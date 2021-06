Elisabet og Elisabeth testet Mitsubishi Eclipse Cross ladbar hybrid på jentetur til Kragerø

Slik gikk det da venninnene dro på langtur med ladbar hybrid for første gang.

– Jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av bil, men med tre barn er det absolutt en nødvendighet, og da er funksjonalitet viktig, sier Elisabet Blöndal (35).

Sammen med navnesøsteren og venninnen Elisabeth Solberg (34) la hun ut på langtur med en Mitsubishi Eclipse Cross PHEV ladbar hybrid, for å kose seg med en helg borte fra familien, og for å teste en ladbar hybridbil for aller første gang.

– Vi har kjent hverandre hele livet, og nå trengte vi litt pause fra små barn. Vi kjørte fra Oslo til en hytte i Kragerø, via Nesodden der jeg bor, forteller Elisabeth.

Venninnene dro torsdag kveld, etter at barna var i seng. De byttet på å kjøre underveis, slik at begge fikk testet bilen.

– Det er jo litt spennende å kjøre en ny bil, som både er en hybrid og som har automatgir. Det er nytt for meg, sier Elisabet.

– Automatgir ga mersmak. Det var nesten som å kjøre en lekebil, bare brems og gass og ikke så mye å tenke på, legger Elisabeth til.

Venninnene er enige om at bilen var både behagelig og stillegående å kjøre.

– Vi prater ikke akkurat så mye om bil til vanlig, men nå måtte vi jo evaluere litt underveis og vi ble kanskje litt ekstra bevisste på hva vi ser etter i en bil, sier Elisabet.

Strøm i byen, bensin på E18

Turen til Kragerø tok 3,5 timer og vel fremme torsdag kveld parkerte de bilen ved hytta. Dagen etter kjørte de til butikken for å handle, og lørdag tok de turen inn til Kragerø sentrum. Begge gangene brukte de bilens el-funksjon. Mitsubishi Eclipse Cross PHEV har en egen EV-knapp som instruerer bilen til å kjøre mest mulig på strøm. Da prioriterer bilen el-motoren og du sparer penger og miljø.

– Det var veldig enkelt å skifte mellom bensin og elektrisitet. På E18 kjørte vi på bensin, mens i Kragerø sentrum, i Oslo og på Nesodden valgte vi strøm. Jeg synes kombinasjonen av elbil og bensin er genial. Jeg liker at jeg kan kjøre rundt miljøvennlig i smågater, mens jeg slipper å ha rekkeviddeangst på langtur, som jeg opplever at man lett kan få med en ren elbil. Det er praktisk å ikke være avhengig av å stoppe og lade underveis, sier Elisabet.

– Det føles godt å kjøre på elektrisitet i bykjernen. Kjøreopplevelsen på strøm og bensin var ganske lik, så for mitt bruk i hverdagen hadde dette vært helt supert. Det er flere av de korte turene enn de lange, så en ladbar hybrid er perfekt, sier Elisabeth.

Head-up display og blindsonevarsling

De to venninnene likte godt både head-up displayet, ryggekameraet og blindsonevarslingen til Mitsubishi Eclipse Cross PHEV ladbar hybrid.

Begge likte godt det lille displayet som dukket opp på dashbordet og viste bilens hastighet.

– Da slapp jeg å fjerne blikket fra veien for å sjekke hastigheten, og det opplevde jeg som ekstra trygt, sier Elisabet.

– Og ryggekameraet var genialt, legger Elisabeth til.

– Du kunne se bilens posisjon ovenfra, ikke bare de røde linjene som markerer hvor du kjører. Det likte jeg godt. Og bilen varslet til og med når det kom biler i blindsonen, det synes jeg var ganske fenomenalt.

Mitsubishi Eclipse Cross er utstyrt med et 360 graders ryggekamera som inkluderer fugleperspektiv. Den trykkfølsomme skjermen på dashbordet er kompatibel med smarttelefonen, og kan brukes med Spotify, Google Maps og andre apper. Du kan også ringe, ta imot anrop og sjekke svareren hands free, så du kan ha fullt fokus på veien.

Bilen har også Mitsubishis klasseledende firehjulsdriftsystem S-AWC 4WD, som sikrer gode kjøreegenskaper og fremkommelighet også under krevende forhold.

– Den komfortable bilturen var prikken over i-en denne helgen. Vi satt høyt og fint i bilen og likte godt alle funksjonene den hadde. Det ble en perfekt helg. Vi koste oss skikkelig og fikk både badet, slappet av og drukket vin, sier Elisabet.

