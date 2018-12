Så mye kan du få i boliglån

Sjekk hvilke kriterier som gjelder.

Dette trenger du for å søke om boliglån: - Personalia - Opplysninger om arbeidsgiveren din - Oversikt over din økonomi - Annen gjeld - Eiendeler I tillegg må du opplyse: - Hva du ønsker å bruke lånet til - Om du ønsker serie eller annuitetslån - Om du ønsker fast eller flytende rente.

Hvorvidt du får boliglån, og hvor mye penger du får låne, avhenger av flere ulike faktorer. Betalingsevne, betalingsvilje, egenkapital og gjeld er fire viktige kriterier som banken legger til grunn i vurderingen.

– Når du skal søke om boliglån, så gjør vi en beregning basert på blant annet samlet inntekt, antall barn og antall voksne i husstanden, hvorvidt dere har annen gjeld som studielån eller billån, og eventuell fritidsbolig, forteller Lars Johannessen, banksjef personmarked i Landkreditt Bank.

For alt henger sammen. Det hjelper nemlig lite om du tjener godt med penger, så lenge du har betalingsanmerkninger og et stort forbrukslån. Det hjelper heller ikke om du har høy andel egenkapital, dersom du ikke har noen inntekt.

– Egenkapital har mye å si, men du må likevel kunne betjene gjelden din. Kan du vise til god betalingsvilje, og har alle de andre kriteriene på plass, er sjansen stor for at du blir tilbudt et boliglån, sier Johannessen.

Så mye kan du låne

I 2016 fastsatte Finansdepartementet en ny forskrift, boliglånsforskriften, med krav om at boliglånskunder ikke skal kunne låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt. Med andre ord: Har du en inntekt på 500 000 før skatt, vil du maks få 2,5 millioner kroner i lån av banken. I tillegg stilles det krav om egenkapital.

Dette trenger du for å søke

For at banken skal kunne vurdere deg som låntager, må du blant annet fremlegge lønnslipp, verdi på nåværende eiendom og informasjon om nåværende gjeld.

– Er det lenge siden du har hatt verdivurdering på boligen din, kan det lønne seg å fremskaffe en ny. Vi anbefaler at du spør megler om en e-takst. En verdivurdering gir en indikasjon på hvor mye du har i egenkapital, noe som er nødvendig å vite om du for eksempel trenger mellomfinansiering, tipser Lars Johannessen.

I tillegg må du opplyse om du ønsker serie eller annuitetslån, fast eller flytende rente. Banken vil innhente kredittopplysninger om lånsøkere, samt be deg om å sende inn dokumentasjon.

