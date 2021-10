Uavhengig av om du er opptatt av miljøet eller egen lommebok, er det god hjelp å hente i smarte, strømsparende produkter.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Strømekspertene er enige om at vi går høye strømpriser i møte denne vinteren. I et intervju med Oppland Arbeiderblad sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight at norske forbrukere må vende seg til elleville prisnivåer.

– Prisene vi har nå er dramatisk for mange, men det kan faktisk bli mye verre. Du må nok forvente rekordhøye regninger i månedene fremover også. Det er ikke noen forventning at prisene skal falle. Våre prognoser er at det skal ligge på omtrent det nivået det er på nå også fremover, forklarer Lilleholt.

Valget av strømleverandør og type strømavtale er en av de viktigste punktene på enhver liste over effektive strømsparingsposter. Klikk her for å lese mer om hvordan du går frem for å finne den avtalen som er riktig for deg.

Mindre dusjing, mer stearinlys



Det er flere tiltak du enkelt kan sette ut i live for å redusere både strømforbruket og den påfølgende regningen. Blant annet kan du skru ned varmen og lufte effektivt, skru av lys når du ikke befinner deg i rommet, dusje kortere og/eller sjeldnere, slå av elektriske apparater som ikke er i bruk og bruke mer stearinlys.

Samtidig finnes det smarte produkter som i noen tilfeller krever at du investerer en sum når du handler, men som i det lange løp gjør at du sparer både penger og naturressurser.

Under har vi plukket frem 8 produkter som både gjør godt for miljøet og for lommeboka når strømregningen lander i postkassen:

Opplev en oppvarming som er smart, strømsparende og miljøvennlig. Med et par tastetrykk i Millheat-appen kan du kontrollere Mills varmeovner med WiFi. Du setter opp et ukentlig program i appen som du baserer på dine daglige rutiner. Dermed blir varmen justert etter det som måtte være behovet.

Ved å stille inn på lavere temperaturer når du sover og når du er borte, kan du enkelt redusere strømforbruket betraktelig. Samtidig kan du både stå opp og komme hjem til behagelig varme.

Sjekk utvalget av varmeovner med WiFi fra Mill her hos Elektroimportøren.

Slik reduserer du strømregningen Mill Steel Hvit Panelovn (900W) Stilfull panelovn med hvit stålfront på 900W. Dag/natt termostat, frostsikring og overopphetingsvern. Kjøp her 1379 kr Elektroimportøren

Med en varmepumpe montert på veggen får du behagelig og energibesparende regulering av temperaturen innendørs – sommer som vinter. Som en tommelfingerregel sier man at for hver krone strøm man tilfører varmepumpen, gir den varme tilsvarende tre kroner.

Det er mer enn 70 ulike modeller å velge mellom hos Varmepumpeshopen, fra henholdsvis Panasonic, Mitsubishi Electric, Toshiba, Fujitsu og Cooper&Hunter. Det følger med trygge fabrikkgarantier.

Sjekk utvalget av varmepumper hos Varmepumpeshopen ved å klikke deg inn her.

Varmepumpe Panasonic HZ25WKE Energiklasse A+++. Tilføre 5,3 ganger så mye varmeenergi som den bruker strøm. Utstyrt med nytt og mer miljøvennlig kjølemedium. Kjøp her 18.900 kr Varmepumpeshopen

Få bedre kontroll over strømforbruket ditt ved hjelp av en fjernstrømbryter, også kalt smartplugg. En fjernstrømbryter settes mellom støpsel og stikkontakt, på den måten fungerer den som en strømbryter samtidig som den gjør «dumt» elektronisk utstyr «smart». Styring av fjernstrømbrytere skjer for eksempel via mobilapp, hjemmesentral eller virtuell assistent.

Sjekk utvalget av fjernstrømbrytere hos Kjell & Company.

Slik reduserer du strømregningen Philips Hue Smart Plug fjernstrømbryter Enkel å bruke og styres via app (iOS og Android). Sammen med broen kompatibel med Homekit, Google Assistant, Amazon Alexa og IFTTT. Kjøp her 267 kr Kjell & Company

Dette komplette settet består av plugin-mottakere og fjernkontroll levert av Nexa. Systemet kan utvides med forskjellige mottakere som skumringsreléer eller bevegelsesvakter. Fjernkontrollen fungerer også til å kontrollere andre mottakere i System Nexa og har en rekkevidde på 30 meter.

Settet med plugin-mottakere får du bestilt her hos Elon.

Slik reduserer du strømregningen Nexa MYC-2300 stikkontakter med kontroll Pakke med 3 plugin-mottakere og fjernkontroll med 30 meters rekkevidde. Kompatible med alle produkter i System Nexa. Kjøp her 229 kr Elon

Via en egen app på mobilen styrer du enkelt denne frittstående timerpluggen med Bluetooth. Ved å stille inn ulike tider i appen, sørger du for at dine elektriske utendørsting slår seg av og på når du ønsker. Du kan koble sammen et ubegrenset antall kontakter til appen og ha individuelle innstillinger for hvert uttak.

Smart utendørstimer finner du hos SmartaSaker.

Slik reduserer du strømregningen Smartline utendørskontakt IP44 Tenn hagebelysningen automatisk og start motorvarmeren med timer med frittstående timerplugg. Du kan blant annet ha separate timere for ulike dager. Kjøp her 299 kr SmartaSaker

Et effektivt grep for å spare strøm er å gå ned i watt der det ikke er nødvendig med sterkt lys. Skift ut gamle lyspærer og lysrør med LED eller sparepærer. Dette er pærer som bruker færre watt og de avgir heller ikke varme, noe som øker tryggheten med tanke på brann ved tildekking av lyskilder.

Sjekk utvalget av ulike LED lyskilder hos nettbutikken LEDLyskilder.

Slik reduserer du strømregningen Smart Home LED-pære V-Tac (10W) Dimmbar Smart Home-pære med både RGB og bytter fra varmt til kaldt lys. Innebygd WiFi gir deg kontroll via smarttelefon, tablet og stemmekontroll. Kjøp her 164 kr LEDLyskilder

Ved å bytte til dimmebrytere, kan du enkelt variere mellom godt lys og når du trenger en mer avslappet stemning i rommet. Og så skader det jo ikke at du enkelt kan styre det hele med fjernstiller når du først har funnet godplassen i sofaen eller senga.

Hos Kjell & Company finner du dimmerutstyr og dimbare LED-pærer – klikk her for å sjekke utvalget.

Slik reduserer du strømregningen Philips Hue Dim Switch fjernkontroll Fjernkontroll for å styre lamper i Philips Hue-system. Kommer med oppdatert design med veggfeste. Kjøp her 219 kr Kjell & Company

TenderFuel er et tryggere og mer miljøvennlig drivstoff. Det avgir ikke lukt, sot eller partikler som er skadelig eller giftig for mennesker og natur.

Denne bordpeisen designet i samarbeid med Therese Johaug blir et naturlig midtpunkt i rommet, uansett hvor du velger å plassere den. Brenneren avgir både varme og stor flamme, samtidig som den har lite drivstoffforbruk. Veken er beskyttet av varmebestandig glass. I tillegg avgir den lun varme og passer like godt inne som ute på terrassen.

Bordpeisen fra Therese Johaug-serien til Tenderflame er tilgjengelig her hos Hyttefeber.

Sjekk utvalget av Tenderflame-produkter hos Hyttefeber , Lunehjem.no og Christiania Glasmagasin.