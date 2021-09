Julekalender, eller adventskalender om du vil, er absolutt ikke bare for barna. Her er våre aller beste julekalendertips i 2021 til deg selv, kjæresten, kona, mamma eller bestemor.

Noen synes kanskje det er litt lenge til jul, mens andre liker å ha noe å glede seg til lang tid i forveien. Uansett kan det være lurt å sikre seg favoritt-kalenderen allerede nå, for de beste julekalenderne for 2021 blir utsolgt lenge før advent.

En av fjorårets storfavoritter var julekalenderen fra Lakrids By Bülow. Er hun en lakriselsker, er dette derfor den ultimate julekalenderen. Det er to kuler bak hver luke, det betyr dobbel glede i 24 dager!

Vær tidlig ute og sørg for å sikre deg den populære julekalenderen fra Lakrids allerede nå.

Du kan allerede nå forhåndsbestille den hos Lunehjem.no her og få den levert i oktober.

Juletiden er fylt med festlige øyeblikk og tradisjoner, og de har alle én ting til felles: Vi deler dem med menneskene vi er glade i. Det kan være en travel tid, men det gjør det desto viktigere å roe ned og sette pris på alle de små øyeblikkene av glede livet har å tilby. Som en daglig påminnelse og et øyeblikk med julestemning, vil du finne en luksuriøs gave til deg selv eller noen du er glad i bak hver dør i The Ritual of Advent-kalenderen.

Julekalenderen fra Rituals får du kjøpt hos Lyko nå.

Tell ned til jul med smakfulle karameller fra Karamelleriets 2021 Cozy Christmas julekalender. Klikk på bildet for å gå til produktene. Foto: Bakerenogkokken.no

Årets julekalender fra Karamelleriet, som har fokus på en hyggelig jul fylt med gode karameller, skjult i en luksuriøs glitterkasse, fås i både gull og lilla. Julekalenderen er perfekt som gave til deg selv eller noen du er glad i. I hver luke skjuler det seg 2 karameller og det er til sammen 20 ulike slag karameller gjemt i kalenderen. Her får du en god blanding av fløtekarameller, harde karameller og fudge i både klassiske og nye smaker.

Den smakfulle kalenderen fra Karamelleriet får du kjøpt hos Bakeren og kokken. Klikk her for å se de to ulike variantene.

En superhot julekalender til hele familien. I fjor kalte VG julekalenderen for årets råeste og den var utsolgt lenge før advent. Dette er en spennende og utrolig flott julekalender med alt fra barnevennlig vingummi, drops og mer «farlige» chilikuler og lakris til voksne. Nytt av året er Hot Sauce & Spicy peanuts, og den 31. desember venter en ekstra luke med en nyttårsoverraskelse. Dette er trolig verdens sterkeste julekalender!

Julekalenderen fra Chili Klaus kan kjøpes hos Lunehjem.no her og Celis.no her.

Årets luksuriøse julekalender fra Summerbird vil se flott ut i julehjemmet ditt. Julekalenderen er fylt med Summerbirds fylte sjokolade, ikoniske sommerfugler og andre populære julevarianter. Det gjemmer seg to stykker økologisk luksuskonfekt i hver skuff, slik at du gjerne kan dele den med en du er glad i – eller spise begge selv.

Summerbird Luxus julekalender 2021 kan du forhåndsbestille hos Lunehjem.no nå.

Å få sokker i julestrømpa på selveste julaften er kanskje ikke det mest spennende. Spre i stedet den gangbare gaven ut gjennom hele desember og start hver dag med et par nye sokker for å få et komplett antrekk. Med en adventskalender fylt med snasne sokker får føttene muligheten til å se fine ut hele vinteren, og de slipper å bli gjemt bort i skoene fordi sokkene er for kjedelige. Sokkene har nydelige pastellfarger og kommer i størrelse 37-40.

Den søte sokkekalenderen får du kjøpt hos Coolstuff.no.

Her ser du et utvalg av gavene i kalenderen. Klikk på bildet for å se mer. Foto: Love Norway

Love Norway har gjort jobben for deg og samlet 24 ulike gaver som passer perfekt til en pakkekalender til kvinner. Uten å røpe for mye er det blant annet sokker, en kopp, øredobber, isbrodder, håndsåpe, julepynt og mye annet fint i julekalenderen.

OBS! Pakkene kommer ikke ferdig innpakket, så pakkingen må du stå for selv.

Pakkekalenderen får du kjøpt hos Love Norway her.

Tell ned dagene til jul med te-kalenderen fra Pukka. Kalenderen inneholder 24 te-poser med Pukkas beste urte-te, frukt-te og grønn te, utviklet på etisk og bærekraftig vis. Dette er den perfekte adventskalenderen for te-elskere.

Du kan kjøpe Pukka julekalender 2021 hos Celis.no her.

Overrask din kjære med en litt annerledes og personlig julekalender hvor du skriver noen hyggelige ord hver eneste dag. Komplimenter er alltid en sikker vinner, men et tips er også å overraske med en hyggelig middag eller kinodate som hun kan se frem til og glede seg til gjennom hele dagen. Bedre kan det vel ikke bli?

Du f inner årets kanskje smarteste julekalender hos Coolstuff.no her.

Nå kan du forvandle desembermørket til årets festligste tid med Pimp Your Prosecco-kalenderen fra Pop a Ball. Julekalenderen har 12 luker som inneholder drinkbobler med fruktige smaker, festlig drinkglitter og store papirsugerør – med andre ord alt du trenger til en festlig avslutning på året.

Pimp Your Prosecco-julekalender fra Pop a Ball får du kjøpt hos Coolstuff her.