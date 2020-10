Smarte gavetips til ham: Gaver menn ikke visste de ønsket seg

Artikkelen inneholder annonselenker.

Uansett om det dreier seg om bursdag, julegave, merkedager, farsdag eller bare en hyggelig overraskelse på en ordinær onsdag, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. I tillegg er det jo unektelig litt ekstra stas å kunne gi noe som er både nyttig og morsomt.

Vi har tatt en sjekk gjennom varebeholdningen til SmarteGadgets.no for å finne tips innenfor ulike priskategorier til hva du kan finne på til han som har alt, og han som ønsker seg alt og ingenting.

Pris: 149 kroner

Alle menn som barberer eller trimmer skjegget, vet hvor irriterende kjedelig det er å fjerne de små stubbene som ligger i og rundt vasken, eller som har falt ned på baderomsgulvet. Og stemningen i heimen blir ikke så mye bedre av å la det ligge til senere, uansett hvor dårlig tid man har på morgenkvisten.

Løsningen er Beard Bib som effektivt fanger opp håret mens det daler ned og gjør det enkelt å kaste det etterpå.

Her kan du bestille Beard Bib.

Pris: 140 kroner

Nesten like gørr kjedelig som å henge opp klesvasken, er det å skulle brette klærne før de går inn i skapet. Og med mindre man fremdeles har bretten inne slik man lærte den i førstegangstjenesten, så er det lite som minner om brettekant i mangt et klesskap.

Men det finnes et effektivt hjelpemiddel. Ett brett fra høyre, ett brett fra venstre, et brett fra undersiden og voila – dermed ser skjortene og genserne ut som de gjorde i butikkhyllene.

Her kan du kjøpe brettet som fikser klesbretten på få sekunder.

Pris: 159 kroner

Det er det evige problemet som har eksistert siden mennesket første gang satte spiker og skruer inn i veggen: Hvor er det mest effektivt å oppbevare dem mens man er i full gang med arbeidet? Å putte dem i munnen gir den ekle smaken av metall, oppbevaring i lomma blir keitete når man skal ha de ut igjen, og de triller bare ned om man legger de midlertidig på stigen.

MornMag er et armbånd i slitesterkt canvasstoff, utstyrt med en kraftig magnet som gjør oppussingen mer effektiv. Her er det bare å feste skruer, muttere og spiker på armbåndet, og så napper du de bare av én etter én etter hvert som du trenger dem. Enklere kan det knapt gjøres.

Her kan du bestille magnetisk armbånd.

Pris: 199 kroner

Om man skal ut på tur til fots i skog og mark eller setter av sted på sykkelen, er det alltid takknemlig med ting som ikke tar store plassen i den ellers begrensede bagasjen man har med seg. Denne drikkeflasken med kork/lokk er sammenleggbar, veier svært lite og kan enkelt puttes i lomma, henges på sekken eller plasseres i en ledig krok i sekken.

Her kan du kjøpe sammenleggbar drikkeflaske.

Pris: 249 kroner

Det er en kjensgjerning at menn har noe færre muligheter til å sprite opp den klassiske dressen når det er tid for fest og moro. Som oftest er det enkleste å fokusere på slipset, der det finnes en rekke uante muligheter for den som ikke er redd for å skille seg ut blant resten. Og med et slips innhyllet i LED-lys er det enkelt å bli festen kule midtpunkt.

Her kan du kjøpe slips med LED-lys. Og mens du først er i LED-hjørnet, hva med å sette prikken over i-en med skolisser (99 kroner) og briller (219 kroner) i samme stil?

Pris: Fra 229 kroner til 849 kroner

Den store fordelen ved å kjøre med bil om natten, er først og fremst mindre trafikk som sikrer jevn hastighet og gjør at man lettere unngår køer. Men å kjøre om natten har også sine negative sider, for selv om man har gode lys er sikten begrenset. Og uansett om man er dreven yrkessjåfør eller er ute på langtur så blir det raskt slitsomt å hele tiden måtte blinke med langlysene for å signalisere motgående bilister at de må roe ned på lysstyrken.

En nattkjørebrille forsterker både sikt og farger når det er blitt mørkt. I tillegg kan den brukes til å forebygge sterkt lys fra TV, PC eller smarttelefon.

SmarteGadgets.no har et rikt utvalg av nattkjørebriller i sportsstil, pilotstil, polariserte og som flippover – sjekk ut her.

Pris: 229 kroner

Med denne koppen blir man lett kongen ved kaffemaskinen på jobben, setter seg i respekt ved møtebordet og ikke minst: det blir ikke vanskelig å kjenne igjen egen kaffekopp blant alle de andre. Koppen er av keramikk, mens metallhåndtaket er formet som et knokejern.

Her kan du kjøpe knokekoppen.

Pris: 239 kroner

I et skikkelig barskap skal det være et rikholdig utvalg av drikkevarer som skal kunne tilfredsstille den enkeltes smak og behag. Da er det ikke alltid like enkelt å ha ledig plass til glass slik at man faktisk kan ha noe å drikke av. Men ta det helt med ro, for med dette kombinerte martini- og vinglasset er det enkelt å slå to fluer i en smekk og samtidig ha plass til whiskey- og shotglass

Her kan du kjøpe to-i-ett-glass signert Vinotino. Samtidig kan du jo komplettere med et par snapsglass der cirka 6 centiliter helles i en hodeskalle.

Pris: 249 kroner

Når man skal ut på handletur med bilen, kan det fort bli litt kaotisk i bagasjerommet der handleposer står om hverandre og det blir en kamp for å få med seg alt på én gang. Denne bagen sørger imidlertid for at du enkelt kan fylle med det som måtte være ønskelig, samtidig som du kan føle deg sikker på at ikke varene triller ut underveis. Ikke minst kan du enkelt løfte med deg hele bagen når du er hjemme igjen.

Her kan du bestille sammenleggbar oppbevaringsbag.

Pris: 349 kroner

For noen kan det være en kamp i seg selv å komme seg ut av senga om morgenen og vandre den lange turen ut på badet. En dusj pleier å hjelpe på det trøtte morgentrynet, men hva med å sørge for en solid start på dagen med en dose musikk i dusjen?

Denne lille høyttaleren er vanntett, utstyrt med Bluetooth og kompatibel med Spotify. Både volum og skifte av sanger gjøres enkelt via panelet. Og dersom noen skulle ringe deg mens du er i dusjen, kan du ved et enkelt tastetrykk ta samtalen der og da.

Her kan du kjøpe dusjhøyttaler med USB-lader og deksel inkludert.

Dersom du heller ønsker å gå for rimeligere varianter til 249 kroner eller 149 kroner , så finner du utvalget her.