Sjekk om vinterdekkene dine er trygge - med et kronestykke

Nye dekk? Se hva som passer til din bil her

Det er flere faktorer som spiller inn på bildekkenes varighet, men særlig mønsterdybde og hardhet påvirkes over tid. Slitte dekk får redusert mønster, som igjen gir dårligere veigrep. Sommerdekk skal ha minst 1,6 millimeter mønsterdybde, mens vinterdekk skal ha minst 3 millimeter.

Se hvordan du sjekker mønsterdybden i vinterdekk med et kronestykke i videoen over!

I tillegg blir gummien i dekkene hardere med årene, noe som også bidrar til dårligere egenskaper på veien. Så dersom du har gamle dekk, vil du kanskje vurdere et testvinner-dekk.

En tommelfingerregel er at du bør skifte dekk hvert fjerde-femte år, for å være på den sikre siden. Og når det gjelder kjøreegenskaper og sikkerhet, vil man jo helst være trygg.

Bildekk får redusert mønsterdybde og dårligere grep med årene. Foto: Colourbox



Lett å kjøpe dekk på nett

Hvis du har kommet til den konklusjonen at dekkene bør byttes, er det på tide å velge hva slags dekk du skal ha. De forskjellige dekktypene på markedet kan du lese mer om her.

Ellers finnes det flere nettbutikker for bildekk, som både hjelper deg å velge riktig dekk, og å få dem montert. Dekkonline.com er et godt alternativ her. Ta en svingom innom sidene deres og se hva slags dekk de har til din bil!

Les vår guide til hvordan kjøpe dekk på nett her, og lykke til med dekkskiftet!