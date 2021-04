Drinkoppskrifter: Friske, alkoholfrie drinker og cocktails

Vil du drikke alkolholfritt, men likevel beholde smaken fra drinkene med alkohol? Da bør du prøve disse herlige oppskriftene.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Det er mange grunner til å ikke drikke alkohol i festlig lag. Enten om du aldri gjør det, eller om du ved enkelte anledninger ikke kan eller vil. Det er uansett ingen grunn til å nøye seg med brus eller alkoholfri pils om du vil ha noe godt i glasset.

LESKE har spesialisert seg på alkoholfri drikke – til og med alkoholfri sprit – som gir massevis av smak uten rusen. Her får du blant annet oppskrifter på alkoholfrie varianter av Gin&Tonic, Irish Coffee, Mojito, Whiskey Sour, Aperol Spritz, Piña Colada og Dry Martini.

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Er du glad i tørr gin? Da vil Lyre's Dry London Spirit være et godt, alkoholfritt alternativ. Her brukes den i en nydelig drink med pasjonsfrukt.

Du trenger:



60 ml Lyre's Dry London Spirit

7,5 ml premium vaniljesirup

30 ml fersk pasjonsfrukt (skrap ut av en pasjonsfrukt)

15 ml limejuice

ALKOHOLFRIE DRINKER Bredemeijer Barsett 3 deler Kjøp her 553 kr Bakeren og Kokken

Ha ingrediensene i en cocktail-shaker. Rist hardt og kort, og sil så over i et nedkjølt glass. Pynt gjerne med pasjonsfruktskall.

Dette trenger du Produkter brukt i oppskriften: Lyre's Dry London Spirit LESKE 279 kr Kjøp her Spiegelau Perfect Coupette Glass Bakeren og Kokken 522 kr Kjøp her Bredemeijer Barsett Bakeren og Kokken 553 kr Kjøp her Monin Sirup Vanilje barlife.no 134 kr Kjøp her

Nyt denne drinken en sommerdag.

Den klassiske italienske aperitiffen Aperol Spritz har fått sin alkoholfrie variant i denne oppskriften. Her benyttes Lyre's Classico, som minner om en italiensk Prosecco, sammen med Lyre's Italian Spritz. Begge deler er å få kjøpt hver for seg, eller i en samlet pakke.

Du trenger:

ALKOHOLFRIE DRINKER Riedel Aperitivo Cocktailglass 4 glass Kjøp her 716 kr Bakeren og Kokken

Ha ingrediensene i et vinglass eller longdrink-glass og rør deretter forsiktig for å blande. Fyll med isbiter og avslutt med å legge en skive appelsin oppi glasset.

Dette trenger du Produkter brukt i oppskriften: Lyre's Italian Spritz LESKE 279 kr Kjøp her Lyre's Classico - 4 pk LESKE 149 kr Kjøp her Pakke: Lyre's Amalfi Spritz Set LESKE 425 kr Kjøp her Riedel Aperitivo Cocktailglass Bakeren og Kokken 716 kr Kjøp her

En favoritt for mange er Irish Coffee. Her er en alkoholfri variant laget med Lyre's American Malt. Drikken er laget for å fange essensen av en mild og myk amerikansk klassisk Bourbon Malt.



Du trenger:

75 ml Lyre's American Malt

120 ml varm kaffe

7,5 ml lønnesirup

90 ml pisket krem

Ev. en kremsprøyte

Revet appelsinskall

ALKOHOLFRIE DRINKER Bodum CANTEEN Kaffeglass 2 glass Kjøp her 649 kr Bakeren og Kokken

Ha Lyre's American Malt, lønnesirup og kaffe i en shaker, og rist lett. Sil over i glasset. Ha lettpisket krem og revet appelsinskall på toppen.

Dette trenger du Produkter brukt i oppskriften: Lyre's American Malt LESKE 279 kr Kjøp her Helios Lønnesirup life.no 99 kr Kjøp her Bodum CANTEEN Kaffeglass Bakeren og Kokken 649 kr Kjøp her iSi Gourmet Whip Kremsprøyte Bakeren og Kokken 1279 kr Kjøp her Bredemeijer Barsett Bakeren og Kokken 553 kr Kjøp her

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Denne drinken er laget med den spennende og komplekse Everleaf Forest, som inneholder blant annet safran, Madagaskar-vanilje og appelsinblomst.

Du trenger:

50 ml Everleaf Forest

25 ml fersk sitronjuice

15 ml vaniljesirup

15 ml aqua faba (eller eggehvite)

Sitron eller spiselige blomster til garnityr

Isbiter

ALKOHOLFRIE DRINKER Orrefors City Whiskyglass 4 glass Kjøp her 518 kr Bakeren og Kokken

Tilsett alle ingrediensene i en cocktail-shaker og rist hardt med is. Sil over i glasset og pynt med en sitron-tvist eller spiselige blomster.



Dette trenger du Produkter brukt i oppskriften: Everleaf - Forest LESKE 249 kr Kjøp her Monin Sirup Vanilje barlife.no 134 kr Kjøp her Bredemeijer Barsett Bakeren og Kokken 553 kr Kjøp her Orrefors City Whiskyglass Bakeren og Kokken 518 kr Kjøp her

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Everleaf Mountain er en blanding av ingredienser som skal gi følelse av fjellet. Her finner du blant kirsebærblomst, nype og jordbær.

