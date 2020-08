Spar flere tusen kroner på din neste mobiltelefon

Artikkelen inneholder annonselenker

Å bytte mobiltelefon kan gå hardt utover lommeboka. Men må det nødvendigvis være en splitter ny telefon du kjøper? Utvalget av brukte telefoner er stort, og det finnes flere seriøse aktører man kan handle hos. Ved å handle brukt kan du få mange av toppmodellene til sterkt reduserte priser.

Kjøp brukt hos TeleOutlet

TeleOutlet selger nye og brukte mobiltelefoner. De opererer med tre ulike graderinger; Som ny, A-grade og B-grade. Velger du å kjøpe "Som ny" betyr det gjerne bare at forseglingen har vært brutt.

Du kan velge mellom modeller fra alle de kjente merkene, som Apple , Samsung , Huawei , Sony og Nokia . Alle telefonene som selges hos TeleOutlet er testet av tekniker og har to års garanti. De er Norges største aktør innen brukte mobiltelefoner, og her er et par eksempel på kuppene du kan gjøre:

Apples første iPhone med "pro"-betegnelse og trippelt kamerasystem, får du til 8990 kroner hos TeleOutlet . Rimeligste alternativ i andre nettbutikker, er ifølge prisguiden.no 10990 kroner for denne modellen. Her kan du altså spare 2000 kroner.

Alle iPhone-modellene hos TeleOutlet finner du her.

Dette var Huaweis toppmodell da den ble lansert i fjor, og høstet lovord fra kritikerne, spesielt for kameraet. Dette er fortsatt en mobiltelefon som står seg bra mot de langt dyrere toppmodellene til Apple. Hos TeleOutlet får du denne modellen til 4290 kroner.

Rimeligste alternativ andre steder er ifølge prisguiden.no 6436 kroner. Her kan du altså spare over 2100 kroner.

Alle Huawei-modellene hos TeleOutlet finner du her.

Kjøp ny telefon hos Ice

Hvis du helst vil ha en helt ny mobiltelefon, men er opptatt av at det ikke skal koste mer enn nødvendig, er det verdt å sjekke tilbudene hos Ice. Den norske mobilaktøren selger mobiltelefoner med abonnement. Hvis du bytter til mobilabonnement hos Ice, kan du dermed få rabatterte priser på mange toppmodeller.

Hele iPhone 11-serien er på tilbud hos Ice akkurat nå . Modellen som er nevnt lenger opp, iPhone 11 Pro 64 GB, får du nå til 9990 kroner med 12 måneders bindingstid. Det er dyrere enn hos TeleOutlet, men fortsatt 1000 kroner rimeligere enn å kjøpe den ny et annet sted.

Siden Ice dessuten har gunstige priser på sine mobilabonnement, kan det være penger å spare både på å bytte fra din nåværende leverandør, og på selve telefonkjøpet.

Se utvalget av mobiltelefoner hos Ice her.

Mobilpant hos Mobilverkstedet

Har du hørt om mobilpant ? Det er et konsept som gjør at du kan få penger for en mobil du ikke trenger lenger. Lever inn gamle mobiler du har liggende hjemme til Mobilverkstedet , og få redusert pris på ny telefon, eller benytt panten til å kjøpe tilbehør. Bra for både miljøet og lommeboka!

Har du en defekt telefon du vil prøve å beholde en stund til, kan du bestille reparasjon hos Mobilverkstedet , enten det er en iPhone eller en annen vanlig smarttelefon. Er du av den fingerferdige typen kan du til og med bestille deler og reparere selv.

Hos Mobilverkstedet er det også mulig å kjøpe en velfungerende, brukt telefon. De har spesialisert seg på såkalte refurbished telefoner. Det betyr at en telefon er brukt, men har blitt gjennomgått av tekniker og nødvendige reparasjoner er utført. Enheten anses som "ny" og er satt tilbake til fabrikkinnstillinger. Du som kunde kan være helt sikker på at telefonen oppfører seg som den skal.

Du kan for eksempel kjøpe en refurbished iPhone 8 64 GB til 3999 kroner hos Mobilverkstedet. I andre nettbutikker koster den fra rundt 5800 kroner og oppover, så her kan du spare minst 1800 kroner på å velge brukt.

Se alle telefonene til salgs hos Mobilverkstedet her.