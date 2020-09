Slik skifter du bildekk selv: 12 tips

Gode og trygge bildekk er en nødvendighet, og i et land med så store værsvingninger som i Norge er det ekstra viktig å ha riktige dekk.

VIDEO: Slik skifter du bildekk:

Hovedregelen for dekkskift i Norge er at du skal skifte til sommerdekk mandag etter andre påskedag hvis du bor i midt- eller sør-Norge. For de tre nordligste fylkene (Finnmark, Troms og Nordland) er fristen satt til 30. april.

Piggdekk kan settes på igjen 1. november i sør, mens i nord kan du bruke pigger fra 16. oktober. Enkelte byer har også egne regler og avgifter for piggdekkbruk. Kontakt din kommune for mer informasjon.

Føret trumfer alt

Men ingen regel uten unntak. Du må alltid se an forholdene der du skal kjøre. Så er det spådd snø tidlig i oktober, kan du ta på vinterdekk allerede da. Merk at disse reglene gjelder for piggdekk. Piggfrie dekk kan du i prinsippet kjøre med hele året, men det frarådes på det sterkeste. Tørr og varm asfalt sliter nemlig hardt på piggfrie dekk.

Så da er det bare å brette opp ermene og gjøre seg klar for årets dekkskift. Eller, hjulskift hvis vi skal være korrekte. Å skifte dekk innebærer jo å dra selve dekket av felgen, og det gjør de færreste av oss selv. Så vei dine ord dersom du for eksempel bestiller “dekkskift” på et verksted.

12 tips når du skifter bildekk

1. Sett bilen på et rett underlag – helst ikke på løs grus.

2. Sett på brekket.

3. Ha en god jekk, plasser den riktig, se instruksjonsbok.

4. Unngå uhell, beveg deg aldri under bilen.

5. Løsne (men ikke skru av) hjulmutterne FØR bilen jekkes opp.

6. Kontroller dekkenes mønsterdybde: sommerdekk skal ha minimum 1,6 mm mønsterdybde, vinterdekk minst 3 mm. Dette er minstemålet. Nærmer dekkene seg disse målene bør du bytte.

7. Kontroller dekkets alder, skift ut hvis det er ti år eller eldre.

8. Sjekk monteringsretningen: dekkene har gjerne en pil på siden som viser rulleretningen.

9. Stram hjulmutterne en siste gang etter at du har senket bilen, helst med momentnøkkel.

10. Sjekk lufttrykket (se i instruksjonsboken eller plakat på bensinstasjonen)

11. Etterstram hjulmutterne etter 5-10 mil.

12. Lagre vinterdekkene tørt, mørkt og kjølig.

