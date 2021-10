I TV 2-programmet «LEGO Masters» kjemper deltakerne om en halv million kroner. Som hjelpemiddel har de tusenvis av LEGO-brikker i alle mulige farger og former.

Fredag 15. oktober er det premiere på den aller første, norske utgaven av suksessprogrammet «LEGO Masters» på TV 2. Fordelt på 8 lag skal 16 unike LEGO-talenter gjennom høsten konkurrere om den gjeve tittelen som Norges første LEGO Masters.

Programleder Erik Solbakken har fått med seg leketøysoppfinner og LEGO-designer Erik Legernes som makker og dommer i «LEGO Master». Foto: Espen Solli/TV 2

Og oppgavene er like mange som de er varierte: Hvem kan bygge en bro som tåler et halvt tonn med vekter? Hvem bygger det høyeste tårnet, den fineste leiligheten eller den raskeste bilen?

Svaret vil sannsynligvis overgå alt du på forhånd hadde trodd var mulig når det kommer til LEGO.

– Glem Johaug og Warholm

Det hele startet som et britisk reality TV-program i 2017 og «LEGO Masters» viste seg raskt som en solid suksess. Det finnes vel knapt noen som ikke har vokst opp med LEGO, og programmet har effektivt samlet familier foran skjermen i land etter land.

Foto: Extra Leker

Nå er altså turen omsider kommet til Norge, og i programlederrollen finner vi populære Erik Solbakken. Ved hans side fyller leketøysoppfinner og LEGO-designer Erik Legernes oppgaven som både makker og dommer. Sammen sørger de for at deltakerne heies frem gjennom stadig nye utfordringer og magiske resultater.

Helt til slutt skal kun ett lag stå igjen som de lykkelige vinnerne av 500.000 kroner.

– Glem Johaug og Warholm, klister og hekk. Denne høsten skal 16 helt fantastiske LEGO-byggere vise oss at LEGO kan være stor idrett, sier en oppglødd Solbakken i en pressemelding.

Foto: Extra Leker

Lover skyhøyt nivå

Solbakken forteller at det skal fryktelig mye til for ikke å la seg imponere over hva deltakerne i «LEGO Masters» får til.

– At det bor så mange talentfulle LEGO-byggere her til lands hadde jeg ikke trodd. Her må det omskrivninger til, for det er ikke lenger typisk norsk å være god; Det er typisk norsk å være LE... GO, slår Solbakken fast.

Foto: Extra Leker

Han får følge av brikkmester Legernes.

– Byggerne i Norge holder skyhøyt nivå, og seerne vil bli imponert over fantasi, teknikk, utseende og byggefart i de fantastiske kreasjonene de lager, lover han.

Foto: Norli

Eget LEGO-rom

Blant de 16 unike LEGO-talentene som skal imponere oss med bygging på høyt nivå, finner vi Bård Nome (54) og Reier Pytte (53) som begge er medlemmer av Brikkelauget, en forening for voksne LEGO-entusiaster.

«LEGO Master»-makkerne Bård Nome og Reier Pytte. Foto: Espen Solli/TV 2

Nome, som til daglig jobber som fastlege og spesialist i allmennmedisin, begynte å samle LEGO igjen – samt bygge egne kreasjoner – da han fikk barn.

– Favorittemaer er bygninger, tog og landskap. Jeg har et eget LEGO-rom med mellom 500.000 og 1.000.000 klosser. Jeg samler på enkelte LEGO-serier som Architecture- , Modular Buildings- og Ideas -settene, forteller han i en pressemelding.

Foto: Extra Leker

Også for «LEGO Master»-makkeren Pytte er det LEGO som er den store hobbyen.

– Jeg trengte å drive med noe annet enn data, så for meg var det naturlig å hente fram det jeg brukte mye tid på som liten. Rom-LEGO og ellers all LEGO med funksjoner, elektronisk eller mekanisk, er nok favorittene.

– Elsker det lille miniatyruniverset

Et annet par som skal ut i LEGO-krigen, er Johanne Bruun Edvardsen (26) og Kjetil Bergerud Larssen (35).

– Jeg hentet frem LEGO-interessen igjen for fem år siden da jeg bestemte meg for å ønske meg et sett til jul. Nå er LEGO et fristed hvor jeg kan koble av fra verden og på kreativiteten, sier Edvardsen.

Kjetil Bergerud Larssen og Johanne Bruun Edvardsen deltar i «LEGO Master». Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg elsker det lille miniatyruniverset – for mulighetene til å skape noe gøy er uendelige, fortsetter hun.

Larssen vokste opp med LEGO-bygging og sparte alltid til å kunne kjøpe seg nye sett.

– Jeg drømte meg bort i den deilige verdenen LEGO representerer – hvor det meste er mulig og kreativiteten får boltre seg. For meg er LEGO lek, avkobling, moro og mestring for store og små.

Foto: Extra Leker

Kjenner du på lysten til selv børste støv av gamle LEGO-byggekunster, utfordre kreative egenskaper eller rett og slett bare ha det moro med byggeklosser i alle farger og former?

