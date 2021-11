Singles Day 2021: Gjør glitrende kupp på vakker julepynt

Det er ikke lenge igjen til jul. Hva er vel da bedre enn å benytte seg av Singles Day til å fornye eller utvide beholdningen av julepynt i hus og hytte?

Det finnes knapt noe finere enn et vakkert, julepyntet hjem, og i dag kan julepynt være så mye mer enn «bare» julenisser, julestjerner og julekrybbe. Stadig flere av oss er blitt mer bevisste på hvordan vi liker å pynte hjemmet vårt til jul, og utvalget av julepynt er omfattende.

I forbindelse med Singles Day er det en rekke nettbutikker som tilbyr lekker julepynt til nedsatte priser. Vi har trålet utvalget og gir deg her noen av de beste tilbudene du kan slå til på.

Men husk at du må være rask. For akkurat som i det klassiske eventyret om Askepott, er Singles Day over i det samme klokken bikker midnatt.

Denne vakre lysestaken er designet av Maria Berntsen. Enkelheteh i dansk design kommer her til uttrykk gjennom myke former og et elegant formspråk. Lysestaken Season ble designet allerede i 2012 og kan - som navnet tilsier - brukes i hver sesong. Velg mellom ulike varianter.

Moderne papirstjerne av skinnende, halvgjennomsiktig papir som sprer et magisk lys. Det spisse utseendet til stjernen er inspirert av Norges vakre landskap med høye fjell og dype daler. Julestjernen sørger for et mykt og elegant uttrykk i julevinduet eller på veggen.

Finnes også i en større utgave med en omkrets på 80 centimeter.

Vakker papirstjerne formet som en blomst med kronblad i flere lag. Julestjernen passer like godt i kjøkkenet som i soverommet og stuen, og sprer garantert julestemning til deg og de som går forbi huset ditt.

Dekk på julebordet med et porselensservise med tradisjonsrike julemotiver i nostalgiske gulldetaljer og flotte håndmalte julemotiver. Pakken inneholder alt du trenger til julebordet: Tallerkener, asjetter, krus, serveringsfat og serveringsbolle.

Innled adventstiden med denne vakre adventsstaken i hvit og sølv fra Lucia. Adventsstaken er designet av keramiker Bjørn Wiinblad som har skapt en helt unik stake med et flott motiv av et kvinneansikt.

Be julen inn med de tre ikoniske symboler, som utstråler jul og hygge. De tre jule dekorasjonene fra Georg Jensen er en del av 2021-kolleksjonen. Settet består av en julekule, juleklokke og julehjerte. Settet er også tilgjengelig i palladium.

Med sitt blodrøde bryst, er dompapen den fuglen som først og fremst forbindes med julen her i Norge. Disse dompapene fra Hadeland Glassverk kommer i sett på to og er inspirert av den nordiske vinteren. Sammen skaper de både jule- og vinterstemning.

Selveste Mummitrollet og vennene hans pryder disse vakre og nostalgiske julekulene signert Porsgrund Porselænsfabrik. Kulene - som selges separat - kommer i flotte gaveesker og blir en glede å ta frem år etter år når det er tid for omsider å pynte juletreet igjen.

Grønn krans med 30 varme hvite LED-lys. Kransen gir en fin og innbydende glød i mørket. Dekorer med kransen innendørs eller utendørs, for eksempel mot en vegg eller på en dør.

Ekstra stor juleby med åtte ulike julesanger og tre ulike roterende deler som skaper en herlig julestemning.

Denne sjarmerende adventslysestaken er en regelrett juleklassiker signert Star Trading. Lysestaken er laget av behandlet tre og har figurer som alle har hver sin lyskilde.

Med et naturtro plasttre får du den deilige følelsen av jul år etter år, og de gjør seg ofte like godt utendørs som innendørs. Dette grantreet er 150 centimeter høyt og dekket med 1217 tips og 190 LED lys. På det bredeste er det 70 centimeter.

Stjerneformet juletrefot i tre. Stabiliser treet med den messingbelagte fotens fire skruer, og fyll deretter på med vann for å nyte juletreets prakt hele julen.

