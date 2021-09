En varmepumpe sparer deg ikke bare for store summer gjennom vinteren, men også på kalde høstdager.

Med en varmepumpe montert på veggen, får du behagelig og energibesparende regulering av temperaturen innendørs – sommer som vinter. Som en tommelfingerregel sier man at for hver krone strøm man tilfører varmepumpen, gir den varme tilsvarende tre kroner.

Den nøyaktige summen du sparer på å installere en varmepumpe, avhenger naturlig nok av selve pumpen, hustype, klima og strømprisen. I tillegg er eldre boliger ofte dårligere isolert sammenlignet med nyere bygg. Det vil si at dersom du bor i en eldre bolig kan du spare mer enn om du bor i et hus som er godt isolert.

Fujitsu Extreme-serien er i toppklasse når det gjelder varmeeffekt selv ved ekstremt lave utetemperaturer. Klikk på bildet for å komme til Fujitsu Extreme 7.2. Foto: Fujitsu

Dersom du bruker det nye varmesystemet ditt fornuftig, vil du relativt raskt kunne tjene inn utgiftene knyttet til anskaffelsen av varmepumpe.

Frykter høye strømpriser i vinter

Gjennom sommeren har strømprisen vært rekordhøy, i skarp kontrast til fjoråret der vi befant oss i motsatt ende av skalaen. Den massive økningen skyldes ifølge eksperter et høyere forbruk av strøm til oppvarming som følge av en kald vinter og vår. I tillegg har lite nedbør gitt mindre «drivstoff» til vannkraftproduksjon.

Og ekspertene spår at det kan bli enda verre i høst og vinter.



– Hovedgrunnen nå er at det er lite vann i magasinene for vannkraftverkene. De høye prisene vi ser, vil mest sannsynlig fortsette at øke frem mot høsten. Det finns derfor en stor risiko for svært høye strømpriser gjennom hele vinteren , har Sales Controller Markus Nordquist i Agva Kraft tidligere forklart til ABC Brand Studio.

Eksperter mener spotprisen vil holde seg høy i vinterhalvåret, hvilket gir reell fare for videre prisoppgang. Foto: Colourbox.com

Å treffe et riktig valg når du skal tegne en strømavtale, har mye å si for privatbudsjettet ditt. Samtidig kan det virke litt avskrekkende å skulle betale over 20.000 for en god varmepumpe. Det positive er at du kan tjene inn utgiftene relativt raskt ved fornuftig bruk av det nye varmesystemet.

Tre til fem ganger mer varme

Ifølge Mitsubishi Electric vil en varmepumpe som regel gi tre til fem ganger mer kilowatt igjen med varme sammenlignet med hva den bruker i strøm. Dermed vil besparelsen være meget god.



– Ved installasjon av varmepumpe som erstatning for tradisjonell elektrisk oppvarming er det ikke uvanlig å spare over 9000 kWh i året , forklarer markedssjef Tommy Nilsen i et blogginnlegg.

Videre skriver de at en husstand kan spare mange tusen kroner årlig i oppvarmingskostnader som følge av å installere varmepumpe.



– Installerer du en luft til vann-varmepumpe som erstatning for oljefyr, kan husstanden spare så mye som 80 prosent av energikostnadene brukt til oppvarming og varmtvann, oppgir Nilsen.

Fri frakt over hele landet

Varmepumpeshopen.no eies av Zave og har jobbet med varmepumper for kunder og bedrifter siden oppstarten i 1988. Her tilbys det helhetsløsninger som vil si at du får alle dine behov dekket på et og samme sted. Først får du kyndig veiledning til å finne varmepumpen som passer nettopp dine behov. Og når du har kjøpt, tilbys det gratis levering i hele landet og rask montering.

Det er mer enn 70 ulike modeller å velge mellom hos Varmepumpeshopen , fra henholdsvis Panasonic, Mitsubishi Electric, Toshiba, Fujitsu og Cooper&Hunter. Det følger med trygge fabrikkgarantier. På forbrukerportalen Trustpilot har Varmepumpeshopen en gjennomsnittlig vurderingskarakter på solide 4,6 av 5.

Under har vi plukket ut noen av de mest populære varmepumpene hos Varmepumpeshopen:

Panasonic HZ35WKE er svært energieffektiv med miljøklassifisering A+++. Foto: Panasonic

Oppnår raskt en behagelig innetemperatur som den opprettholder selv når grademåleren utenfor går ned mot iskalde 35 minus. Takket være eksepsjonell ytelse og pålitelighet, er dette blitt en av de bestselgende varmepumpene i Norden. Effektiviteten gir rask oppvarming og stabilt inneklima.

