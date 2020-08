– Følelsen av å eie bil uten alle bekymringene rundt bilhold

For mange er det en selvfølge å eie bil, mens det for andre er like selvfølgelig å IKKE eie - med alt styret og uforutsette utgifter bilhold innebærer. Alle har vi uansett forskjellig behov når det kommer til bil.

Utviklingen gjør at måten vi bruker biler på stadig er i endring, tilpasser seg, blir smartere og, ja… blir mer fleksibelt.

Fleks er som Netflix

Her får vi levert bilen fra Fleks rett utenfor døra.

I dette landskapet har det nå kommet en ny aktør som tar vår tids behov for enkelt bilhold på alvor. Fleks kan sammenliknes med en strømmetjeneste som Netflix eller Spotify, bare med bil i stedet for film eller musikk. Du bestiller et abonnement som passer deg og får din valgte bil - levert på døra om du vil. Med Fleks er det en forutsigbar månedspris og ikke noe mer ansvar, styr eller verditap rundt bilholdet. Du får kort fortalt alle fordelene med å ha bil, mens Fleks tar seg av alt det andre. Og du trenger ikke binde deg til mer enn én måned av gangen. Du kan til og med bytte bil hver måned om du ønsker, eller pause abonnementet om du ikke har behov for bil den kommende måneden.

Mer bekymringsfritt bilhold

– Fleks er rett og slett den enkleste måten å ha bil på. Det er bekymringsfritt, forutsigbart, enkelt og billig, forteller markedssjef i Fleks, Lasse Heimberg, strålende om kapp med sola på Grefsenkollen i Oslo.

Han har hentet oss på døra hjemme i en Kia Soul, svippet innom Fleks-bilparken, byttet til en robust Peugot 5008 og sluppet oss til bak rattet. Ja, han har rett og slett latt oss oppleve Fleks selv. Og det var såvisst ingen kjedelig opplevelse. Tvert om.

Og mye av «styret» med å ha bil slipper du.

- Dette er enkelt bilhold. Vi ordner med servicen på bilen mellom en kunde har levert inn bilen og før den leveres ut til en ny kunde. Sånn sett vil du stort sett slippe å tenke på service. Dekkhotell er også inkludert, hvor du får en innkalling når det er tid for å skifte, sier Lasse.

Slik fungerer det

Med Fleks-appen kan du holde oversikt over bilabonnementet, samt låse opp bilen.

Fleksingen begynner med at man går inn på nettsiden til Fleks.no og velger seg en bil. Her kan man velge alt fra nette, små elbiler for bykjøring, eller store SUV-er til familieferien eller mer humpete kjøring. Så velger du om du vil hente bilen selv eller ha den levert på døra, og voila - fleksingen er i gang! Du beholder bilen så lenge du vil.

– Du kan for eksempel ha en elbil som hverdagsbil i byen, og heller bytte til en større bil i vinterhalvåret om du skal ha med mye ski eller dra på hytta, forklarer Lasse.

Er det dyrt?

Med Kia Soul Exclusive kan du spare over 500 kr i måneden på å flekse framfor å eie.

Fleks-bilparken er moderne og velholdt, så her er det gøy å velge bil. I tillegg er det en definitiv fordel at selve leieavtalen er oversiktlig og enkel å forholde seg til. Men som vi alle vet koker ting som dette gjerne ned til ett eneste, kritisk spørsmål: «Er det dyrt?».

Og det er akkurat her Fleks seiler opp som en virkelig aktuell aktør for mange. For å flekse er ikke dyrt!

– Å flekse er ikke dyrere enn å lease eller eie. Og hos Fleks er alt av utgifter inkludert i prisen, med unntak av drivstoff og bomavgift, forklarer Lasse.

Billigere å flekse ifølge Opplysningsrådet For Veitrafikk Opplysningsrådet For Veitrafikk (OFV) laget en kalkyle over utgiftene ved å eie bil kontra det å flekse en bil. Her kommer det frem at man faktisk kan spare opptil 17.000 kroner i året på det å flekse en bil (Mercedes A Klasse) sammenlignet med å eie en tilsvarende bil. Beløpet man sparer avhenger selvfølgelig på hva slags type bil du velger, og hvor lenge du velger å binde deg - i 1, 6 eller 12 måneder.

Hva koster det egentlig å eie bil?

Det er mange løpende utgifter man ikke tenker på når det kommer til å eie bil.

Men uansett hva slags Fleks-løsning du velger, er det klart at du sparer mye tid og bekymringer på ansvaret som kommer på kjøpet med bilhold. For bil er ikke bare en engangsinvestering. Bil er også en løpende strøm av utgifter, ansvarsoppgaver og diverse som skal løses, fikses og betales - året rundt.

– Det er ofte vanskelig å finne ut hva en bil egentlig koster deg å eie. Det er så mange utgiftsposter man ikke tenker på, sier Lasse.

Du har EU-kontroll, verditap, service, dekkskift, forsikring, lån og renter - bare for å nevne noe. Og alt dette slipper du med Fleks. Alt er inkludert i månedsprisen, så det eneste du trenger å tenke på er hvor du skal kjøre.

– Om du trenger bil hele året, eller i perioder av året er Fleks løsningen for deg. Det er på en måte følelsen av å eie bil, men uten alt styret rundt bilholdet, sier Lasse.

Ler mer om Fleks her.