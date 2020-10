Farsdag 8. november 2020: 25 tips til gave til far

Artikkelen inneholder annonselenker.

Enten far er sporty, matglad, stilsikker eller veldig glad i tekniske duppeditter, så skal du klare å finne en gave i vår store guide. Vi har samlet tips til gaver i alle prisklasser.

Synes du far har nok ting? Hva med å overraske med en adventskalender far kan ha glede av hele advent? Du finner et stort utvalg julekalendere her, eller ta en titt i vår store julekalender-guide:

Til den tekniske

2020 har for mange vært preget av hjemmekontor og det er ikke alltid ergonomien er på topp når man plutselig må tilbringe åtte timer om dagen ved kjøkkenbordet eller podens pult på barnerommet. Med Adapt-A-Desk sammenleggbart laptop-bord unngår far krum rygg og vond nakke etter en arbeidsdag. Laptop-bordet kan heves og senkes slik at arbeidsstillingen kan varieres og man kan faktisk jobbe stående uten problemer. Pris: 329 kroner.

Om du har en far som ekstra glad i tekniske duppeditter, har han nok også ganske kontroll på personvern. Kanskje er han litt paranoid i dine øyne og snakker om at andre ta kontroll over datamaskinens webkamera og sende hele livet ditt ut på nettet? I så fall har vi funnet den perfekte gaven: webkamera-beskyttelse. Webkamera-beskytteren har selvheftende bakside og monteres lett over webkameraet på PC-en, mobiltelefonen eller nettbrettet. Når kameraet skal brukes, trekker du bare beskyttelsen til side. Pakken inneholder tre beskyttelser, så far kan sikre hele familiens bærbare PC-er i ett jafs. Pris: 149 kroner for en 3-pakk.

En far på farten drar sjeldent noen steder uten termokoppen med kaffe på slep. Og hvis du trodde fars duppeditter var app-styrt nok fra før, la oss introdusere deg for Ember Travel Mug². Dette er noe så genialt som et appstyrt termokrus med temperaturkontroll, så far kan nyte sin varme kaffe leeeeeenge! Med et LED-display og touch-knapper kan far heve og senke kaffens temperatur, og med appen kan han lagre temperaturene til alle favorittdrikkene sine og få varsel når drikken har rett temperatur. Dette må far bare elske! Pris: 2299 kroner.

Til den med mest pappa-humor



Du kjenner ham sikkert, faren som skal gjøre humor ut av alle situasjoner. Han med t-skjorte med skriften «5/4 av folk innrømmer at de er dårlige på brøk-regning» og kun morsomme slips i garderobeskapet. Hva med å la akkurat denne faren lyse opp rommene i den kommende høytiden? Med et LED-lys-slips blir far lett å se på festen – trolig blir han midtpunktet alle vil snakke om den kvelden. LED-slipset fås i flere ulike farger. Pris: 249 kroner.

Så hva sier du, skal det være en omelett eller ometung? Svarer du omelett kan du få far til å diske opp med en velsmakende lunsj i hans nye omelett-maskin fra KitchPro.

Med denne blir omeletten garantert luftig og du unngår søl og kaos når du skal prøve å snu omeletten i panna. Pris: 399 kroner.

Noe som aldri går av moten for en artig far er morsomme og fargesprakende sokker. Hos Happy Socks finner du et stort utvalg sokker som er perfekte å gi til far. Pris: Fra 99 kroner.

Til den handy

Hvis ikke en handy far kan fikse det, så er det faktisk ødelagt. Det vet både far selv og resten av husholdningen, men litt subtilt skryt har vel aldri skadet noen.

Med «If Dad Can't Fix It»-krus kan du fortelle far at du anerkjenner og setter pris på kunnskapene hans. Pris: 149 kroner.

Hvis far er handy har han kanskje de verktøyene han trenger i boden, men har han klart å organisere dem på en god måte? Hvis ikke kan du hjelpe ham på vei med en god verktøykasse, som den 21,5 liter store kofferten fra Dewalt med to uttrekkbare skuffer for smådeler. Pris: 936,25 kroner.

Til den stilsikre

Er far av typen som bruker både tid og penger på klær og stil, kan han kanskje være vanskelig å finne gave til. Heldigvis finnes det gaver som alltid slår an, selv hos den mest motebevisste far, nemlig et skjerf i nydelig kashmir.

Et skjerf fra det italienske familiefirmaet Piacenza, som verdsetter miljøet like mye som innovasjon, kvalitet og eleganse, er en (stil)sikker vinner. Skjerfet er produsert i Italia av 100% myk og fin kashmirull. Pris: 1699 kroner.

Hvis du ikke tør å gå for et klesplagg kan du alltid treffe med en god bok. «The Italian Gentleman» er en coffee table-bok av Hugo Jacomet med fotografier av Lyle Roblin.

Denne boken fremhever designere, skreddere og håndverkere som i generasjoner har definert den italienske stilen. Kanskje kan far bla i boken og selv la seg inspirere til nye, stilsikre antrekk? Pris: 499 kroner.

Til den sporty

Det er én ting en sporty far aldri får nok av: treningstrøyer. Enten han jogger, sykler, trener styrke på treningssenteret eller gjør yoga hjemme, så blir treningstrøyene raskt slitt når de brukes ofte.

Et tips er å gå for en trøye i naturmaterialer, som for eksempel ull. Disse tåler mer og lukter mindre, og vil med andre ord ikke bli like raskt slitt som trøyer i syntetiske stoffer. Urberg Lyngen Merino t-skjorte er tynn og myk i 100% merinoull og gir god bevegelsesfrihet. Pris: 499 kroner.

