Import, toll og merverdiavgift: Slik handler du fra Amazon

I 1995 ga den amerikanske, Pullitzer-vinnende akademikeren Douglas Hofstadter ut en fagbok med den omfangsrike tittelen «Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought».

Douglas Hofstadters bok ble i 1995 den første boken Amazon solgte.

I løpet av 250 sider utforsker han mekanismer for intelligens gjennom datamodulering, og i dag hadde nok boken for lengst glidd inn bak glemselens slør om det ikke hadde vært for det som skjedde 16. juli 1995:

Da ble nemlig boken den aller første som ble solgt gjennom en flunkende ny nettbokhandel ved navn Cadabra.com.

Cadabra.com ble grunnlagt i 1994 av den amerikanske gründeren og investoren Jeffrey Preston «Jeff» Bezos etter at han fikk idéen om å selge bøker på nett. Det tok imidlertid ikke lange tiden etter lanseringen i 1995 før de innså at navnet kunne forveksles med ordet «cadaver» (kadaver på norsk), som unektelig gir en mer uggen assosiasjon.

Dermed skiftet selskapet navn til det vi i dag kjenner som Amazon.

Amazon startet som bokhandel på nett, og i dag kan du velge og vrake mellom flere millioner boktitler innen et bredt spekter av sjangre.

Amazon i USA, Europa og Asia

Det nye navnet hentet inspirasjon fra Amazonas-elven som er verdens største, og i dag er Amazon vokst til en internasjonal gigant som har revolusjonert netthandelen.

Selskapet står ellers bak lesebrettet Amazon Kindle, en e-bokleser som de lanserte første utgave av i 2007. Kindle brukes til å kjøpe og lese e-bøker, tidsskrifter og aviser. Enheten er i dag tilgjengelig i en del norske nettbutikker. I tillegg eier Amazon nettbokhandelen The Book Depository.

Kindle Oasis Essentials Bundle-pakken inneholder Kindle Oasis, lær-omslag og lader. Foto: Amazon

Fremdeles kan du få kjøpt Hofstadters bok , i tillegg til et nær ubegrenset antall boktitler i alle sjangre , på Amazons nettsider. Men siden 1995 har selskapet også utvidet beholdningen betraktelig med over 150 millioner forskjellige produkter fordelt på flere titalls kategorier, som hjem og hage , leker , mote , sport og friluftsliv , og elektronikk.

Med andre ord, hvis det er noe du er på utkikk etter så er sjansene gode for at du finner det du søker der. Eller om ikke annet noe som likner.

Hos Amazon finner du over 150 millioner ulike produkter fordelt på ulike kategorier. Foto: Amazon

Amazon har i dag store varehus i Nord-Amerika, Europa og Asia. I Europa er de for det meste plassert i England , men man finner dem også i Frankrike og Tyskland. 28. oktober 2020 markerte den amerikanske netthandel-gigantens første inntog i Skandinavia med lansering i Sverige. Foreløpig er det ingen som vet om eller når dette kan føre til at Amazon kommer til resten av Norden.

Inntil de slår seg ned her i Norge og vi kan få varene tilsendt direkte fra et nasjonalt lager, kan du enkelt bestille varer til Norge fra en rekke av Amazons nettbutikker.

Glem fortollingsgebyret i VOEC-butikker

Så hva innebærer det for deg å handle varer fra nettbutikker som befinner seg ute i det store utlandet?

Mange fikk kanskje med seg at den norske 350-kronersgrensen for varer kjøpt i utlandet ble avviklet fra og med 1. april 2020. Kort fortalt betyr det at merverdigavgift og eventuell toll og særgift må betales fra første krone når du handler i utenlandske nettbutikker som ikke skatter til Norge. Merverdiavgiften, som i utgangspunktet er på 25 prosent, slår inn på varer under en samlet verdi på 350 kroner.

Til gjengjeld kan du handle så mye du vil for inntil 3000 kroner på Amazon uten å måtte sette av plass i shopping-budsjettet ditt til fortollingsgebyr ettersom Amazon er registrert i VOEC (se egen faktaboks lenger ned).

Amazon.co.uk har blant annet inngått samarbeid med en rekke influencere som gir deg motetips. Foto: Skjermdump

Med andre ord: Varer på til sammen under 350 kroner er blitt 25 prosent dyrere siden 1. april 2020, mens varer som summa summarum tikker inn til en sum høyere enn 350 er blitt billigere siden du ikke må betale noe ekstragebyr. Varer uten merverdiavgift, som for eksempel bøker, er ikke rammet av endringene som ble gjort.

Merk at dersom du handler fra en utenlandsk butikk som ikke er VOEC-registrert, risikerer du at forsendelsen stoppes på grensen hvor det legges på moms og fortollingsgebyr på 150 kroner. Denne prisen er fastsatt uansett om varen i seg selv skulle være langt billigere. Selv om prisen på varen skulle ligge på knappe 10 kroner, utløses et fortollingsgebyr på 150 kroner.

VOEC-ordningen Utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser skal registrere seg hos Skatteetaten. Nettbutikkene og e-markedsplassene vil kreve opp 25% norsk merverdiavgift når du som privatperson handler hos dem. Ordningen kalles VOEC (VAT On E-Commerce) og administreres av Skatteetaten. VOEC-ordningen gjelder for varer med verdi inntil 3000 kroner. Merk at du kan handle så mange varer du vil og få disse sendt til deg i samme pakke så lenge hver vare har en verdi under 3000 kroner. Men du må betale merverdiavgift på 25% for alle varene, inklusive frakt og andre kostnader. Derimot er varene du handler innenfor VOEC-ordningen unntatt fra toll. Nettbutikken eller e-markedsplassen vil kreve opp merverdiavgiften, akkurat som når du handler fra en norsk nettbutikk. Dette vil også kunne føre til at pakken din passerer raskere og billigere over grensen fordi transportselskapet ikke trenger å belaste deg med toll eller avgifter. Kilde: Tolletaten

Gå til Skatteetatens sider for å få oversikt over selgere og markedsplasser som er VOEC-registrert.

Spar frakt på å handle fra England

Dersom du handler fra amazon.com , må du være forberedt på at det kan ta litt tid å få det tilsendt. Hvis du derimot handler på amazon.co.uk, går det raskere ettersom varene sendes fra Storbritannia og ikke USA. Et annet fristende argument for å skulle gå for den britiske utgaven av netthandelgiganten, er unektelig det faktum at fraktprisen blir lavere.

Hvis det er Amazon selv som sender varene, så beregner Amazon alle kostnader på forhånd og tar seg av gebyrer og liknende. Dermed betaler du ikke noe mer enn den endelige prisen du får oppgitt at du skal gjøre opp for det du har lagt i handlekurven.

Hos Amazon.com finner du alt fra herrejakke i ekte skinn til Sony Alpha 6400-kamera og vannflasker i rustfritt stål. Foto: Amazon

Det hele forløper seg slik:

Registrer deg og logg inn på Amazon Legg de varene du skal ha i handlekurven Gå til handlekurven Når du er kommet til fanen merket «Place Order», vil du ute på høyresiden se hva det hele kommer til å koste, inkludert «Shipping and handling». Avhengig av hva du har merket kortet ditt som, vil du se den totale prisen oppgitt i norske kroner.

Dersom det ikke er Amazon som står som forsender – det vil si at du handler via en tredjepart som kun bruker Amazon som markedsplass – så er det ikke alltid du får en forhåndsberegning.

I dag er Amazon både en butikk som selger varer fra eget lager, og en butikk som selger varer for andre butikker. Med andre ord det vi kaller en markedsplass. I den forbindelse kan det derfor være flere aktører som ikke sender til Norge. Dette får du automatisk beskjed om når du legger varene i handlekurven eller når du skal sjekke ut av butikken.

Bruk kredittkort når du handler på nett

Et viktig tips du bør notere deg bak øret, hvis du ikke allerede har gjort det, er at kredittkort gir deg langt bedre sikkerhet dersom det skulle være feil eller mangel ved varen når du handler på nett sammenliknet med debetkort.

Som ABC Brand Studio har skrevet om tidligere , kan du om du har benyttet kredittkort rette samme krav mot kredittyter som du kan mot selger dersom vare eller tjeneste er mangelfull eller om ikke selger overholder sine forpliktelser. Dette er regulert i Finansavtaleloven § 54b.

Uavhengig av om du har benyttet deg av et bankkort med Visa eller et kredittkort, kan du klage til kortselskapet dersom varen har feil eller mangler og du ikke får gjennomslag ved å klage til selgeren.