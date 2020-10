Artikkelen inneholder annonselenker.

Nordmenn elsker naturen og alt den har å by på og det er nettopp denne kjærligheten til naturen som inspirerer Twentyfour til å utvikle og designe klær av høy kvalitet med gode tekniske egenskaper. Plaggene fra Twentyfour er tilpasset norske forhold og er like funksjonelle som de er stilfulle.

Fra 22. til 24. oktober får du 30% rabatt på alt fra Twentyfour hos Get Inspired. Salget skjer med rabattkode, og koden er TF30. Rabattkoden legger du til i handlekurven før du fullfører kjøpet, og gjelder ikke for allerede nedsatte varer.

Her er noen av produktene du kan sikre deg innen kampanjen avsluttes ved midnatt lørdag:

Veiledende pris: 1499 kroner.

Twentyfours klassiske anorakk er den store bestselgeren og i samarbeid med Get Inspired har de nå laget en eksklusiv utgave i fornyet design. Anorakken er vind- og vanntett og laget i et lett 2-lags materiale. Jakken har lange glidelåser i begge sider for få den lettere av og på. Den eksklusive anorakken kommer i en nydelig nøttebrun farge som kun fås hos Get Inspired.

Veiledende pris: 999 kroner.

Til den nydelige anorakken over får du selvsagt en matchende turbukse. Denne buksa er elastisk og komfortabel, og har en super passform med justering både i livet og nederst på benet. På slitasjeutsatte steder, som på knærne, har buksa ekstra forsterkninger slik at den skal holde sesong etter sesong. Som med anorakken er denne nøttebrune fargen kun tilgjengelig hos Get Inspired.

Veiledende pris: 2999 kroner.

Denne sporty dunkåpen er fylt med 80% dun og 20% fjær, og vil holde deg varm hele vinteren. Jakken har god lengde med 2-veis glidelås i front og lange glidelåser langs nederste del av sidesømmene for bedre bevegelighet. Den nydelige dunparkasen kommer i fire ulike farger: matt grønn , svart , nøttebrun og tåkeblå.

NB! Dunparkasen oppleves som noe romslig i størrelsen. Er du i tvil, gå en størrelse ned.

Veiledende pris: 1499 kroner.

Favorittanorakken fås selvfølgelig også i en rekke andre fine farger, og disse har de samme gode kvalitetene som den nøttebrune nevnt ovenfor. Jakken er vind- og vanntett, har lange glidelåser i siden for å få den lettere av og på, og stor lomme på brystet i tillegg til sidelommer. Denne anorakken er like fin til byturen som til turen i marka.

Veiledende pris: 1499 kroner.

Twentyfour Finse Dalen Boot passer på fjellet så vel som til hverdags. Skoen er laget i okseskinn, og tåler alle værforhold. Membranen er vanntett, og sålen gir godt grep på glatta. Denne støvelen finnes i beige, grønn, sort og brun.

Twentyfour har også mange andre fine vintersko. Du finner hele utvalget her, og koden TF30 gjelder på alle ordinære priser.

Veiledende pris: 1299 kroner.

En tynn dunjakke er et må ha-plagg om du skal ut i marka på kaldere dager. Den lette jakken er perfekt å bruke som mellomlag på tur, og veier nesten ingenting når du har den i sekken.

Det stilfulle designet gjør også at jakken gjør seg godt selv om du bare skal på en bytur når dagene begynner å bli kaldere.

Dunjakken Finse er fylt med 90% andedun og 10% fjær, og isolerer godt.

Veiledende pris half zip-trøye: 749 kroner.



Veiledende pris trøye: 699 kroner.

Veiledende pris tights: 599 kroner.

Finse Freja er en serie deilig, mykt ullundertøy du kan mikse og matche slik du selv vil. Delene selges hver for seg og du velge mellom en langermet trøye, en trøye med halvlang hals med glidelås og en tights.

Ullundertøyet passer uansett om du skal trene, gå på ski, løpe eller bare trenger litt ekstra varme innerst i hverdagen. Plaggene er laget med 60% merinoull og 40% modal, som gjør det både varmt å ha på og slitesterkt. Alle delene fås i ulike farger, som blekkblå, lyseblå, denimblå, gråmelert med rosa detaljer, mørk grønn og oransje.

