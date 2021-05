Alt du trenger til piknik i parken for hele familien

Piknik er mer enn bare mat utendørs – det er et ypperlig samlingspunkt for venner og familie der sosialt samvær, lek og hygge står i fokus.

Liker du å nyte sommervarmen utendørs? Da er piknik perfekt for deg. Sommeren i Norge er på full vei inn over landet, tiden der vi samles utendørs sammen med venner og bekjente, og hva er vel ikke bedre enn piknik en varm sommerdag? Vi har samlet en rekke tips og triks til deg når piknikkurven pakkes og sommeren skal nytes.

Praktisk og lekkert piknikpledd

Et piknikpledd er helt essensielt når det er tid for piknik i parken. Ikke minst er det helt perfekt nå som vi går inn i lysere og varmere tider. Pleddet kan du ha med deg i parken, på stranden eller på balkongen hjemme. Kremmerhusets pledd kommer med en praktisk holder som gjør det enkelt å frakte og oppbevare.

Lyst til å matche?

En kurv er det ideelle produktet for deg som skal tilbringe dagen i parken. Her kan du få plass til alt du trenger av mat og drikke på ett sted. Kurven fra Bloomingville har et klassisk design og er en svært praktisk når man skal frakte mye ulike varer på én gang. Det skader heller ikke at den ser svært bra ut – med sitt herlige retropreg tar kurven oss tilbake til det glade 60-tallet.

Piknik i parken Kurver og kjølebager:

Papptallerkener, krus og bestikk i tre er perfekt til piknik. Klikk på bildet for å se utvalget hos Lagerhaus. Foto: Lagerhaus

Når vi skal spise utendørs, er det et must å ha med seg glass, servise og bestikk. Plast er svært skadelig for miljøet, så prøv å unngå engangsglass og -bestikk i plast. Gå heller for produkter med kvalitet og holdbarhet. Da sparer du miljøet, samtidig som du får mindre søppel å kvitte deg med på slutten av dagen.

Piknik i parken Engangsartikler:

Trykk på bildet for å se flere utendørs aktiviteter hos Jollyroom. Foto: Jollyroom

Hva er vel en dag i parken uten leker? Det finnes ingen grenser for hva man kan gjøre når man er på piknik ute i det fri. Aktiviteter og spill er gøy for hele familien og er med på å aktivisere barna til det fulleste. Her er noen tips til hva dere kan finne på i løpet en varm sommerdag:

Piknik i parken Leker og aktiviteter:

Huskeliste når vi skal på piknik

Vi alle har kjent på følelsen av å glemme noe hjemme, og det kan være vanskelig å ha oversikt over hva man trenger når man skal på piknik. Under har vi satt sammen en liten huskeliste som kan gjøre det litt enklere for deg når piknikkurven skal pakkes: