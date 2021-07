Nyt et varmt bad med sammenleggbart badekar for voksene

Drømmer du om eget badekar, men sliter med lite plass på baderommet? Da har vi løsningen for deg.

Noen av det mest avslappende som finnes, er å synke ned i et varmt og godt bad. Men for de av oss med små baderom og lite plass, har det kun blitt med badekarsdrømmen.

Heldigvis finnes det en effektiv og på samme tid plassbesparende løsning.

Sammenleggbart badekar har i flere år vært på mange ønskeliste. Badekarene har på flere tidspunkt vært så populære at de er blitt revet vekk fra nettbutikkene og vært utsolgt flere steder. Nå har omsider MyStuff.no kommet med et knippe nye modeller som alle er laget for maksimal komfort både med nakkestøtte og støtte til underarmen i myk plast.

Karene er ellers utstyrt med lokk slik at du enkelt kan sette fra deg drikke, en bok eller legge fra deg telefonen uten å risikere at gjenstandene blir våte.

Samtlige modeller rommer et voksent menneske med en høyde på opptil to meter. Hver av de fire badekarene rommer cirka 250 liter vann. Med et voksent menneske oppi, er det rom for omkring 150 liter vann.

Når du er ferdig, kan du enkelt frigjøre baderomsgulvet igjen ved å folde karet sammen og sture det vekk i boden, i et skap eller liknende.

Se hele utvalget av sammenleggbare badekar fra MyStuff her:

Sammenleggbart badekar MyBath Long Med en lengde på hele 146 cm får en voksen person god plass. Det er til og med rom for to personer i samme balje. Kjøp her 2799 kr MyStuff.no

Sammenleggbart badekar Mybath Prime Sammenleggbar badebalje med oppgradert design for mer komfort og større plass. Kjøp her 2499 kr MyStuff.no

Sammenleggbart badekar MyBath Lux En solid badebalje på størrelse med et badekar, men som kan legges sammen etter bruk. Kjøp her 2499 kr MyStuff.no

Sammenleggbart badekar MyBath Pro (hvit) Voksne får enkelt plass i badebaljen og du får vann over knærne. Kjøp her 1990 kr MyStuff.no

Klikk på bildet for å se mer om badebalje for voksne Foto: CoolStuff

Hos CoolStuff finner du også en badebalje for deg som ønsker en liten mindre variant. Modellen er enda enklere enn det sammenleggbare modellen og kommer med to håndtak som gjør det lett å flytte rundt på badebaljen etter bruk. Badebaljen tar en voksen person og kan enkelt tømmes ved hjelp av avløpsslange som følger med.