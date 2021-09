Det er salgsfest i nettbutikken til Ekstralys og du kan gjøre kupp på kvalitetssikre lys og lykter til bilen fra kjente merkevarer som Lumen, Rigid og Lazer.

Høsten er kommet og vinteren er et steinkast unna. Mens dagene blir stadig mørkere, blir det desto viktigere for landets bilister å forberede seg på de utfordringer som venter på uopplyste veier.

Heldigvis har man siden 2018 kunnet montere så mange ekstra fjernlys man ønsker på bilen, så lenge det ikke er snakk om tåkelys. Og det er ingen begrensinger på lyspærenes styrke.

Med et lysbilde som er spesielt godt egnet uansett kjøreforhold, er Lumen Helios CS20 et knallgodt fjernlys til alle typer kjøretøy. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ekstralys

En av Norges ledende aktører når det kommer til spesialbelysning for bil, maskin og marine, er i full gang med sitt årlige høstsalg der du kan sikre deg populære bestselgere til opptil 60% rabatt.

Som for eksempel Helios D20 LED fjernlys fra Lumen og SR20 Kombo LED fjernlys fra Rigid – begge kan du nå sikre deg til nedsatt pris så langt lageret rekker.

NB! Kampanjen varer kun ut september.

Godt lys er viktig for å se og oppdage farer i tide, og også for å bli sett av andre i trafikken. Under kan du se de mest populære kuppene du kan gjøre i Ekstralys' store høstsalg:

Rigid SR20 er Ekstralys’ nummer én anbefaling når det kommer til fjernlys. Det har en fin blanding av bredde og lengde og kaster lyset nesten en kilometer langt i tillegg til å spre seg godt ut i grøftekantene. Dette gir deg et fjernlys som passer alle typer kjøreforhold.

Rigid SR20 får du kjøpt hos Ekstralys her.

Det er fremdeles mange som sverger til runde lamper, til tross for at LED-barer er blitt svært populært på fjernlys-markedet de siste årene. Cyclops7 sørger i så måte for det runde, klassiske utseendet, samtidig som det har en lysstyrke som gjør mørkekjøringen til en fornøyelig fryd.

Lumen Cyclops7 får du kjøpt hos Ekstralys her.

Helios CS20 har et relativt smalt lysbilde og fokuserer på å gi god sikt langt fremme, men lampen har et buet design som forbedrer dette betraktelig. Lampen lyser 785 meter langt og dekker hele veibanen for et knallgodt fjernlys.

Lumen Helios CS20 får du kjøpt hos Ekstralys her.

Med hele 8100 lumen (tilsvarer 10 halogen tusenmeter), har denne lampen fra Lazer en kjempegod effekt. Kombinert med et perfekt lysbilde gir lampen deg alt du kan drømme om av et ekstralys.

Lazer Linear 12 får du kjøpt hos Ekstralys her.

Med et lekkert design, robust kvalitet og en hinsides lysstyrke med fantastisk kastelengde, er Helios D20 et solid råskinn av en LED-bar og en av de kraftigste godkjente LED-barene på markedet.

Lumen Helios D20 får du kjøpt hos Ekstralys her.

Triple-R serien fra Lazer er blant de mest solgte LED-lyktene i Europa. Lampen har en imponerende lysstyrke på 4620 lumen, men i tillegg kan den skilte med en kastelengde på solide 900 meter i et kompakt design.

Lazer Triple-R 750 får du kjøpt hos Ekstralys her.