Om du føler far fortjener en skikkelig påskjønnelse i år, er en pulsklokke en gave den sporty faren alltid får bruk for. Med Garmin sin Vívoactive 4-klokke på armen får far tilgang til en mengde informasjon om kroppen og kan trene med en smartklokke som kan spore alt han gjør.

Klokken er full av smarte detaljer og løsninger som lar far tilpasse klokken til sin hverdag og sitt bruk. Pris: 2999 kroner.

Til den som elsker natur

Når Lars Monsen er fars største helt og det aldri finnes dårlige klær, bare dårlig vær, da er det bare å finne veien til kategorien for jakt og friluftsliv.

Her finnes det uante muligheter, men nå som isen snart legger seg kan et klassisk pilke-sett være midt i blinken. Hos Skitt Fiske får du Rapala Isfiskesett som er perfekt for nybegynner-pilkeren. Pris: 269 kroner.

Men hvor mye kan egentlig far om Lars Monsen? La fars kunnskap få utfordre seg i en villmarksquiz på hele 1800 spørsmål om det å ferdes i skog og mark, i kategoriene turliv, artskunnskap, jakt, fiske og fangst, og vill blanding. «Villmarksquiz» av Lars Monsen og Pål Espen Kilstad får du hos Norli. Pris: 379 kroner.

Til den matglade

Det kommer nye kokebøker på markedet hvert år, og det er ikke uten grunn. En god kokebok til en matglad far er alltid en slager og akkurat nå får du blant annet nyhetene «Hellstrøms hemmeligheter», «Fra øldrikker til ølkjenner: Øl hele året» og «Brød, brød, brød» til reduserte priser hos Norli. Pris: Fra 305 kroner.

Om far er glad i å lage mat, er han nok også ganske opptatt av å jobbe med godt utstyr på kjøkkenet. Ønsker du å gi far noe han trenger i gave er de gode porselensknivene De Cussion fra Porsgrund Porselænsfabrik et godt tips. I settet får du både en kokkekniv på 21 centimeter og en grønnsakskniv på 13 centimeter. Knivene er laget av en type porselen som ligger rett under diamant på hardhetsskala og passer utmerket til å kutte grønnsaker, benfritt kjøtt og lignenede. Porselenet vil være skarpt i lang tid og vil ikke ruste eller sette smak på maten. Nå får du knivene i en lekker, sort utførelse som gjør seg enda bedre på kjøkkenbenken. Pris: 599,50 kroner.

Har kokke-far alt han trenger? Ja, da er det bare én ting å gjøre: Gå for noe spiselig. Coolstuff har samlet en rekke luksuriøse snacks i en gavepakke som er perfekt til finsmakeren. Pakken er fylt med lekre godsaker som whiskyfudge, naturlakris, sprø chips, sjokolade og økologisk ingefærøl. Pris: 549 kroner.

Til den kreative og lekne

Er far av typen som liker å bryne de små grå, så kan Gravity Maze hjernetrimspill slå an. I spillet skal en kule tas fra start til mål ved hjelp av klosser som påvirker kulens bane. De 60 ulike oppgavene presenterer utfordringene i stigende vanskelighetsgrad og passer for både store og små. Spillet setter virkelig hjernen på prøve og trener visuell oppfatning og ressurshåndtering. Pris: 299 kroner.

Blir hjernetrimspill for enkelt? La far bryne seg på et helt umulig puslespill. Puslespillet inspirert av Netflix-serien «Papirhuset» («La Casa de Papel») har 1000 brikker og et motiv som for de fleste virker umulig å løse. Klarer far dette er han virkelig en puslespill-mester av de sjeldne. Pris: 159 kroner.

En fisk, en sykkel eller en postmodernistisk tolkning av Eiffeltårnet? Hvis far synes tegningene han lager er fantastiske på papir, kan han bare glede seg til å se hva han kan få til når han begynner å tegne i luften. Med Spralla 3D-penn er det barnslig enkelt å skape kule skulpturer og kunstverk i plast. Plasten er formbar i cirka ti sekunder etter at den har forlatt pennen, så det er enkelt å forme den etter egen fantasi og egne ønsker. Spralla 3D-penn bruker PCL-plast med lavt smeltepunkt, så du kan berøre pennens munnstykke uten fare for å brenne deg. Pris: 399 kroner.

Til den hjemmekjære

Noen liker seg aller best hjemme i sofakroken med en god bok og dempet belysning. Da har man alltid bruk for en komfortabel bukse som ikke strammer noen steder, som joggebukse i økologisk bomull fra Bread & Boxers . Hvis du virkelig vil slå på stortromma kan du også kjøpe med en matchende hettejakke i samme serie. Pris: 599 kroner for bukse og 699 kroner for jakke.

Når far først har satt seg godt til rette i sofaen er alt han mangler en god bok. Norli har samlet bestselgere og nyheter som er perfekte gaver til far. Se hele utvalget hos Norli her.

Er han ikke noen lesehest? Da vil kanskje en Apple TV full av strømmetjenester slå bedre an. Hos Kjell & Company får Apple TV 4K (5th gen.) med 32 GB lagringsplass. Last ned ønskede apper (f.eks. NRK TV, Netflix og Viaplay) direkte til enheten via innebygd app store. Du kan strømme filmer fra mobilen, spille spill, lytte til musikk eller trene fremfor TV-en, og navigere det hele enkelt med den trådløse fjernkontrollen med touch-overflate. Pris: 1999 kroner.

Til den som ikke vil ha noe

Fant du ingen gaver som passet faren du vil hedre? Da kan du alltids glede far med en fin blomsterbukett. Hos Interflora kan du bestille blomster som far kan få på døra som en overraskelse.