Møbler, stell og blomster: Hagetipsene som gir trivsel i ditt grønne paradis

Sommeren er for mange synonym med kvalitetstid i hagen. Med enkle grep kan du både holde hagen frodig og forlenge sesongen litt ekstra.

I forbindelse med en fersk rapport utført av HUI Research for Plantasjen i mars i år, kom det frem at hager og grønne områder har spilt en svært viktig rolle for nordmenn under koronapandemien. Av de spurte var det 35 prosent som oppga at de har brukt mer tid utendørs - hovedsakelig i hagen.

– Hagen har blitt et stadig viktigere sted for nordmenn gjennom hele året, ikke bare på sommeren. Krav om sosial distansering har gjort det vanskeligere å omgås innendørs, noe som gjør at mange søker ut i hagen og naturen , forteller pressekontakt i Plantasjen, Vibeke Næss, i en pressemelding.

– I tillegg oppdaget nordmenn sitt eget nærmiljø på en ny måte når fjorårets ferieplaner ble avlyst, fortsetter hun.

Ifølge Plantasjens rapport oppgir én av tre at de vil fortsette å tilbringe mer tid utendørs også etter pandemien. Foto: Colourbox.com

Under har vi samlet en rekke saker som gir deg tips og gode råd om alt fra hagemøbler og drivhus til plantejord, hageroser og stemningsfull utebelysning:

Se sommerens fineste hagemøbler

Drømmer du om å tilbringe mer tid ute i hagen eller på balkongen? Det er du ikke alene om, for når været er fint nok så flytter vi stue, spisestue og kjøkken utendørs.

Sjekk ut våre fem punkter for hvordan skape et lunt og hyggelig uterom:

Riktig jord har stor betydning for plantene dine



Jord er ikke bare plantenes mat og drikke, den er også deres medisin. Plantenes vekst og trivsel avhenger av god jord, der høy kvalitet spiller inn på hvorvidt du vil lykkes i hagen, på balkongen eller i blomsterpottene innendørs. Men hvilken jord som er best, avhenger av type plante og hvor den skal vokse:

Tipsene som gir deg en grønn og frodig plen

Det blir ingen skikkelig hage uten grønt og frodig gress. Men for å få det, må du bidra med litt pleie og kjærlighet først. Her kan du lese hageekspert Espen Skarphagens tips og råd om blant annet gjødsling, kalking og vårstell med toppdressing:

Slik blidgjør du hageroser og potteroser



Roser er svært etterspurt som snittblomster og har en egen evne til å forvandle den stusseligste hage til et vakkert paradis. I dag finnes det mange hovedvarianter av roser, blant annet buskroser, stilkroser, klatreroser og markdekkende roser.

Ved å klikke deg inn i saken under, får du blant annet tips til hvordan få roser som kommer tilbake igjen og igjen:

Hvordan holde liv i hagen mens du er bortreist



Med høye sommertemperaturer trenger hagevekstene mer vann og hyppigere klipping for å oppnå maksimale resultater. Når så ferien står for tur, blir ofte hagen nedprioritert. Snart blir både plen og planter raskt brune og stygge. Heldigvis finnes det tekniske løsninger på utfordringen.

Les mer om automatisk vanning og robotklipping i saken under:

Slik velger du riktig gressklipper



En jevn og grønn gressmatte er drømmen for de fleste hageeiere, men veien dit avhenger av en god gressklipper. Elektrisk, bensindrevet eller robot? Hagens størrelse og utforming avgjør hvilken klipper du bør velge:

Nyt hagen uansett vær og årstid med drivhus, hagestue og vinterhage



Det finnes en rekke lekre alternativer å velge mellom for deg som ønsker å holde dine grønne fingre i aktivitet uansett vær og årstid, eller knytte sammen hus og hage med en hagestue. Se hvilke muligheter du har innen drivhus, hagestue og vinterhage:

Beskytt deg mot regn med et hagetelt, paviljong eller pergola

Den norske sommeren er værmessig lunefull, noe som gjerne straffer seg når du har invitert venner og /eller familie til utendørs lag. Men med tak over hodet er du både beskyttet mot regn, samt får skygge på solrike dager.

Sjekk utvalget av hagetelt, paviljonger og pergolaer som gjør seg utmerket både som partytelt, samlingspunkt for familien og/eller som din private oase:

Hvordan gjøre hagen til et levende paradis



Gjennom beplantning, vann og foring kan du enkelt gjøre hagen din til et fristed for flere enn deg selv. En hage uten for eksempel insekter er som en innsjø uten fisk, og stikkordet er mangfold.

Les mer om hva du kan gjøre for å ønske hagegjester som pinnsvin, ekorn, fugler og insekter velkommen:

Hjelpemidler for å holde skadedyr unna hage og hjem



Mens pinnsvin, bier og småfugler er et kjærkomment og vilt innslag i hagen, er det andre dyr man helst vil være foruten. Men det finnes heldigvis hjelpemidler i kampen mot blant annet den fryktede brunsneglen:

Slik bruker du belysning til å nyte uteplassen din

Lamper, spottere, lys og møbler kan skape en deilig utendørs atmosfære til glede for venner, familie og deg selv. Men når du skal gå til innkjøp av hagebelysning, er det noen viktige faktorer du bør tenke på.

Les våre tips ved å klikke deg inn i saken under:

Det du trenger til å bygge egen terrasse



1. mai trådde endringer i byggeforskriften fra regjeringen i kraft. De går ut på at terrasser og tilbygg på under 15 kvadratmeter blir fritatt søknadsplikt. En av endringene i forskriften er at høyden på terrassen du kan bygge uten å måtte søke kommunen økes fra en halv til én meter. I tillegg kan du ha opptil halvannen meter høyt rekkverk uten å søke.

Lese mer og få inspirasjon til å bygge egen terrasse og/eller tilbygg:

Kunsten å få en terrasse som holder seg lenge

I dag selges det mest trykkimpregnert treverk som brukes som terrassebord. Det er treverk som er satt inn med en behandling som skal motvirke råte og gjøre terrassen mer holdbar. Men for mange er ikke dette nok, vi vil jo også at terrassen skal se pen ut over tid.

Ved å klikke deg inn på saken under, kan du blant annet lese mer om hva du bør behandle terrassen med og hvorfor: