Akvarium steg for steg: – Google for å finne din hovedfisk

Det finnes mer enn 28.000 fiskearter i verden, hver av dem med ulike egenskaper. Men før du kommer så langt, må du først gjøre klart selve akvariet.

– Det lønner seg ALLTID å fylle akvariet med vann, og så la det stå en god stund for å være sikker på at akvariet ikke lekker før man har noe som helst i det.

Morten Flagstad har jobbet mange år i dyre- og akvariebransjen, og er nå akvarist i Tropehagen. Han råder deg som skal skaffe deg ditt første akvarium til å begynne med å vaske både akvarium og utstyr grundig med utelukkende rent vann.

– Det hender en akvarist har vært uheldig og fått et akvarium som kan ha blitt skadet under transport. Vedkommende har da ikke tenkt tanken på å testfylle akvariet før det blir satt opp med grus og alt utstyr, for så å oppdage at det har en liten lekkasje.

Det følger med ansvar når du skaffer deg et akvarium. Blant annet må du jevnlig holde det rent både innenfor og utenpå. Foto: Colourbox.com

Flagstad kan berolige med at dette heldigvis ikke skjer ofte. Men for å være på den sikre siden, anbefaler han uansett å gjøre dette før du går videre med akvarieoppsettet.

– Dette er spesielt viktig om du har kjøpt et brukt akvarium. Sjekk også at rutene ikke har skader, som for eksempel dype riper. Dette er noe du helst bør gjøre før du kjøper det.

Skyld sand og grus grundig

Dersom du tenker ha planter i akvariet, bør du bruke grov grus slik at røttene får luft, men dette gjelder ikke alle typer planter, og noen trives godt i finere sand. Sand og grus bør skylles grundig under springen eller i dusjen. Hvis ikke vil det fine støvet i posene ende opp i akvariet, og det kan ta lang tid før vannet blir helt klart.

Først når skyllevannet er helt klart når du rører rundt i grusen, kan du si deg ferdig med oppgaven.

Deretter kan du legge grusen på plass i bunnen av akvariet. Alt etter hvor mye planter man har tenkt å ha i akvariet, kan det - dersom man ønsker å ha tett plantevekst - lønne seg å legge næring til plantene under sanden. Noen planter er mer eller mindre umulig å få til å vokse i et akvarium uten slik næring.

Akvarieeksperten råder til å ha levende planter i akvariet. Og jo flere desto bedre. Foto: Colourbox.com

– Det lønner seg å ha levende planter i akvariet, og jo flere jo bedre. De tar nemlig bort forurensingen som kommer fra avføringen til fisken. Plastplanter blir til sammenligning i noen tilfeller rene algesamlere, opplyser Flagstad overfor ABC Brand Studio.

Han anbefaler at du venter tre uker fra du har startet opp før du putter noe levende oppi karet. Bakteriene er de første som skal bosette seg i filtermassen.

– Et fullstendig igangsatt akvarium kan ta opptil ti uker, avhengig av størrelse og hva man har oppi det.

Ikke kok trerøtter fra butikken

Akvarieeksperten kvier seg for å hente ting fra naturen for å ha i karet. Det gjør man på eget ansvar. Det er tresorter som kan være direkte skadelig for fisk, og en del av dem lever her til lands. Det er med andre ord gode grunner til butikkene importerer treverk og røtter til akvarier.

Mangrove trerot egner seg ypperlig som dekor til både terrarium og akvarium. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Tropehuset

– Koking er en gammel myte, skru heller på dusjen i varmt vann og skyll det. Samtidig er det viktig å huske på at dersom du koker røtter kjøpt i butikk, så forsvinner det positive som er i røttene, som for eksempel tanniner som kun er positivt for en del fiskearter fra Asia, Sør- og Mellom-Amerika, forteller Flagstad før han fortsetter:

– Vannet kan bli brunt av tanniner, og om man ikke ønsker det skal man ikke kjøpe røtter som inneholder tanniner. Det er flere typer røtter som kan kjøpes i akvariebutikken, og noen skiller ikke ut stoffene som farger vannet. Spør i butikken, så slipper du å bli frustrert over brunt vann.

Personlig er Flagstad selv veldig glad i det som kalles et «blackwater» akvarium.

– Det har stort sett kun røtter, samt at det har en dunkel brunfarge som er mer naturlig enn helt blankt vann, utdyper han.

Fargerike og enkle guppy, platy og molly

Nå kommer vi til det som jo er det som gjør akvarium så tiltrekkende og fascinerende for oss: fisk. Men hvilke slag er det anbefalt å begynne med dersom man er debuterende akvarieeier og stiller med helt blanke ark?

Neontetraen er en av de mest populære stimfiskene i tropiske ferskvannsakvarier. Foto: Colourbox.com

– Hvis du er voksen og skal starte med ditt første akvarium, så anbefaler jeg å google litt for å finne ut hva du ønsker som en hovedfisk. Det gjør jobben til oss som skal hjelpe deg så mye enklere, forteller Flagstad før han fortsetter:

– Levendefødende tannkarper er de enkleste - det er en av få fiskearter utenom noen typer hai som føder levende unger. Ikke minst vil jeg anbefale denne arten til de som har barn. Det er mye mer spennende for ungene å følge med på når det er kommet små fiskeyngel til verden i akvariet.

I forgrunnen ser vi en platy. Oppdrettere har utviklet en mengde fargevarianter som er vanlige hos hobbyakvarister. Foto: Monika Korzeniec / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

– Så hvis akvariet er ment for barn, vil jeg utvilsomt anbefale fargerike levendefødende tannkarper som platy, guppy, sverddrager og molly.

Guppy, platy, molly og sverddrager er noen av de enkleste som er å ha. De er både fargerike og trenger ikke store akvarium. Platy og guppy passer godt i startpakkene på 60 til 80 liter, mens sverddrager og molly bør ha akvarier på over 120 liter.

Viktig å vite om daglig stell og fôring Fôring er veldig viktig i akvarium og den største tabben folk vanligvis gjør, er å gi for mye mat. Da får du algevekst og forurensning, og fisken dør. Ifølge Flagstad er overfôring det som dreper flest akvariefisk. – Når du går forbi akvariet, så ser de alltid sultne ut og da er det lett å bli fristet til å gi mat. Men en gjennomsnittlig fisk skal ikke ha i seg mer mat enn mengden som tilsvarer størrelsen på øyeeplet dens. Selvfølgelig alt etter hvilken type fisk det er snakk om, men de aller fleste små akvariefisk skal ikke ha mer mat. De lever etter instinkt, og i naturen finner ikke fisk mat hver dag. Akvarieeksperten anbefaler å variere matingen på ulike sider mens du følger med på at alle sammen får. Husk samtidig at du må fôre fiskene med artstilpasset fôr. Fiskemat er ellers for ferskvare å regne og skal ikke utsettes for direkte sol eller høy varme. – Helst ikke fôr fiskene hver dag. Ha gjerne en dag i uken der de ikke får noe. Akvarieplantene kan gjerne trimmes en gang i uken, eventuelt hver fjortende dag, og du kan gjøre det samtidig som du rengjør glasset på innsiden. Dette er jo selvfølgelig helt opp til hver enkelt selv å bestemme når man føler skal skje. Døde blader og planterester bør fjernes når man oppdager dem. Grunnet bakterier og avfallsstoffer vil filteret over tid få dårligere gjennomstrømming. Filteret må derfor vaskes med noen ukers mellomrom, men ikke vær så nøye at du fjerner alt som er av bakterier. Da vil du nemlig ha fjernet bakteriene som tar seg av avfallsstoffene og resultatet kan bli nitritforgiftning som tar livet av fiskene. Vask alltid filteret i akvarievann.

Ciklider for viderekommende

En annen naturlig hovedfisk er asiatiske gurami. De lever i nesten stillestående, oksygenfattige vann og er en labyrintfisk, som kort fortalt innebærer at de har en kjertel i hodet der de lagrer oksygen.

Kampfisk er også en slik labyrintfisk, hvilket er grunnen til at de kan leve i en god del mindre akvarier enn annen fisk. De er heller ikke avhengig av sirkulasjon i vannet. En form for rensepumpe anbefales likevel også til kampfisk for å lette litt på arbeidet.

Dvergciklide kommer opprinnelig fra Sør-Amerika. Den er relativt fredelig og kan holdes i et vanlig selskapsakvarium. Foto: Colourbox.com

– Hvilke fiskeslag vil du si er ment for mer viderekommende?

– Til viderekommende anbefaler jeg afrikanske og søramerikanske ciklider. De passer svært godt på ungene sine og er meget territoriale.

Avanserte ciklider som dvergciklide er ikke helt ideell for en nybegynner.

– Karene må innredes på spesielle måter, og det å få til en annen symbiose med andre fisk kan være utfordrende. Da lønner det seg å snakke med noen som jobber i dyrebutikk som er kjent med dette fra før.

NB: Det er verdt å notere seg at det ikke er lov å selge fisk på nett i Norge – det må kjøpes i en fysisk butikk.