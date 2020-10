Firmagaver: Disse gavekortene kan du gi til de ansatte

Artikkelen inneholder annonselenker.

2020-utgaven av julaften nærmer seg med stormskritt, dermed begynner det å haste for ledere rundt om i landet som ikke allerede har krysset det av fra «Må gjøre»-listen, å bestemme seg. Vi snakker selvfølgelig om hva de ansatte skal få som en solid klapp på skulderen, ikke minst for å ha gitt jernet i et år som man kan si har vært utfordrende for mange.

Ettersom det vil være restriksjoner på hvor mange som kan samles i samme rom en god stund til, spøker det for det klassiske julebordet. Da er det desto større grunn til å gi de ansatte en gave.

Dersom du er usikker på hva som vil falle i smak, hva med å gå for et gavekort slik at den enkelte selv kan bestemme selve gaven?

Regler for gaver i ansettelsesforhold NHOs arbeidslivsportal Arbinn.no har dette å si når det gjelder regler for gaver som gis i forbindelse med ansettelsesforhold: Så lenge verdien av gaven ikke overstiger kr 2000 per ansatt, per år, utløses ikke skatteplikt. Gaven må gis som en generell ordning for å omfattes av skattefritaket. Det betyr at for eksempel julegave må gis til alle ansatte, eller at det er vanlig å markere jubileer. Merk at skattefrie gaver ikke kan være kontanter. Gavekort kan gis så lenge de ikke kan veksles inn i penger. Det er i tillegg anledning til å gi gaver ved oppnådd tjenestetid i en bedrift, større jubileer, runde bursdager, bryllup og lignende anledninger. Ved ansettelse i bedriften i minst 20 år, og deretter hvert tiende år, kan det gis gave til en verdi inntil kr 8000.

Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25, kan det gis gave til en verdi inntil kr 4000.

Samme beløpsgrense, kr 4000, gjelder ved bryllup, dersom den ansatte går av med pensjon, slutter i bedriften etter minst 10 år, eller fødselsdag hvor den ansatte fyller 50, 60, 70 eller 80 år. Merk at den ikke gjelder ved 30 eller 40 år. Det betyr at for runde dager utover de som er nevnt, gjelder den alminnelige gavegrensen på kr 2000. Ifølge skatteetaten vil oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi ikke anses som skattepliktig inntekt. Eksempler på det er blomster, konfekt og en rimelig vinflaske. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser. Skatteregler for gaver til ansatte følger av forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven § 15-15-1. Kilde: Arbinn.no

Her er våre forslag til gavekort som vil treffe bred blink:

Innendørs skydive får sommerfuglene i magen til å fly, latteren til å sitte løst og gir et solid adrenalinkick. Foto: YouWish.no

Vandring i norsk natur med egen alpakka i bånd , kjøretur bak rattet på Lamborghini Huracan , innendørs skydive , vinsmaking , stressfri parfloating og morderjakt i hovedstadens gater. Dette er kun en håndfull av de over 500 opplevelsene YouWish kan friste med. YouWish samarbeider med arrangører innenfor et bredt temaregister: Eventyr og action, motorsport, sport og fritid, mat og drikke, helse og velvære, dyr og natur, kultur og moro, og overnatting og Weekend.

Du velger selv verdien på Opplevelsesgavekortet, det følger gratis bytterett og 365 dagers gyldighet. Du kan gi gaven et mer personlig preg ved å tilpasse og legge til et personlig design etter kjøpet er gjort.

Opplevelsesgavekortet kjøper du her hos YouWish.

Nordic Choice-hotellet The Thief ligger sentralt plassert i Oslo. Foto: Nordic Choice Hotels

Noen ganger er det unektelig godt å kunne ta seg en liten pause fra hverdagen og nyte en natt på hotell med deilig frokost inkludert. Dette kan jo kombineres med en bytur til for eksempel Tromsø , Stavanger , Bergen eller Ålesund. Eller utgjøre prikken over i-en etter en kveld ute i egen hjemby.

Nordic Choice Hotels averterer for på sine nettsider to ulike gavekort på overnatting, hvor man for 1100 kroner får et gavekort som gjelder for 1 natt med frokost inkludert. Mottakeren kan velge fritt mellom alle hoteller som ligger inn under Comfort Hotel, Quality Hotel eller Clarion Hotel innen et år etter gavekortet er utstedt.

Nordic Choice Hotels har over 200 hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum.

Les mer og bestill gavekort fra Nordic Choice Hotels her.

Nyt et avslappende bad i en sammenleggbar badebalje for voksne. Foto: Zenkuru

Noen nettbutikker tilbyr et sortiment som virker som inneholder det meste mellom himmel og jord. I sortimentet til CoolStuff er fellesbetegnelsen morsomme og praktiske bruksgjenstander med et kult tilsnitt innenfor en rekke kategorier.

Her finner du alt fra massasjepistol , følelsesskåler og -krus fra Tassen , sammenleggbar badebalje for voksne, og oppblåsbar kajakk til Coca Cola minikjølskap og verdens minste 1000-biters puslespill.

