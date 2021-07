Vi har samlet de beste produktene for å gi deg mest ut av det sorte gullet.

Å lage kaffe hjemme er en kunst i seg selv. Men traktekaffen kan fort bli ensformig og repetitiv. I følge SSB drikker vii gjennomsnitt 1825 kopper kaffe hvert år. Det er derfor lett å gå lei den klassiske koppen. Mange ønsker seg dessuten bedre kvalitet på kaffen og går derfor til innkjøp av produkter som gir litt hverdagsluksus.

Vi har samlet en rekke produkter som tar kaffeopplevelsen til et nytt nivå. Om du ønsker kaffevar-kaffe hjemme eller vil perfeksjonere håndbrygging, finner du produktene du trenger her.

Kaffehåndbryggeren Chemex ble utviklet i 1941 av kjemikeren Petter Schlumbohm. Den benytter seg den såkalte «pour-over»-metoden der vannet helles over kaffen, men hvor filterholder og kolbe er montert i ett.

Imponer venner og familie med kaffe fra en håndbrygger. Foto: Colurbox

Den timeglassformede kannen er ikke blitt endret siden lanseringen i 1941 og er i dag en stor favoritt blant kaffeelskere verden over. Kombinasjonen av et tykkere type kaffefilter i papir og en kolbe i glass, gir deg ekstra god kaffesmak. Samtidig sørger kragen for at du ikke brenner fingrene dine når du skjenker opp til deg selv og andre.

Chemex kaffetrakter - 10 kopper Opplev kvalitetskaffe med håndbryggeren Chemex classic. trakteren kan lage 1,5 liter god kaffe.

Chemex kaffetrakter og filter

For deg med litt ekstra tålmodighet og kjærlighet for kaffen, er dette settet midt i bliken. Metoden er laget for å få frem rikelig med aroma under kaffebryggingen. Her kan du virkelig perfeksjonere varme, vekt og tålmodigheten. Men til gjengjeld smaker kaffen fantastisk.



Foto: Colourbox

Det anbefales å bruke mellom 15 og 25 gram nykvernet kaffe med fruktige toner til 2,5 dl vann, som i sin tur er varmet til 94 grader. Hell så vannet med en spiralbevegelse inn mot midten i cirka fire minutter.



Hario V60 Pour Over-sett Dette sett inneholder alt, du trenger for å komme i gang.

Hario V60 kaffetrakter og filter

Dersom du skal benytte deg av manuelle alternativer som V60 til å lage kaffe, må du selv koke vannet. Resultatet blir nemlig ikke helt optimalt dersom du bruker vanlig vannkoker.

Unntaket som bekrefter regelen er vannkokeren Buono som gir deg full kontroll på bryggingen og er perfekt til V60-kaffebrygging. Takket være designet med sin lange og smale hals, kan du enkelt styre vannet som strømmer ut fra kjelen slik at du får perfekt kaffe hver morgen.



Hario V60 vannkoker Vannkokeren kan raskt koke 0,8 liter vann.

Kaffen smaker desidert best når den er nykvernet. Når kaffen kvernes, frigjøres det mengder med aromastoffer i luften. Får du tilbredt kaffen umiddelbart etter bryggingen, er den gode smaksopplevelsen sikret. Men dersom kaffen blir stående i åpen pose over tid eller ute på benken, mister den opptil 60 prosent av atomastoffene innen 30 minutter etter maling.

Malt kaffe er med andre ord ferskvare. Derfor er en kaffekvern en god investering dersom du ønsker en rikelig smaksopplevelse hver gang du skal nyte en kopp med sort gull.



Wilfa elektrisk kaffekvern Wilfas kaffekvern er en allroundkvern som egner seg godt til maling av bryggmalt kaffe. Velg mellom 35 forskjellige malegrader.

Henkel er unik kaffebrygger i glass som gjør kaffebrygging til en lek. Uten papir, plast eller tilbehør kan du tilbrede en kopp kaffe perfekt på en miljøvennlig metode. Kannen har et pent funksjonelt design og kommer med tre langtidsholdbare deler.

Henkel Brewers kaffebrygger Kannen er laget av borosilikat glass som er holdbar mot varme og har et dobbeltlags filtrasjonssystem.

Presskanne har sin opprinnelse fra Frankrike og ble raskt en populær måte å brygge kaffe på. Presskannen får frem mengder av smaker og forsterker den gode aromaen. Teknikken bevarer kaffen, samtidig som den sørger for rik og fyldig kaffesmak hver gang.



Bodum presskanne Brygg 3 kopper kaffe samtidig som du beholder god aroma og varmen i lang tid.

Det du gjør, er å plassere nykvernet kaffe under silen. Ha håndtaket helt oppe og fyll på med varmt vann. Vent et pat minutter og press deretter stempelet langsomt ned mot bunnen.



Presskanne

Drømmer du om å lage kaffe i beste kaffebar-stil hjemme på eget kjøkken? Nå kan du enkelt lage perfekt espresso uten å måtte gå ut ytterdøra.

Visste du forresten at en perfekt espresso skal ha 18 gram kaffe og renne i mellom 20 til 30 sekunder? Hvis den skal være helt perfekt, så skal rennetiden være på 25 sekunder.

Som en av de beste på markedet i sin prisklasse, vil denne espressomaskinen sørge for velsmakende kaffeopplevelser i mange år. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Bakeren og Kokken

Med espressomaskinen fra Barista Express får du helt riktig brennetid og en rik og fyldig smak på espressoen hver gang. Maskinen tar vare på de naturlige oljene i bønnene og maler kaffen direkte. Dette gjør at du virkelig kan nyte din espresso slik den er ment å skulle nytes.

Barista espressomaskin Barista Express sikrer at du får en en lekker espresso eller cappuccino hver gang.

Dersom du ønsker å lage melkebasert kaffe hjemme, er det en melkeskummer du må invistere i.



Lag imponerende lattekunst med en melkeskummer Foto: Colourbox

Melkeskummeren fra Smeg er den perfekte match til espressomaskinen. Den effektive maskinen - komplett med vintage 50-talls design - varmer melken ved bruk av induksjonsvarme, og leverer et tykt og godt melkeskum. Her kan du virkelig utforske ferdighetene dine og lage cortado, latte eller cappuccino på eget kjøkken.



Smeg melkeskummer Lag deilig melk med tykt og godt skum. imponer venner med latte, cortado eller cappuccino.

Melkeskummer

Om du liker kraftig og god kaffe, er det en perkolator trakteren du bør sikte deg mot. Det som skiller perkolatoren fra en vanlig kaffetrakter, er at vannet går gjennom kaffefilteret flere ganger under bryggingsprosessen. Dette gir kaffen en fyldig og sterk smak, samtidig som du beholder kaffens rike aroma.



Wilfa perkolator Unik i sitt design og funksjon lager perkolatoren 12 kopper kaffe. Laget spesielt for deg som liker sterkere kaffe.

Cold brew har blitt en stor favoritt blant mange kaffeelskere den siste tiden. Men hva er egentlig «cold brew»?

Svaret ligger faktisk i det som på nors