Fjernlys, arbeidslys og ryggelys: Stort vintersalg hos Ekstralys med opptil 50% rabatt

Det er salgsfest i nettbutikken til Ekstralys. Gjør kupp på kvalitetssikre lys og lykter til bilen, mc-en, lastebilen eller båten fra kjente merkevarer som Lumen, Rigid og Lazer.

Selv om vinterhalvåret kanskje er inne i siste halvdel, har vi fremdeles mørke kvelder som kan skape utfordringer for bilister på uopplyste veier. Siden 2018 har man kunnet montere så mange ekstra fjernlys man ønsker på bilen så lenge det ikke er snakk om tåkelys, og det er ingen begrensinger på lyspærenes styrke.

En av Norges ledende aktører når det kommer til spesialbelysning for bil, maskin og marine, er i full gang med sitt årlige vintersalg . Hos Ekstralys kan du for tiden få populære bestselgere til opptil 50% rabatt. Som for eksempel Q2 LED arbeidslys fra Rigid og Triple-R 850 Gen1 Standard LED fjernlys fra Lazer – begge kan du nå sikre deg til halv pris så lenge lageret rekker.

Vi fikk Erlend Solsem, Sales B2B i Ekstralys, til å gi oss sine personlige anbefalinger på fjernlys, ryggelys og nærlys i årets vintersalg som vil kunne gjøre landeveien tryggere for både deg selv og andre:

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ekstralys

Denne bestselgeren av et fjernlys gir deg en fin blanding av lys.

– Rigid er et anerkjent merke som har vært på banen i mange år. Her vil man få et fantastisk lysbilde med både lengde og bredde. Lampen er som skapt for norske veier, og nå i kampanjeperioden får man den også til en fantastisk pris med 30% avslag.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ekstralys

Cyclops 9 har en fin størrelse som passer til så og si alle biler og har innebygd festeanordning for støttestag.

– Cyclops blir levert med et kombinert lysbilde som gir deg lys frem og ut i grøftekantene og sidene, hvilket er som skapt for norske forhold. Dette er et perfekt alternativ for kunder som ønsker runde lamper.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ekstralys

På utkikk etter en LED hodelykt som fungerer til så godt som alt?

– HC60 er vår bestselger innen hodelykter. Her får man mye lys fra en liten og kompakt lykt. Denne er genial når man skal ut på en liten tur eller til hytta på fjellet.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ekstralys

Rigid har gjort den populære D-serien hakket større og med enda mer effekt enn tidligere.

– Denne lampen tåler alt og er det beste man kan få på markedet av arbeidslys. Lampen blir brukt på alt i fra biler til store anleggsmaskiner. Dette er en kraftig oppgradering fra Rigid Ignite.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ekstralys

Godt lys er essensielt, ikke minst når det kommer til ryggelys.

– Lampen er veldig lik andre arbeidslys på markedet, men er godkjent som ryggelys, så da skiller denne seg ut i fra resten. Dette er også et rimeligere alternativ til Rigid D-XL + PRO.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ekstralys

Dette er en av de kraftigste, godkjente lampene til Lazer.

– Denne lampen gir deg det perfekte lysbildet, men den er også veldig kraftig med hele 12.150 lumen. Dette er like mye som 15 halogen-tusenmetere. Det vi liker best med denne lampen, er at den er designet for innfelling i eller bak grill. Lampen er rett og slett laget slik at den kan monteres lavt på bilen, uten at du får tap av lysbildet eller gjenskinn i asfalten.

Til å være et godkjent fjernlys har Rigid SR20 Kombo LED en kjempegod effekt på hele 7500 lumen. Her får du en lampe som kommer med hele 5 års garanti. Foto: Ekstralys

Foruten det omfattende vintersalget som går av stabelen i disse dager, har Erlend Solsem i Ekstralys et knippe med flere anbefalinger på kvalitetsvarer vel verdt å sjekke ut:

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ekstralys

Dersom du ønsker å oppgradere halogenpærer til xenonlys, så er dette settet midt i blinken for deg.

– Det er mange som ønsker bedre lys på sin bil, samtidig som de ikke ønsker å montere noe ekstra utstyr eller ekstralys. Da er løsningen et oppgraderingsutstyr til bilens originale lykter, og her kan du få opp mot 400% økning av lysstyrken.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ekstralys

Her snakker vi lampe med et relativt smalt lysbilde og som fokuserer på å gi deg god sikt langt fremme.

– I tillegg har lampen et buet design som forbedrer sikten betraktelig. Ettersom den er buet, vil lysbildet også følge kurven til lampen. Dette er et perfekt alternativ om kunden synes Rigid SR20 Kombo blir for dyrt.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ekstralys

Ikke la deg lure av størrelsen.

– Rigid Ignite er en fantastisk liten lykt med mye futt i, selve lampen er ikke større enn 3,5 centimeter x 3,5 centimeter. Denne blir brukt mye av forhandlere i Norge. Kundene ønsker mer ryggelys, samtidig som de ikke vil at lykten skal vises. Da er denne perfekt.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ekstralys

Solid arbeidslys med stor spredning.

– Denne lampen har ryggelys-godkjenning, det vil si at denne kan lovlig monteres som et ryggelys. Lampen har et pent og smalt design. Dette er også et rimeligere alternativ til Rigid D-XL + PRO.

For full oversikt over vintersalget hos Ekstralys klikker du deg inn her.