Gavekortene fra CoolStuff er fint utformet, har en gyldighetstid på to år og gjelder for alt man finner på nettsiden. Den eneste begrensingen, er verdien du velger å sette på det blant en lang liste med valgmuligheter.

Les mer og bestill gavekortene fra CoolStuff.no her.

Et gavekort på kino er en perfekt gave til den som har alt. Foto: Colourbox.com

Uansett hvor mange streamingmuligheter det er å velge mellom – film er og vil alltid være best på kino. Det er noe helt spesielt å dele alt fra glede og tårer til skrik og latter med mange fremmede i en kinosal, med eller uten 3D-briller på nesa. Med en bøtte popcorn i fanget er alt klart for en opplevelsesrik aften sammen noen man er glad i.

Kinogavekortet er et digitalt gavekort som oppdateres med saldo etter hvert som det blir brukt. Gavekortet kan benyttes til kjøp av kinobilletter og kioskvarer som popcorn og leskedrikk på de aller fleste kinoer i Norge. Kinogavekortet er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato.

Les mer om og bestill gavekortet her.

Adlibris er Norges største nettbokhandel. Foto: Colourbox.com

En skikkelig leseropplevelse kan sitte i kropp og sinn lenge etter siste side er slukt, uansett om det dreier seg om sitrende krim og spenning, historier fra virkeligheten, strikkeoppskrifter eller prisvinnende romaner. Bøker ligger tradisjonelt høyt på nordmenns ønskelister, uavhengig om det er i digitalt eller fysisk format, og hos Adlibris kan man velge mellom flere millioner titler fra hele verden.

Men Adlibris kan også friste med produkter innenfor et bredt felt av kategorier, som for eksempel elektronikk , barneklær , sport og friluftsliv , interiør , spill og puslespill , garn og hobby. Adlibris opererer med flere ulike prisnivåer på sine elektroniske gavekort som er gyldige i ett år.

Les mer og velg ut gavekortet fra Adlibris her.

På KICKS finner du de største varemerkene innom sminke og hårprodukter. Foto: Colourbox.com

Det sies at ekte skjønnhet kommer innenfra, men noen ganger kjennes det unektelig litt ekstra godt å føle seg flott på utsiden også. Innen parfyme, sminke og hårprodukter er KICKS regnet som en av Nordens største kjeder med Dior, Lancôme, Ole Henriksen, Biotherm og Clinique blant sine populære varemerker.

KICKS har over 250 butikker i Norge, Sverige og Finland, flere av butikkene har i tillegg hudpleie- og frisørsalong. Gavekortet har en varighet på to år fra og med den dagen det lades eller benyttes, og det kan benyttes i samtlige av KICKS’ butikker. Eventuelt resterende beløp vises på kvittering, men det kan også sjekkes online.

Les mer og bestill gavekortet her.

Velg blant 40 nye middager hver uke hos Godtlevert. Foto: Colourbox.com

Uten mat og drikke duger hverdagshelter ikke, og da er det jo midt i blinken å få en matopplevelse levert direkte på døra. Går vi ti år tilbake, var det mange som så det som utenkelig at vi ville handle matvarer på nett og ikke direkte i butikk. I 2020 har imidlertid stadig flere omfavnet muligheten til å få en matkasse levert hjem på døra.

Blant aktørene som har slått seg opp på dette er Godtlevert som på sine nettsider forteller om hvordan de handler råvarene fra småskalaleverandører. De har mer enn 40 middager å velge mellom for både en person og en hel familie. Hver av dem kommer i en kasse som inneholder en detaljert oppskrift og ferdig porsjonerte ingredienser.

Godtlevert har gavekort i fire ulike kategorier. Velger man for eksempel gavekortet til 999 kroner, holder det mer enn fint til de fleste matkassene i deres sortiment. Men du kan også bestemme beløpet selv.

Les mer om gavekortet fra Godt levert, sjekk hvor de leverer og bestill her.

Beard Bib sørger for at skejggstubber holdes unna vasken og baderomsgulvet. Foto: SmarteGadgets.no

Det er alltid vanskelig å skulle finne noe å gi i gave til venner og familie som tilsynelatende ønsker seg alt og ingenting. Da blir det ikke akkurat enklere å finne noe som skal treffe blink hos mange på én gang. Men det finnes heldigvis trygge havner å legge til kai i, og hos den norske nettbutikken SmarteGadgets.no er det noe å finne for selv den særeste personlighet.

Som navnet tilsier frister SmarteGadgets med en god miks av duppeditter som strekker seg fra det rendyrket morsomme til uomtvistelig nytteverdi til alle anledninger innenfor et bredt kategorispekter. Blant hundrevis av ting finner vi for eksempel vanntett nesehårtrimmer , polariserte nattbriller , slåsshanskekrus , yoga-matte og alt av reparasjonsdeler til mobiltelefonen når uhellet er ute.

Gavekortene er gyldige i ett år fra kjøpsdato, du finner dem her.