Når batterinøden er størst, er powerbanken nærmest

Alltid på farten? Kort levetid på batteriet? Som et ekstra batteri er nødladeren utrolig kjekk å ha i bakhånd når strømnivået synker ned mot 1-tallet.

Uavhengig av om du er reist på ferie, på campingtur i landlige omgivelser eller bare er ute på biltur, er det gull å kunne lade telefonen eller for den saks skyld nettbrettet når behovet melder seg. En portabel powerbank (eller nødlader om du vil) kommer godt med når du skal være ute av huset i mer enn 5-6 timer og ikke har ladet for eksempel telefonen før du gikk ut av døra.

En klassisk powerbank lader dine enheter via en USB-kabel, eventuelt trådløst dersom nødladeren og enheten støtter dette. Det betyr med andre ord at du enkelt og effektivt kan lade de fleste mindre enheter vanligvis lades via USB.

Dette gjelder for eksempel mobiltelefon, nettbrett, smartklokke, trådløse hodetelefoner og Bluetooth-høyttalere.

Levetid på mer enn 500 ladinger

Når det gjelder PC, må du først forsikre deg om at den kan lades med en USB-kabel. Dersom du eier en nyere MacBook-modell, kan denne lades med en USB-C. Du kan ikke belage deg på at en «vanlig» nødlader er i stand til å få liv i PC-en din hvis den først er gått tom for strøm. I slike tilfeller finnes det egne nødladere som er beregnet på PC.

Xtorm Rugged Powerbank er en robust og kraftfig nødlader beregnet for utflukter. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Kjell & Company

Men det hjelper ikke med en powerbank hvis den ikke er ladet opp på forhånd før du tar den i bruk. Hvis den er ladet opp til det maksimale før du stikker ut døra, vil den gi maksimal ytelse når den kobles til enheten din.

Ingen ting varer imidlertid evig. Det er derfor verdt å nevne at en nødlader skal kunne lades mer enn 500 ganger før det begynner å bli på tide å skifte den ut med en ny.

Dette bør du tenke på når du skal kjøpe

Det finnes et utall nødladere i ulike prisklasser å velge mellom, noen modeller kan lade to enheter samtidig. Det viktigste er at du tenker over hva som er ditt behov før du handler:

Hvis det er som en ekstra forsikring til å kunne lade mobilen i tilfelle den går tom for strøm, så er det ikke nødvendig med størst mulig kapasitet. Hvis du derimot trenger nødlader fordi du skal ut på tur og ikke har tilgang på strøm over lengre tid, er det nok klokere å vurdere en større modell.

