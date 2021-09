Ikke siden 2011 har vi sett like høye strømpriser som vi har gjort i juni, juli og august. Heldigvis kan det være mye penger å spare dersom du velger fastpris fremfor spotpris.

Artikkelen inneholder annonselenker.

2021 er det nye skrekkåret for norske strømkunder. Sommermånedene juni og juli har vært vonde for strømkunder som har avtaler bygget på spotpris, og august ble ytterligere smertefull for lommeboka. I byer som Oslo, Kristiansand og Bergen ligger spotprisen per 30. august på solide 126 øre per kilowattime.

Trenden ser ikke ut til å snu med det første. Foreløpig har september startet med en spotpris på omkring 130 øre.

I tillegg kommer nettleie og strømselskapenes påslag. Da kan det fort lønne seg å sjekke ut hvilke strømavtaler som er de billigste på det norske markedet, der Agva Kraft kan skilte med de laveste.

Her får du full oversikt over Norges billigste fastprisavtaler:

Strømprisen varierer ofte fra sesong til sesong og påvirkes av ytre faktorer. Det betyr ikke at du bør beholde en dyr strømavtale. Tvert imot kan det være mye å spare på å bytte leverandør. Foto: Colourbox.com

– Spotpris er normalt sett det som anbefales av forbrukereksperter, men med de ekstreme strømprisene vi ser nå, har vi i Agva merket en kraftig pågang på fastprisavtaler. Disse kommer for tiden svært godt ut og er alle sammen billigere enn dagens spotpriser, forteller Sales Controller i Agva, Markus Nordquist, til ABC Brand Studio.

– Vi har ikke fått så mange bestillinger på fastprisavtaler noen gang tidligere enn hva vi fått i august. Så interessen for å unngå høye strømregninger i vinter er stor, utdyper han.

Bytt enkelt til Norges billigste fastprisavtaler her.

Langt under spotpris

Som med mye annet her i livet er det viktig å treffe riktig valg når du skal tegne en strømavtale. Klikker du deg inn på Forbrukerrådets prisoversikt Strompris.no , vil du raskt se at Agva Kraft troner på topp med de billigste strømkontraktene. Agvas avtaler har varighet på 1, 2 og 3 måneder, med priser på henholdsvis 29,90, 39,90 og 44,90 øre per kilowattime.

Norges billigste fastprisavtaler ligger med andre ord langt under det som gjelder for spotpris i skrivende stund.

Likevel er det kun 2,3 prosent av befolkningen som har fastprisavtale på strøm. Det til tross for at snittprisen på fastprisavtaler på inntil ett år lå på 32,30 øre per kilowattime i 1. kvartal i år. Snittet for spotavtaler var til sammenlikning på 53,80 øre.



Eksperter mener spotprisen vil holde seg høy i vinterhalvåret, hvilket gir reell fare for videre prisoppgang. Foto: Colourbox.com

Stor risiko for høye strømpriser i hele vinter

Markus Nordquist i Agva mener det er et komplekst spørsmål når det kommer til hva som styrer spotprisen.

– Hovedgrunnen nå er at det er lite vann i magasinene for vannkraftverkene. De høye prisene vi ser, vil mest sannsynlig fortsette at øke frem mot høsten. Det finns derfor en stor risiko for svært høye strømpriser gjennom hele vinteren.

Sponset strøm i 12 måneder

De fleste norske strømkunder har tegnet en langvarig spotprisavtale. Også her er det Agva Kraft som kommer best ut med Agva Spot 12 som gir deg et negativt påslag på 1,6 øre per kilowattime i 12 måneder.

Med Agva Spot 12 får du dermed landets beste spotavtale som gir deg sponset strøm et helt år. Innen spotsegmentet anbefaler Forbrukerrådet å velge langvarige kontrakter som dette. Da vil man som forbruker kunne unngå lokketilbud som viser seg å bli dyrere etter at det er gått en måned eller to.

Fastpris mer lønnsomt



Som nevnt innledningsvis er spotpris den avtaleformen som ekspertene vanligvis trekker frem som den gunstigste fordi den på sikt ofte er det rimeligste alternativet. Strømselskap tar her utgangspunkt i markedsprisen til enhver tid, i tillegg legger de på et lite påslag som går til myndighetspålagte elsertifikater, administrasjon og kundeservice.

Imidlertid viser tall fra SSB at fastpris i flere perioder de siste årene har vist seg å være mer lønnsomt sammenlignet med spot.

Fastpris beskytter mot svingninger i strømprisen, og du slipper å stresse med strømprisens utvikling på markedet ettersom kilowattime-prisen er fast under hele den aktuelle avtaleperioden.

Agva er et «miljøstrømselskap», hvilket innebærer at de utelukkende kjøper inn strøm fra 100% fornybare kilder. Foto: Colourbox.com

Agva er forpliktet til å levere til avtalt pris uansett hvor høyt innkjøpsprisen går i avtaleperioden. Som kunde kan du tre ut av avtalen mot et gebyr på 1000 kroner. Les mer om de ulike strømavtalene her.

Så enkelt bytter du leverandør



Det å skifte strømleverandør er i seg selv en svært enkel affære.

– Det er helt gratis og tar under 30 sekunder, forklarer Nordquist.

– Alt du trenger å gjøre, er fylle ut vårt skjema. Så innhenter vi all informasjon vi trenger og avslutter leveransen fra din tidligere leverandør.



Agva er et «miljøstrømselskap», hvilket innebærer at de utelukkende kjøper inn strøm fra 100% fornybare kilder. Samtlige strømavtaler kommer med opprinnelsesgaranti inkludert i prisen. Les mer om Agva og bytt strømleverandør her.