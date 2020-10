Derfor må du huske å skifte til vinterdekk

Til tross for utallige værmeldinger, synkende temperaturer og vissheten om hva man gjorde feil året i forveien, så ser vi det samme inntreffe igjen og igjen. Sommeren blir brått avsluttet og det første snøfallet kommer så overraskende på oss at så godt som alt av trafikk nærmest blir lammet.

Det er gjerne i og omkring høstferieukene at mangelen på vinterdekk resulterer i en rekke trafikkulykker. Mange bilister overraskes av snø og is på veien, og uansett dekk oppleves det uvant, da det er lenge siden man sist kjørte på vinterlige veier.

– Generelt venter altfor mange i det lengste med å skifte til vinterdekk, til tross for at de vet at de risikerer å møte snøbyger og nullføre på veien. I tillegg risikerer man redusert erstatning dersom man blir involvert i en trafikkulykke , sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

La bilen stå

Vinterdekk skal ha minimum 3 millimeter mønsterdybde, og har man gamle dekk kan det være lurt å vurdere å skifte til nye vinterdekk. I Nordland, Troms og Finnmark kan man bruke piggdekk fra 15. oktober, mens det for resten av landet er 1. november som gjelder.

– Men man skal sko seg etter forholdene, og for de fleste nordpå kan det være like greit å skifte til vinterdekk før 15. oktober dersom værmeldingene indikerer at det kan komme nedbør i form av snø, sier Brandeggen.

– Forskriftene tillater i tillegg bruk av piggdekk før de fastsatte datoene dersom man mener forholdene krever det, fortsetter han.

Skulle snøen komme lavende ned innen du har rukket å kaste deg rundt og fått skiftet til vinterdekk, så bør du la bilen stå og se etter andre transportmuligheter.

– Om du skal ut på langtur, spesielt om du skal til fjells, bør du sjekke kjøreforholdene på din planlagte rute før du drar , råder Petter Berg, fagansvarlig for motor hos Storebrand, i en uttalelse.

Krav til dekk i vinterperioden Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep. Dekkene må uansett føre ha minimum 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.

Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret.

Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.

Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel).

Kjøretøy til og med 3500 kilo må ha piggdekk på alle hjul dersom du velger piggdekk.

Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm. Kilde: Tryg Forsikring

– Dekk er ferskvare

Om du venter for lenge med dekkskiftet og du kommer ut for en ulykke, kan du i verste fall risikere å måtte ta hele regningen alene. Bilforsikringen dekker ikke skader hvis det viser seg at du ikke har vært skodd etter forholdene.

– Først og fremst handler det om at vi ønsker at alle skal ferdes trygt i trafikken, og da må man skifte dekk før vinteren kommer. Dette handler i utgangspunktet om å skape holdninger fra vår side. Vi må være strenge på dette for å gjøre bilistene oppmerksomme på hvilke farer det potensielt medfører, forteller Berg.

Dersom du har gamle vinterdekk, kan det lønne seg å vurdere å skifte til nye.

– Dekk er ferskvare. Gamle dekk har dårligere egenskaper enn nye, så har du dekk eldre enn tre år anbefaler vi å bytte disse ut med nye dekk, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Ikke glem hjulboltene

Årlig inntreffer det mange trafikkulykker som skyldes omlegging fra sommerdekk til vinterdekk. Blant det som går igjen, er at hjul rett og slett har trillet av som følge av at hjulboltene ikke har vært tilstrekkelig etterskudd.

– Mange husker ikke på å etterskru hjulboltene etter å ha kjørt noen kilometer, eller de har montert hjulene feil. Det kan få katastrofale følger. Hjulene kan falle av i fart , sier Torbjørn Brandeggen i en tidligere pressemelding.

Han oppfordret samtidig bileiere til å kontrollere lufttrykket i dekkene.

– Feil lufttrykk utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Det skaper ubalanse i bilen og kan gi dårligere styreevne og økt bremselengde.

Spesielt om piggdekk Fra 16. oktober er det lov å kjøre med piggdekk i Nordland, Troms og Finnmark. I resten av landet er tilsvarende dato 1. november.

Er det meldt snø, glatt føre eller temperaturfall der du skal kjøre, kan du altså bytte til piggdekk før 16. oktober i de nordlige fylkene og før 1. november i resten av landet.

Kilde: vegvesen.no

De viktigste punktene for kjøretøyer under 3500 kilo tillatt totalvekt Minimum mønsterdybde må være over ¾ av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets.

Kravet til mønsterdybde på vinterdekk er 3 millimeter. NAF anbefaler 4 millimeter.

Kravet til mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 millimeter. NAF anbefaler 3 millimeter.

Mellom 1. november og første mandag etter andre påskedag, er det tillatt å bruke piggdekk i Sør-Norge.

I Nordland, Troms og Finnmark kan du kjøre med piggdekk mellom 16. oktober og 1. mai.

Det er ikke påbudt å kjøre med rene vinterdekk på kjøretøyer under 3500 kilo tillatt totalvekt, men forskriftene sier at du skal sikre tilstrekkelig veigrep etter føret. Kilde: Storebrand