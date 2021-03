Sjekk ut helgas helfrekke oddstips

Livet heter seg å være morsommere for den som er glad i fotball – kanskje litt ekstra i en tid der det er lite annet å ta seg til enn underholdning på skjermen.

Artikkelen inneholder kommersielle lenker.

Lørdag er Erling Braut Haaland i aksjon i en av kampene på helgas trippel. Den sikter høyt opp på premieskalaen med solide 23 i odds i skrivende stund.

Søndag venter en særdeles viktig kamp for Ole Gunnar Solskjærs røde djevler, som møter Chelsea på et dårlig tidspunkt sett med United-øyne. Den er en av kampene på dobbelforslaget søndag.

Lørdagens trippel

Helgas Trippeltips inkluderer Borussia Dortmund-Arminia Bielefeld, Preston-Huddersfield og Newcastle-Wolverhampton. Lever ferdig bong her.

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld

Tips: pause/fulltid: U/H

Spillefrist lørdag kl. 15.25

Klikk på bildet for å levere ferdig utfylt kupong for lørdagens trippel. NB! Oddsen kan endre seg. Foto: Skjermdump Norsk Tipping

Det går fortsatt i rykk og napp for Borussia Dortmund, selv om Erling Braut Haaland stort sett leverer på bestilling. Stiller som gigafavoritter mot Arminia Bielefeld, som kjemper i nedrykksstriden og sjokkerte Bayern München med 3-3 i snødrevet nest sist.

Den ordinære hjemmeoddsen er så lav at det må en liten formue til i innsatser for at premien skal monne. Da kan det være lurt å sjekke menyen for spesialspill på kampen. En frekk variant er å spille på resultatet (H/U/B) til både pause og fulltid i samme spill.

Haaland & co. har nemlig en tendens til å avgjøre kampene sine etter hvilen. Ved fulltid står gultrøyene bokført med 11 seirer på 22 kamper. Totalt har hele 14 av kampene stått uavgjort til pause. Dermed vil det ikke overraske om denne på papiret enkle kampen følger trenden med U til pause og H til fulltid.

Lever ferdig utfylt kupong på lørdagens trippel hos Norsk Tipping her.

Preston – Huddersfield

Tips: B

Spillefrist lørdag kl. 15.55

Preston ligger i ingenmannsland på tabellen, der de har tilbragt en del sesonger på rad nå. Formen er heller ikke mye å skryte av med to seirer på de siste ti kampene. Målløst oppgjør mot QPR i midtuken som kunne vippet begge veier. Mistet sin gode midtstopper Ben Davies til Liverpool på overgangsvinduets siste dag.

Huddersfield så ut til å gå mot en oppløftende sesong og hadde heng på playoff da nyttår ble feiret. Siden har det blitt en nesten sammenhengende tapsrekke, og nå er det blitt mer spennende å se bak seg på tabellen. Trener Carlos Corberan er imidlertid ikke bekymret all den tid laget underveis har dominert både ballinnehav og sjansestatistikken i brorparten av poengtapene.

Mot et hjemmelag som verken leverer resultat- eller spillemessig, kunne like gjerne gjestene vært favoritter i denne kampen.

Lever ferdig utfylt kupong på lørdagens trippel hos Norsk Tipping her.

Newcastle – Wolverhampton

Tips: B

Spillefrist lørdag kl. 20.55

Newcastle har fått nedrykksstriden på nært hold etter Fulhams plutselige formtopp. Da passer det ekstra dårlig at lagets suverene toppscorer Callum Wilson er ute med skade. Har noen glimrende individualister i blant andre Jonjo Shelvey og Allan Saint-Maximin, men laget henger dårlig sammen bakover.

Wolves har som ventet slitt fremover på banen uten Raul Jimenéz, men ti poeng på de fire siste kampene vitner om at Nuno Espirito Santo har funnet vinnerformelen også uten spydspissen. I duellen med Steve Bruce skal portugiseren ha en ypperlig sjanse til å fortsette den gode trenden med ny trepoenger.

Søndagens dobbel

Helgas Dobbeltips inkluderer Chelsea-Manchester United og Smapdoria-Atalanta. Lever ferdig bong her.

Chelsea – Manchester United

Tips: O/U ant. mål fulltid 2.5: Under

Klikk på bildet for å levere ferdig utfylt kupong for søndagens dobbel. NB! Oddsen kan endre seg. Foto: Skjermdump Norsk Tipping

Thomas Tuchel har snudd opp ned på Chelsea etter at han overtok for Frank Lampard. Bunnsolide bakover og ubeseiret i ligaen, ble i midtuken toppet med en knallsterk 1-0-seier i bortemøtet med Atlético Madrid.

Kampene kommer tett for United også, som ikke hvilte like mange av de store kanonene som man kunne sett for seg i midtukekampen mot Real Sociedad.

Det skal aldri utelukkes at kvelden sklir over i en målfest når United er i aksjon. Til denne kampen virker det likevel mer nærliggende med stillingskrig og dårlige arbeidsvilkår for angrepsspillerne.

Ferdig utfylt kupong på søndagens dobbel kan du levere her.

Sampdoria – Atalanta

Tips: Begge lag scorer: Ja

Spillefrist søndag kl. 12.30

Sampdoria scorer jevnt og trutt. Står med nettkjenning i 18 av 23 seriekamper, hvorav to oppgjør uten scoring mot gjerrige Juventus.

Atalanta har sjarmert mangt et fotballhjerte de senere år med sin offensive mentalitet. Vel å merke har laget blitt flinkere til å spille på resultat, men hovedfilosofien er fortsatt at angrep er det beste forsvar.

Atalanta spilte Champions League-kamp i midtuken og må unnvære toppscorer Zapata som fikk en smell da. Men trener Gian Piero Gasperini har flere offensive ess i ermet og ville nok rotert i elleveren i alle tilfelle med så tett kampprogram.

Om minst ett av disse lagene har en normal dag på jobb skal det bety scoring begge veier.

Ferdig utfylt kupong på søndagens dobbel kan du levere her.