Du trenger:

50ml Everleaf Mountain

25 ml limesaft

15 ml villblomsthonning (eller vanlig honning)

6-8 ferske mynteblader

Granateplekjerner

ALKOHOLFRIE DRINKER Lyngby Glas Brillante Highballglass 6 glass Kjøp her 486 kr Bakeren og Kokken

Tilsett alle ingrediensene i glasset og bland med en skje til honningen er oppløst. Fyll glasset opp med knust is og rør kort med skjeen.



Dette trenger du Produkter brukt i oppskriften: Everleaf - Mountain LESKE 249 kr Kjøp her Sommerhonning - Kjartan Dahl life.no 69 kr Kjøp her Lyngby Glas Brillante Highballglass Bakeren og Kokken 486 kr Kjøp her

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Noen sier at denne ikoniske, tropiske cocktailen gjør comeback, vi sier at den aldri gikk bort! Nyt denne fantastiske alkoholfrie piña coladaen når som helst. Bruk Lyre's White Cane Spirit, som er laget for å fange essensen av forsiktig edlet hvit rom.

Du trenger:

75 ml Lyre's White Cane Spirit

75 ml kokosnøttvann

20 ml sukkerlake (1: 1)

6 ferske ananasbiter

Mynte og ananasskive som garnityr

ALKOHOLFRIE DRINKER Lyre's White Cane Spirit Kjøp her 279 kr LESKE

Muddle/press ananasbiter i en shaker. Tilsett resterende ingredienser og is, rist hardt. Sil i glass, fyll med isbiter.

Dette trenger du Produkter brukt i oppskriften: Lyre's White Cane Spirit LESKE 279 kr Kjøp her Cocofina Coconut Water life.no 73 kr Kjøp her Lyngby Glas Brillante Highballglass Bakeren og Kokken 486 kr Kjøp her Bredemeijer Barsett Bakeren og Kokken 553 kr Kjøp her

Test ut en rekke ulike kombinasjoner med forskjellige smaker tonic. Klikk på bildet for å gå til pakken.

Er du glad i gin and tonic, er GinISH et spennende alkoholfritt alternativ til gin. Den store fordelen med alkoholfri GT, er at man kan teste en rekke ulike kombinasjoner med forskjellige tonics – uten at det går en til hodet.

LESKE har satt sammen en pakke som inneholder 4 ulike tonic water fra Luscombe (2 flasker av hver), samt en flaske med GinISH. Det følger også med et oppskriftshefte.

Du trenger:

Garnityr (rosmarin, agurk eller einebær)

Lime

Isbiter

ALKOHOLFRIE DRINKER Riedel Gin & Tonic-glass 4 glass Kjøp her 459 kr Bakeren og Kokken

Fyll et avkjølt glass med 2/3 is. Hell i GinISH. Fyll resten av glasset med Tonic Water. Gni en limebåt rundt kanten på glasset før legger den oppi glasset.

Dette trenger du Produkter brukt i oppskriften: GinISH & tonic-pakke LESKE 399 kr Kjøp her Riedel Gin & Tonic-glass Bakeren og Kokken 459 kr Kjøp her

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Lyre's Dry London Spirit er et alkoholfritt alternativ til tørr gin. I kombinasjon med Lyre's Aperitif Dry gir den deg perfekte alkoholfrie Dry Martini.

Du trenger:

60 ml Lyre's Dry London Spirit

15 ml Lyre's Apéritif Dry (kjølig)

Isbiter

Oliven eller sitrontvist som garnityr

ALKOHOLFRIE DRINKER Eva Trio Martiniglass Kjøp her 261 kr Bakeren og Kokken

Ha ingrediensene i en cocktail-shaker sammen med isbiter. Ikke rist, bare rør forsiktig. Sil over i et glass, og pynt med oliven eller sitrontvist.



Dette trenger du Produkter brukt i oppskriften: Lyre's Dry London Spirit LESKE 279 kr Kjøp her Lyre's Aperitif Dry LESKE 279 kr Kjøp her Eva Trio Martiniglass Bakeren og Kokken 261 kr Kjøp her Bredemeijer Barsett Bakeren og Kokken 553 kr Kjøp her

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Frisk og sommerlig. Hvem setter vel ikke pris på denne rom-cocktailen. Her har du tidenes beste alkoholfrie versjon.

Du trenger:

75ml Lyre's White Cane Spirit

30 ml limesaft

15 ml sukkerlake (1:1)

8-10 mynteblader

30 ml premium soda/kullsyrevann

Limeskive og mynteblader som garnity

Ha alle ingredienser i glasset, fyll med isbiter og rør. Drinken toppes med soda og garnityr.

Dette trenger du Produkter brukt i oppskriften: Lyre's White Cane Spirit LESKE 279 kr Kjøp her Lyngby Glas Brillante Highballglass Bakeren og Kokken 486 kr Kjøp her

Nydelig, frisk drink med smak av sommer laget med Everleaf Mountain.

Du trenger:

ALKOHOLFRIE DRINKER ISH - Sparkling White Kjøp her 179 kr LESKE

Hell Everleaf i et cocktailglass og topp med boblene.

Dette trenger du Produkter brukt i oppskriften: Everleaf - Mountain LESKE 249 kr Kjøp her Real Kombucha - Royal Flush LESKE 45 kr Kjøp her ISH - Sparkling White LESKE 179 kr Kjøp her Spiegelau Perfect Coupette Glass Bakeren og Kokken 522 kr Kjøp her

Her finner du alle produktene vi har brukt i artikkelen: