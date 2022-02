Påskeegg 2022: Ferdigfylte påskeegg til hele familien

Det å glede en du er glad i med et påskeegg er en god tradisjon. Vi har funnet frem de største, beste og fineste ferdigfylte påskeeggene du kan få tak i. Men skynd deg! Her blir de beste utsolgt raskt.

Påskeegg har blitt en tradisjon her i landet, men hva skal man fylle påskeeggene med? Dette spørsmålet har vi stilt oss i en årrekke, vi har funnet løsningen! Ferdigfylte påskeegg har blitt så populært at butikkene i fjor ble utsolgt i rekordfart.



Her har vi har samlet de beste, største og fineste påskeeggene for Påsken 2022. Obs: Vær raskt, de mest populære eggene blir utsolgt raskt!

Klikk på bilde for å gå direkte til påskeegget fra Favergé. Foto: Celis.no

Disse vakre påskeeggene er inspirert av den russiske tsar og hans påskeegg laget av gull og diamanter fra slutten av 1800-tallet.



Påskeeggene er laget i metall med relieff og fylt med 750 gram trøfler og sjokoladeegg i mørk sjokolade og melkesjokolade. De fylte Fabergé-eggene er superpopulære, og blir raskt utsolgt. Bestill dem hjem her.

ANBEFALT PRODUKT Fylte Fabergé påskeegg 750 gram sjokolade Kjøp her 299 kr Celis.no

Klikk på bilde for å gå direkte til påskekalenderen fra Babor. Foto: Eleven

Babor har hentet inspirasjon fra adventstiden og gir oss en lekker påskekalender. Kalenderen som er utformet som et påskeegg inneholder 14 luker med ulike serum-ampuller fra Babor. Ampullene gir masse fuktighet og gir huden en frisk glød. Årets kalender kommer i et lekker rose-design og er den perfekte gaven til en du er glad i, eller til deg selv.







ANBEFALT PRODUKT Påskekalender fra Babor Påskekalender fra Babor med 14 ampuller som gir fantastisk fuktighet og glød. Kjøp her 579 kr Eleven

Klikk på bilde for å sikre deg påskeegget fra Kinder Maxi. Foto: Coolstuff.no

Ønsker du deg et “eggstra” stort påskegg i år? Da kan vi love deg en “eggstra” god og “eggstra” morsom påske med dette “eggstremt” store XXL-Kinderegget. Med hele 320 gram Kinder-sjokolade spiller Kinder Maxi sine XXL-påskeegg i en helt annen liga enn andre.







ANBEFALT PRODUKT Kinder maxi påskeegg 150 gram kinder sjokolade i perfekt størrelse. Kjøp her 159 kr CoolStuff.no

ANBEFALT PRODUKT XXL Påskeegg fra Kinder Maxi 320 gram fantastisk kinder sjokolade. Kjøp her 299 kr CoolStuff.no

Klikk på bilde for å se hele utvalget av påskeegg hos CoolStuff.no Foto: CoolStuff.no

Baileys sitt ferdigfylte påskeegg er perfekt til de godt voksne. Egget kommer i to deilige smaker og passer utmerket til deg som liker en luksuriøs smak. Baileys sjokoladeegg inneholder fire typer konfektbiter av trøffel med smak av salt karamell og deres egen nydelige likør. Neste smak ut er Baileys Strawberry i hvit sjokolade, med biter av jordbær og kremlikør. Esken inneholder også små hjertesjokolader av melkesjokolade, fylt med Baileys-krem.







ANBEFALT PRODUKT Baileys sjokoladeegg Fylt påskeegg med jordbær smak Kjøp her 199 kr CoolStuff.no

ANBEFALT PRODUKT Baileys sjokoladeegg Fylt påskeegg med Baileys smak Kjøp her 199 kr CoolStuff.no

Klikk på bilde for å sikre deg påskeegget fra Guinness. Foto: CoolStuff.no

Smaken av mørk sjokolade møter mørkt øl i dette luksuriøse Gunness-sjokoladeegget. Egget er laget av mørk sjokolade - selvsagt med smak av Guinness.

Pakken inneholder også en rekke sjokoladebiter formet som miniatyr varianter av Gunness-glass fylt med Guinness-krem og mørk sjokolade.

ANBEFALT PRODUKT Guinness-sjokoladeegg Mørk sjokolade og øl er to smaker som går godt sammen. Her får du et påskeegg fylt med gode smaker, Kjøp her 199 kr CoolStuff.no

Ferdig påskeegg med blandet godteri i en rekke ulike smaker. Her er det mange deilige favoritter som sjokoladeegg, twix og Kinder.

ANBEFALT PRODUKT Påskeegg med blandet påskegodis 165 gram påskegodis Kjøp her 49 kr Superkul

Klikk på bilde for å gå direkte til påskeegget hos Celis.no Foto: Celis.no

Dette virkelig lekre påskeegget i metall, designet av danske Dreyer Kilché er fullstappet med godsaker. Det stående påskeegget er fylt med kakaotrøffel og små sjokoladeegg. I mørk og lys sjokolade, fylt med nougat og hasselnøttkrem.







ANBEFALT PRODUKT Noble påskeegg Belgisk og Italiensk sjokolade Kjøp her 149 kr Celis.no

Klikk på bilde for å gå direkte til påskeegget fra Lasse Åberg. Foto: Celis.no

Lasse Åberg er kanskje mest kjent for illustrasjonene sine av Mikke Mus. Her har han illustrert fire ulike motiver til påskeegg i metall. Motivene heter «Donald INCA», «Motivation», «Påske-klovn» og «Easter Golf». Det blir en overraskelse hvilket motiv du får når du bestiller. Innholdet er imidlertid det samme, uavhengig av motiv. Her får du et 300 gram stort sjokoladeegg av mørk sjokolade og melkesjokolade, fylt med hasselnøttkrem. Eggene kan brukes igjen år etter år.

ANBEFALT PRODUKT Lasse Åberg påskeegg 300 gram med italiensk sjokolade Kjøp her 129 kr Celis.no

Klikk på bilde for å sikre deg påskeegget fra Cemo Gourmet. Foto: Celis.no

Fra Cemo Gourmet kommer det i år et lekkert påskeegg i tinn, fylt med deilige godsaker. Egget kommer i to varianter, og du kan velge mellom nydelig sjokoladetrøffel eller lakris, med et deilig sjokoladetrekk. Rett og slett et påskeegg perfekt til påskekosen.



ANBEFALT PRODUKT Cemo Gourmet påskeegg Nydelig påskeegg fylt med deilig lakerissdjokolade. Kjøp her 99 kr Celis.no