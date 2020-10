Dette er ukens kinopremierer

Artikkelen inneholder annonselenker.

«Antebellum»

Regi: Gerard Bush og Christopher Renz

Gerard Bush og Christopher Renz I rollene: Janelle Monáe, Jena Malone, Jack Huston, Gabourey Sidibe

Janelle Monáe, Jena Malone, Jack Huston, Gabourey Sidibe Sjanger: Thriller

Thriller Nasjonalitet: USA

USA Lengde: 1 t. 46 min.

Aldersgrense med Medietilsynets begrunnelse: 15 år

Filmen har en gjennomgående dyster og urovekkende stemning, samt enkelte blodige draps- og voldsskildringer. Den får derfor aldersgrense 15 år.

I 2017 slo den amerikanske skrekkfilmen «Get Out» ned som en overraskende bombe i kinosalene rundt om i verden, skrevet og regissert av Jordan Peele som ble belønnet med en Oscar for beste originalmanus. To år senere fulgte Peele opp med «Us» , som i likhet med «Get Out» var en innovativ og velregissert skrekkfilm der frydefulle grøss effektivt ble blandet med kullsort humor og sylskarp politisk kommentar.

Mens Peele for tiden er opptatt med å skrive manus på en «spirituell oppfølger» til grøsseren «Candyman» fra 1992, er produsent Sean McKittrick aktuell med en ny film som følger mye av det samme stemningsmessige sporet «Get Out» og «Us» tråkket opp. Historien er som følger:

Janelle Monáe spiller den suksessrike forfatteren Veronica Henley som fanges i en grusom virkelighet. Nå må hun avsløre det kompliserte og innviklede mysteriet som omgir henne før det er for sent.

I registolen finner vi tospannet Gerard Bush og Christopher Renz, også kjent som «Bush+Renz». Tidligere har duoen laget reklamefilmer, kortfilmer og musikkvideoer, og nå har de altså gjort sin spillefilmdebut med «Antebellum». Opprinnelig var den planlagt for kinopremiere i april, men corona sørget for en effektiv utsettelse. Skjønt, nå som høstmørket er her og vi nærmer oss Halloween, så passer det kanskje ekstra godt med noen solide grøss i kinosalen?

«Om det uendelige»

Regi: Roy Andersson

Roy Andersson I rollene: Tatiana Delaunay, Martin Serner

Tatiana Delaunay, Martin Serner Sjanger: Drama

Drama Nasjonalitet: Norge / Sverige / Tyskland

Norge / Sverige / Tyskland Lengde: 1 t. 16 min.

Aldersgrense med Medietilsynets begrunnelse: 12 år

Filmen inneholder enkelte urovekkende scener med voldsinnslag. Filmen inneholder også en skildring av et blodig lik. Filmen får derfor 12 års aldersgrense.

Siden han gjorde sin spillefilmdebut med «Sanger fra andre etasje» i 2000, har Roy Andersson nærmest satt navn på en egen filmsjanger, med et uttrykk som er helt hans eget. Andersson er viden ansett som Sveriges store nålevende mester og filmene hans hylles som en «kontemplativ, morsom, forførende og tankevekkende kunstopplevelse» .

Nå er han omsider kinoaktuell med «Om det uendelige», og det er lite som tyder på at den er et unntak fra Andersson-formelen.

«Om det uendelige» beskrives som «en refleksjon over menneskelivet i all sin skjønnhet og grusomhet, dets prakt og banalitet». Den røde tråden er mennesker som strever med livets store spørsmål. Her møter vi en prest som har mistet troen på Gud, foreldre som har mistet et barn, en mann som har fått beina sprengt bort av en mine, en ung mann som venter på kjærligheten, en person som har gått feil – og Hitler.

Andersson ble belønnet med pris for beste regi under fjorårets filmfestival i Venezia, der «Om det uendelige» kjempet om Gulløven for beste film.

«Shirley»

Regi: Josephine Decker

Josephine Decker I rollene: Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Logan Lerman

Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Logan Lerman Sjanger: Drama

Drama Nasjonalitet: USA

USA Lengde: 1 t. 47 min.

Aldersgrense med Medietilsynets begrunnelse: 12 år

Filmen inneholder partier med urovekkende stemning, skildringer av ustabile voksne og en blodig scene. Den får derfor aldersgrense 12 år.

