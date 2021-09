Med konsollene Switch og Switch Lite har Nintendo gjort det like enkelt for deg å spille hjemme i stua som på vei til trening eller jobb.

Grafikken og ytelsen i dagens spillkonsoller er flere galakser unna den man hadde for bare ti år siden, og de siste årene har kampen om gamingtronen stått mellom Xbox og Playstation. Likevel skal man aldri avskrive en gammel ringrev. Det gjorde Nintendo klinkende klart da de lanserte den første Swtich-konsollen i 2017.

Det geniale med Switch er det faktum at den lar deg spille akkurat slik du selv foretrekker det. Ikke bare kan du bruke den som en klassisk hjemme-konsoll – du kan i tillegg enkelt ta den med deg når du skal ut på farten.

Nintendo Switch kan brukes både koblet til TV-en eller utenfor hjemmet takket være det innebygde batteriet og TV-dokkingstasjonen. Foto: Nintendo

Spill hvor og når du vil

Med dock og HDMI-kabel kan du koble den opp mot en storskjerm hjemme. Du kan også trekke ut støtten på baksiden av konsollen og spille direkte på den innebygde skjermen. Dette er perfekt løsning dersom du er på reise og ikke har tilgang til TV der og da.

Kort forklart trenger du ikke avslutte spillingen bare fordi du må av gårde. Snarere kan du ta med deg Switch-konsollen og fortsette spillingen på vei til jobb, trening eller skole. Videre kan opptil åtte konsoller kobles sammen lokalt og gi lokal multiplayer, uten at det er nødvendig med internett-tilkobling.

I 2019 kom en oppgraderte utgaven av Nintendo Switch der batteritiden er forbedret til opptil 9 timers spilletid mellom hver ladning.

Fakta om Nintendo Switch (2019) spillkonsol 6,2”: Medfølgende dokkingstasjon brukes til å koble konsollen til en TV (HDMI) og lader samtidig konsollen (TV mode)

Når konsollen brukes mens den er koblet til en TV via dokkingstasjonen, økes prosessorhastigheten. Dermed får du høyere oppløsning og bildefrekvens i spill (varierer mellom spill)

HDMI-porten leverer opptil 1080p60 og PCM 5.1-surroundlyd

Har tre ekstra USB-porter for tilkobling av annet tilbehør

Strømgjerrig Nvidia Tegra-processor og 32 GB intern lagring som kan utvides med et Micro-SD-kort (maks. 2 TB)

Skjermoppløsning: 1280x720

Høyeste lysstyrke: ca. 350 nits

4-polet headsetinngang (3,5 mm)

Kobles til nettverket via wifi (Wireless AC)

Bluetooth: 4.1. NFC

Batterikapasitet: 4310 mAh

Batteritid: fra 4,5 til 9 t.

Ladetid: ca. 3 t. Lades via medfølgende USB-C-lader

Mål: 102x239x13,9 mm (med håndkontroller)

Vekt: 398 mm (med håndkontroller)

Velg mellom grå og rød/blå variant



Nyhet i oktober: Nintendo Switch OLED



I sommer kunngjorde Nintendo at en ny Nintendo Switch-modell skal gjøre sin entré, nærmere bestemt 8. oktober.

Du kan allerede nå forhåndsbestille den her hos Kjell & Company.

Den kommende Nintendo Switch-modellen har større 7" OLED-skjerm, 64 GB lagring og innebygde høyttalere med forbedret lyd. Klikk på bildet for å forhåndsbestille. Foto: Kjell & Company

Den nye modellen er utstyrt med OLED-skjerm på syv tommer, som vil si litt større enn dagens 6,2"-skjerm. Vektmessig legger den på seg 20 gram sammenlignet med 2019-modellen.

Som følge av økt størrelse, får den kommende konsollen en ny dockingstasjon som også byr på nettverkeksport. Dette er noe den nåværende Switch-modellen ikke har. Samtidig dobles den interne lagringsplassen fra 32 GB til 64 GB.

Det er ellers ventet at prisen på 2019-utgaven av Switch vil komme til å synke noe når OLED-utgaven ankommer nettbutikkene 8. oktober.

