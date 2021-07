Ved å skifte ut frityrkokeren med en airfryer, reduserer du mengden mettet fett betraktelig. Samtidig holder maten seg sprø utenpå og deilig saftig på innsiden.

Airfryer er elsket av matentusiaster verden over og har for alvor inntatt mange norske husholdninger denne våren. De er enkle å bruke og minner om frityrkokere, men den store forskjellen er at de ikke bruker varm olje i tilberedningen. I tillegg slipper du den forferdelige frityr-osen som gjerne fyller kjøkkenet etter endt bruk.

Så hvordan fungerer egentlig en airfryer?

Ved hjelp en kraftig vifte sirkuleres det varm luft rundt maten for å tilberede rettene raskt og sunt, samtidig de får den samme sprø teksturen som en klassisk frityrkoker ville gitt. Det betyr at du for eksempel kan lage hjemmelagde pommes frites i en sunnere utgave.

Reduserer risikoen for giftig akrylamid

Frityrstekt mat har som navnet tilsier en lei tendens til å inneholde rikelige mengder fett og kalorier. Dersom maten tilberedes i en frityrkoker, varmes den i en stor beholder fylt med olje. Ifølge Airfryers.no vil man bruke opptil 85% mindre olje ved tilberedning i en airfryer.

Selve steketiden i en airfryer er 25% raskere sammenliknet med en ovn, uten at noe av dette gir mindre sprø og smakfull mat.

Samtidig reduserer du risikoen for å få akrylamid i maten. På sine nettsider beskriver FHI akrylamid som et sannsynlig kreftfremkallende stoff som dannes i bruningsprosessen når vi steker matvarer som inneholder mye stivelse ved temperaturer over 120 grader.

Den eneste likheten med frityrkokeren, er at også airfryeren har avtagbar matkurv. Det skal riktignok sies at du kan bruke små mengder med olje i airfryeren. Men det er anbefalt at du pensler maten og ikke bare heller det oppi matkurven.

Vanlige feil å gjøre når man bruker en airfryer

Bruker ikke forvarme-funksjonen. Selv om dette er en ekstra funksjon, hjelper det å varme opp maskinen før bruk.

Overbelastning av kurvene, noe som hindrer maten i å få en jevn tilberedning fordi luften ikke er i stand til å sirkulere rundt maten.

Ikke vasker kurvene etter hver tilberedning. Kilde: Cosori.no

Tryggere enn frityrkoker

Foruten en kraftig reduksjon i mengden mettet fett og risiko for fedme, er det langt tryggere å bruke en airfryer sammenliknet med frityrkoker som innebærer å varme opp en stor beholder full av olje. En airfryer varmes derimot opp uten at du risikerer søl, sprut eller at du ved et uhell berører den brennhete oljen.

For deg som liker å bake, så er det jo også fint å vite at airfryer egner seg ypperlig også til dette. Bare husk at den vil tilberede baksten raskere. Du kan derfor ikke bruke samme steketid og temperaturer som du gjør til vanlig i en klassisk stekeovn.

Sist, men ikke minst: Det er enkelt å rengjøre airfryeren etter bruk ettersom alle de avtagbare delene kan legges i oppvaskmaskinen. Aldri har rengjøringen opplevdes enklere.

Her er et utvalg modeller som vil gjøre matlagingen både enklere, tryggere og sunnere med et velsmakende resultat:

