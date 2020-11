Singles Day 2020: Årets største kjøpefest startet som motreaksjon til Valentines Day

Artikkelen inneholder annonselenker.

Her i Norge er det først og fremst Black Friday (og Black Week) mange av oss tenker på som årets største handelsdag, en dag som for mange markerer startskuddet på den årlige julehandelen og hvor nettbutikkene tilbyr kjente merkevarer til rabatter som får det til å dirre i kredittkortet.

Men dersom vi tar på oss våre internasjonale solbriller, vil vi raskt se at det er en annen merkedag som snapper opp tittelen som årets største. Faktisk er den på verdensbasis større enn både Black Friday og Cyber Monday.

Hedrer de enslige

I 1993 valgte en gruppe mannlige studenter ved Nanjing-universitetet i Kina å opprette en såkalt Singles Day, som en motreaksjon til Valentines Day som årlig inntreffer 14. februar. Dagen, som her i Norge like gjerne kalles Alle hjertes dag eller Kjærlighetsdagen, har siden slutten av 1500-tallet feiret kjærlighet og romantikk.

Tanken bak konseptet Singles Day var at studentene ønsket å inspirere innbyggerne i Kina til å være stolte av å være single. De valgte å legge den til datoen 11.11, der ett-tallene skulle symbolisere at single personer står sammen.

I Kina symboliserer ett-tallet en «enslig pinne», et kinesisk internett-slanguttrykk for en enslig mann som ikke gifter seg og som dermed heller ikke skaper nye grener på slektstreet.

Tanken bak Singles Day var en motreaksjon til Valentines day, en dag der man skal være stolt av sin single-status. Foto: Colourbox

Ironisk nok er dagen, i løpet av de 27 årene som er gått siden den oppsto, blitt svært populær til «paring av enslige». Årlig feires Singles Day med egne festivaler, «blind date»-fester og samvær med venner og familie. Det er også dagen mange velger å gifte seg, for eksempel giftet over 4000 par seg på denne datoen i Beijing i 2011. Det daglige gjennomsnittet resten av året var til sammenlikning på 700 inngåtte ekteskap.

Knuser Black Friday og Cyber Monday

Det tok ikke lange tiden før Singles Day hadde spredt seg til andre universiteter, men den er ikke anerkjent som en offisiell helligdag i Kina. Like fullt så mange selskaper raskt hvilket potensial som lå i å rette seg inn mot unge singles lommebøker på denne dagen, og i dag er Singles Day vokst til å bli verdens største kjøpefest både på nett og i fysiske butikker.

Det begynte for alvor å ta av i 2009 da den kinesiske nettgiganten Alibaba begynte å tilby single-tilbud til avsindige priser. Ifølge forretningsmagasinet Forbes ble det i 2017 omsatt for 25,3 milliarder dollar globalt på Singles Day, mens Black Friday og Cyber Monday til sammenligning omsatte for 14,48 milliarder dollar sammenlagt. Og tendensen ser ikke ut til å ville snu med det første.

Også her i Norge har Singles Day begynt å ta av, ikke minst kommersielt, og årets salgsdag vil være fylt med kampanjer der du kan slå til på fristende tilbud og nedsatte priser med høyt prosenttall.