Modellen er utstyrt med nanoe-luftrensesystem som sørger for at flere typer forurensing kan deaktiveres, som for eksempel bakterier og virus, mugg, allergener, pollen og enkelte skadelige stoffer.



Panasonic HZ25WKE får du kjøpt hos Varmepumpeshopen her.

Mitsubishi Electric sin Kaiteki ble lansert i 2017, og fikk en oppgradering høsten 2020. Foto: Mitsubishi Electric

Energieffektiv og stilren modell som gir høy varmekapasitet og behagelig kjøling tilpasset dine behov. En av de beste pumpene til å utvinne mye varme ved lave temperaturer og sikrer en jevn og billig energi – selv når det er kaldt. Varmepumpen finnes i to varianter: Kaiteki 6300 for mindre hus og Kaiteki 6600 for større hus.

Kaiteki er utstyrt med flere unike løsninger og nye funksjoner. Blant annet en helt ny konstruksjon av luftspjeldene som er plassert på undersiden, har kraftig kastelengde og styrer luftstrømmene både horisontalt og vertikalt uavhengig av hverandre.

Mitsubishi Kaiteki 6300 VG2 fås i sort, hvit, perlehvit og rubinrød utgave hos Varmepumpeshopen her.

Toshiba Premium energiklasse er den beste A+++ for både oppvarming og kjøling. Foto: Toshiba

Kraftig og energieffektiv luftvarmepumpe som er et perfekt supplement til peisovnen. Toshibas nye premiumprodukt sørger for at hjemmetemperaturen forblir behagelig året gjennom, fra dampende sommervarme til den bitende kulden.

Daiseikai 9 Ras 35 inngår som en del av Toshiba Nordic Design-serien som er spesielt designet for å gi høy varmeeffekt og optimal energibesparelse i kaldt klima. Plasma Air Purifier gir et sunt inneklima med lav partikkelkonsentrasjon.

Du får kjøpt Toshiba Daiseikai 9 Ras 35 hos Varmepumpeshopen her.

Kaiteki sikrer en jevn og billig energi – selv når det er kaldt. Foto: Mitsubishi Electric

Energieffektiv og stilren modell som uavhengig av klimaet der du bor, produserer høy varmeeffekt og behagelig kjøling tilpasset dine behov. Den har blant annet opptil fire driftsintervaller per døgn og nattmodus.

Kaiteki 8700 er perfekt for bruk på hytta. Den er utstyrt med funksjonen I-Save for vedlikeholdsvarme som gjør at du sparer penger, samtidig som du unngår fukt- og frostskader. Bruker du hytta om vinteren kan du takket være innbygget WiFi og oppkobling mot MelCloud skru opp temperaturen innen du er kommet frem.

Varmepumpen fra Mitsubishi får du kjøpt hos Varmepumpeshopen her.

Siden 1. september 2013 har det vært ulovlig å installere varmepumpen selv. Installasjon av varmepumper er regulert av F-gass-ordningen som krever at installatøren er F-gass-sertifisert og firmaet F-gass-godkjent. Etter 1. september 2013 er det ulovlig å jobbe med HFK kuldemedier for de som ikke er sertifisert.

Spar strøm selv når du er bortreist

Prisen på en varmepumpe kan være fra 10.000 kroner og oppover. Prisen varierer med minimumseffekt, støvnivå, COP (varme-effektiviteten) og SCOP (årseffektivitet). Prisspennet er stort og det er derfor viktig at du finner den riktige typen til akkurat din bolig.

Som en del av energimerkingen, skal alle varmepumper være merket med SCOP (årsvarmefaktor). SCOP sier noe om hvor mye strøm varmepumpen sparer gjennom året. Jo høyere SCOP, jo bedre. For eksempel vil en varmepumpe med en SCOP på 5,3 kunne tilføre hele 5,3 ganger så mye varmeenergi som den bruker strøm.

Den siste forkortelsen som er sentral når det kommer til varmepumper, er SEER som står for «Seasonal Energy Efficienty Ratio». På norsk kalles dette gjerne «årskuldefaktor». Det aktuelle tallet sier noe om hvor effektiv varmepumpen er til å avgi kulde gjennom et helt år.

Hva så om du skulle være bortreist over lengre tid, skal du da slå den av? Svaret ligger i det som kalles vedlikeholdsvarme. Da sørger du for at romtemperaturen holder seg stabilt mellom 8 og 13 varmegrader, samtidig som energiforbruket blir betraktelig redusert.

Styr innemiljøet uavhengig av hvor du befinnerdeg: Med integrert Wifi kan du styre modus, vifter og temperatur. Klikk på bildet for å komme til Kaiteki 6300. Foto: Mitsubishi Electric