Fakta om Nintendo Switch (OLED) spillkonsol 7": Strømgjerrig Nvidia Tegra-prosessor og 64 GB intern lagring som kan utvides med et Micro-SD-kort (maks. 2 TB)

Skjermoppløsning: 1280x720

4-polet headsetinngang (3,5 mm)

Kobles til nettverket via wifi (Wireless AC) eller via LAN-kontakt når konsollen er koblet til dokkingstasjonen

Bluetooth: 4.1. NFC

Batteritid: fra 4,5 til 9 timer

Ladetid: cirka 3 timer

Lades via medfølgende USB-C-lader

Velg mellom hvit og rød/blå variant



Multiplayer-funksjon med Joy-Con

Joy-Con er navnet på den bevegelsesbaserte kontrollen som hører til Nintendo Switch. Ved hjelp av innebygd vibrasjonsfunksjon gir den deg direkte feedback på alle bevegelser du foretar deg underveis. Det som imidlertid skiller Joy-Con fra andre kontroller, er selve designet.

Joy-Con består nemlig av to deler som åpner for flere brukermuligheter. På den ene siden kan du anvende dem på klassisk vis som én kontroll eller koble dem til konsollen i håndholdt modus. Du kan også velge mellom å dele den i to slik at du kan bruke de ekstra venstre- og høyrekontrollene separat og få med to venner til i spillet.

Hver Joy-Con-kontroll har fullt sett med knapper, tommelspak, innebygd gyroskop og akselerometer som til sammen gir fullstendig bevegelseskontroll. Når du har Nintendo Switch med deg på tur, fester du ganske enkelt kontrollene til hver side av konsollen.

Nintendo Switch Lite: Håndholdt konsoll

I 2019 lanserte Nintendo også en mindre utgave av Switch, Nintendo Switch Lite. Konsollen er utelukkende ment for håndholdt bruk og kan ikke tilkobles TV. Med dette i bakhodet har Nintendo gjort flere designendringer som skiller den fra den originale Switchen.

Nintendo Switch Lite er lettere, mindre og billigere enn en standard Switch. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Nintendo/Kjell & Company

Den er rask og responsiv i bruk, selve konstruksjon er solid og den er mye lettere en vanlige Switch. Du har det samme gode spillutvalget som vanlige Switch, i tillegg til lyssterk og skarp skjerm.

Samtidig er det greit å ha i bakhodet at den ikke kan dockes eller kobles til TV-en. Skjermen er mindre enn vanlig Switch og den har ikke støtte for trådløs lyd. Den interne lagringsplassen er på 32 GB.

Fakta om Nintendo Switch Lite Spillkonsoll 5,5”: Strømgjerrig Nvdia Tegra-processor og 32 GB intern lagring som kan utvides med et Micro-SD-kort (maks. 2 TB)

Skjermoppløsning: 1280x720

4-polet headsetinngang (3,5 mm)

Kobles til nettverket via wifi (Wireless AC)

Bluetooth: 4.1. NFC

Batterikapasitet: 3570 mAh

Batteritid: fra 3 til 7 timer

Ladetid: cirka 3 timer

Lades via medfølgende USB-C-lader

Mål: 91,1x208x13,9

Vekt: 275 g.

Velg mellom følgende fargevarianter: Grå - Gul - Turkis - Coral - Blå

Velg etter bruksbehov

Da Tek.no gjorde en vurdering av Switch Lite i 2019, ble konklusjonen at den er perfekt for noen, men ikke for alle. Tek.no ga den karakter 8/10 og skriver at valget til syvende og sist står mellom håndholdtkomfort og allsidighet.



«Hvis du uansett ikke hadde planer om å koble en Switch til TV-en, og bare spille på reise eller i sofakroken mens partneren okkuperer TV-en, er Switch Lite akkurat produktet du ønsket. Den er rett og slett bedre enn den originale Switchen til denne bruken», mener Tek.no.

«Men hvis du vil ha det i både pose og sekk – en fullblods spillkonsoll og en håndholdt konsoll, er det den vanlige Switchen du bør velge», konkluderes det til slutt.

Stort spillutvalg til Nintendo Switch

Det finnes mer enn 2000 spill å velge mellom til Nintendo Switch, inkludert enormt populære spillserier som Mario Kart, Zelda og Pokémon. Under har vi samlet noen av de mest populære spillene her og nå, inkludert flere nyheter:

