene gjennom hele året å jakte gode pristilbud i månedene vi nå er inne i. Den siste uken i november er tilbudene alltid desidert flest og best.

Av de 700.000 produktene i norske nettbutikker som Prisjakt.no overvåker døgnet rundt, var den gjennomsnittlige prisnedgangen på Singles' Day i fjor 1,32 prosent, på linje med året før. Den samme prisnedgangen på Black Friday var nesten fem ganger så høy.

– Og antallet rabatterte varer, og den gjennomsnittlige prisnedgangen på disse, er også betydelig høyere den siste uken i november enn på Singles’ Day, forklarer Vittersø.

Skriv ned pris og varenummer

Black Friday er navnet på en årlig handledag med opphav i USA tilbake til 1800-tallet der butikkene dumper prisene på siste fredag i november, dagen etter Thanksgiving. Selve navnet «Black Friday» skal ha sitt opphav i at denne handelsdagen sørget for at mange butikker gikk fra røde til svarte tall i regnskapet.

For mange er dette dagen da man kan sikre seg kvalitetsprodukter på billigsalg. Samtidig er Black Friday blitt en stadig viktigere indikator på hvordan julehandelen vil komme til å fortone seg når det kommer til folks shoppinglyst. De fleste nettbutikkene kjører supertilbud gjennom hele uken, et fenomen som har fått navnet «Black Week».

Forbrukerøkonom i DNB og programleder i Luksusfellen Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

– Ønsker du å få mest ut av rabattene denne uken, bør du sette av litt tid til planlegging. Bestem deg for hvor mye penger du skal bruke, og hva du skal kjøpe. Sjekk ut tilbudene nå på forhånd slik at du vet hva som kommer. Skriv ned varenummer og prisen på produktet og vent til tilbudet kommer , råder forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, i et tidligere intervju med ABC Nyheter.

Sandmæl har følgende sjekkliste for en vellykket Black Friday:

Sett et maksbeløp for hvor mye du skal bruke på Black Friday.

Skriv en liste over hva du skal kjøpe. Denne kan gjerne inneholde årets julegaver eller til kommende bursdager.

Sjekk prisen på nett ved å bruke søkemotorene for å sammenligne priser. På den måten ser du hvor god avtale du gjør.

Det er lett å la seg friste, så behold fornuften og ikke kjøp utover det du har satt på listen.

Bruk kredittkort

Samme år som Norwegian Outlet introduserte nordmenn for Black Friday, ble Komplett.no den første nettbutikken til å kaste seg på fenomenet. I dag foregår en stadig økende del av denne handelen på nett:

Under fjorårets Black Friday gikk netthandelen opp med 12 prosent sammenliknet med året i forveien. Vipps satte omsetningsrekorder både torsdag og fredag, og sammenlignet med 2018 økte Vipps-omsetningen på Black Friday med 154 prosent.

– Netthandelen slår nye rekorder år etter år på Black Friday, og ikke minst gjennom Black Week. Den største utviklingen vi har sett de siste årene, både fra butikker og forbrukere, er at man har utvidet Black Friday til å gjelde hele uken i mye større grad enn i andre nordiske land, forklarer Are Vittersø i et tidligere intervju med ABC Brand Studio.

– I Norge har Black Week etablert seg nå og dette gjør at «rushet» til nettbutikkene klokken 00.01 på fredag har dempet seg og man får spredd handelen og trykket gjennom en lengre periode enn tidligere.



Black Friday er en årlig handledag som finner sted dagen etter Thanksgiving i USA. Dagen er tradisjonelt begynnelsen på julehandelen og mange utsalgssteder åpnes ofte så tidlig som klokka tre på natta eller tidligere og tilbyr en rekke salgsvarer, ofte begrenset i antall eller tidsrom. Foto: Colourbox.com

–Hva tror du coronapandemien vil ha og si for årets Black Week og Black Friday?

– Netthandelen har allerede nådd nye høyder og nådd ut til nye forbrukere som ikke var like etablerte netthandlere fra tidligere. I år tror jeg Black Friday vil vokse ytterligere med tanke på smittevernet. Jeg har vanskelig for å tro at like mange ønsker å oppsøke stappfulle fysiske butikker med dagens regler og smittevern. Mange butikker vil nok klare smittevernet i sine fysiske butikker, men jeg vil tro at disse også ruster opp til høyere nettsalg og kommer til å fokusere mest på det.

Følg med på før- og etterpris

Det er blitt mye vanligere å bruke kredittkort som et vanlig bankkort for å samle poeng, få rabatter også videre. Mange velger nok å bruke kredittkort når de handler på nett, som man gjerne gjør på Black Friday, fordi det ikke vil gå direkte utover egen lommebok hvis man skulle bli utsatt for svindel.

Vittersø har noen ekstra råd på lager før man skal slå til på det ene supertilbudet etter det andre.

– Gjør god research i forkant! Ikke se deg blind på rabattsatsen. Det er viktig å følge nøye med på før- og etterpris. Det som kan være et godt tilbud i én butikk, kan like gjerne være lavere andre steder. Dette gjør at det er viktig å følge nøye med på prishistorikken og sjekke flere alternativer før man slår til.

Et nyttig tips er ifølge Vittersø å benytte seg av prisvarsling på Prisjakt.no. Da kan man i forkant overvåke produktene man ønsker å kjøpe og deretter få en epost eller pushvarsel på mobilen idet prisen går ned.

– Det profesjonelle tipset er å beholde prisvarselet også etter kjøpet er gjennomført. Det er mange butikker som opererer med Prismatch også i etterkant. Dette vil si at du kan gå tilbake til butikken hvis produktet går ned, og deretter få differansen tilbake enten via penger eller gavekort, tipser Vittersø.