Shirley Jackson (1916-1965) var en populær forfatter mens hun levde, men det er først i de senere år hun virkelig har fått oppmerksomhet og annerkjennelse for sine bøker som hovedsakelig dreide seg om grøss og mysterier. Hun er en favoritt blant vår tids skrekkforfattere som Stephen King og Neil Gaiman, og den nye Netflix-filmatiseringen av «The Haunting of Hill House» har også fått flere til å oppdage Jacksons bøker.

Filmen «Shirley» er beskrevet som et psykologisk drama som utspiller seg i perioden mellom utgivelsen av novellen «The Lottery» og romanen «Hangsman» i 1951, med «The Handmaids Tale»-aktuelle Elisabeth Moss i hovedrollen. Vi møter Shirley der hun bor sammen med ektemannen Stanley (Michael Stuhlberg) i et stort hus i en liten amerikansk småby.

Så en dag flytter ektemannens protesjé Fred (Logan Lerman) og hans gravide kone Rose (Odessa Young) inn og gradvis utspiller det seg et psykologisk spill mellom de to parene – et spill som likner til forveksling det Shirley selv er kjent for å forfatte.

«Summerland»

Regi: Jessica Swale

Jessica Swale I rollene: Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Tom Courtenay, Lucas Bond, Dixie Egerickx

Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Tom Courtenay, Lucas Bond, Dixie Egerickx Sjanger: Drama / Romantikk

Drama / Romantikk Nasjonalitet: England

England Lengde: 1 t. 39 min.

Aldersgrense med Medietilsynets begrunnelse: 9 år

Filmen inneholder enkelte faretruende situasjoner, samt sterke følelsesutbrudd som kan virke forstyrrende på yngre barn. Den får derfor aldersgrense 9 år.

Britiske Gemma Arterton, kjent for actionfylte roller i blant annet Tommy Wirkolas «Hansel and Gretel: Witch Hunters» (2011), «Prince of Persia – The Sands of Time» (2010) og James Bond-filmen «Quantum of Solace» (2008), kjører i et litt roligere spor med hovedrollen i «Summerland».

Handlingen utspiller seg under andre verdenskrig og vi møter Arterton i rollen som forfatteren Alice som har trukket seg tilbake blant Sør-Englands vakre klipper. Her slikker hun sine sår etter å ha gått på en smell i kjærlighetslivet mens hun fordyper seg i sitt arbeid.

Til tross for at Alice kjenner seg ensom, er hun ikke videre begeistret når den mer livlige Frank adopteres fra krigsherjede London og inn i hennes verden. Hun er først fast bestemt på å bli kvitt ham, men gradvis lar hun seg vinne over, samtidig som gutten minner henne om at alle fortjener en ny sjanse.

«Summerland» markerer langfilmdebuten til forfatteren Jessica Swale som omtales som en av de nye, sterke stemmene i det britiske filmlandskapet. Gemma Arterton spilte forresten hovedrollen i Swales teaterstykke «Nell Gwynn» som ble tidelt Olivier Award i 2016 for Beste nye komedie.

«The High Note»

Regi: Nisha Ganatra

Nisha Ganatra I rollene: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrisjon Jr., Ice Cube, Bill Pullman, Diplo, Eddie Izzard

Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrisjon Jr., Ice Cube, Bill Pullman, Diplo, Eddie Izzard Sjanger: Komedie / Romantikk

Komedie / Romantikk Nasjonalitet: USA

USA Lengde: 1 t. 53 min.

Aldersgrense med Medietilsynets begrunnelse: Tillatt for alle

Denne filmen inneholder ingen skadelige scener og blir derfor tillatt for alle.

Hva med en musikalsk start på helgen, pakket inn i en romantisk komedie signert skaperne av «Bridget Jones dagbok» og «Late Night»? I «The High Note» er det den klassiske historien om den lille krigeren som kjemper seg oppover karrierestigen i håp om å oppfylle karrieredrømmen.

Dakota Johnson, for mange et kjent ansikt fra «Fifthy Shades»-filmatiseringene, spiller Maggie som har jobbet som personlig assistent for superstjernen Grace Davis (Tracee Ellis Ross) i flere år.

Selv går hun med drømmen om selv å bli produsent, og når Grace en dag står ved et veiskille der hun ser seg nødt til å fornye seg musikalsk, griper Maggie sjansen. Men så er det det store spørsmålet: Skal hun følge hjertet, eller skal hun kjøre trygt?

Se opp for kjente ansikter fra musikkens verden underveis i filmen, som for eksempel Ice Cube, Eddie Izzard og Diplo.

