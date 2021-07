Vil du ha en vakker terrasse som holder seg fin lenge? Løsningen er å behandle den.

Denne artikkelen er levert av ifi.no og inneholder annonselenker plassert av ABC Brand Studio.

I dag selges det mest trykkimpregnert treverk som brukes som terrassebord. Det er treverk som er satt inn med en behandling som skal motvirke råte og gjøre terrassen mer holdbar. Men for mange er ikke dette nok, vi vil jo også at terrassen skal se pen ut over tid.

Så spørsmålet blir dermed:

Hva skal vi behandle terrassen med, og hvilke produkter finnes?

Olje, beis eller silisium

En ubehandlet terrasse vil flise seg opp og sprekke over tid. Og selv om du har behandlet terrassen tidligere, trenger den jevnlig påfyll av kjærlighet.

I butikkhyllene finner du tradisjonelle terrasseoljer, terrassebeis i mange ulike farger, og i den senere tid har også silisiumbehandling for terrasser kommet til Norge. Det er en væske som trekker inn i treverket og som utvider seg når den tørker.

Det er ofte fargeløse behandlinger som vil gi en jevn og grå patina over tid.

Gjennomsiktig olje eller farge i beisen

De tradisjonelle terrasseoljene er ofte transparente produkter uten fargepigmenter som fremhever treverkets egen farge og gir det mer lød. Det typiske for disse produktene er at de krever hyppigst vedlikehold.

Det er få ting som slår følelsen av å gå ut på en vakker terrasse om sommeren. Med en behagelig, ren og glatt overflate med treverk som gir en lun følelse – kan sommeren bare komme. Foto: Beckers

Når det gjelder terrassebeis og enkelte terrasseoljer, så får du disse i mange ulike farger. Når det tilføreres fargepigmenter i beis eller olje, så skapes mer motstand mot UV-stråler. Det reduserer blant annet faren for fliser i bordene.

Overflatebehandlingen forhindrer også fukt i å trekke inn i treverket slik at det ikke sveller og krymper og slår sprekker.

Behandling gir behagelig overflate

Felles for alle behandlingene som finnes på markedet er at du får en glattere og mer behagelig overflate. Fargen holder seg jevnt over tid, og behandlingene begrenser muligheten for å få flis i foten. De pigmenterte behandlingene kan slites der du står og går mye, og du kan få gangstier i overflatebehandlingen.

Men før du begynner selve behandlingen med olje, beis eller silisium, må du gjøre et godt forarbeid. Det betyr blant annet en skikkelig vask. Har du en gammel terrasse, eller en terrasse som har stått lenge med en tidligere behandling, så finnes det flere metoder for å fjerne den gamle behandlingen.

En løsning kan være å legge på en rensegele som fjerner toppsjiktet.

Et annet alternativ er å leie en gulvslipemaskin eller en terrassesliper som har påmonterte børster som fjerner det øverste sjiktet slik at du kommer ned til rent og bart treverk. For det er på rent, tørt og bart treverk olje, beis og silisiumbehandlinger gir deg det beste resultatet.

Mål fukten

At treverket er tørt nok kan du sjekke med en fuktmåler, som bør vise maksimalt 16% RF. Er bordene impregnerte vil målingen kun gi en indikasjon, fordi imprengerings-saltene kan forstyrre instrumentet.

Nytt trykkimpregnert treverk kan normalt overflatebehandles etter et par måneder med godt tørkevær.

Enkel påføring

Påføringen kan gjøres enten med en pensel, en rulle eller med en «easypad». Sistnevnte er et relativt nytt verktøy på markedet som gjør at det spruter lite, og den hjelper deg å påføre riktig mengde.

Husk at når du påfører behandlinger på bart treverk gjelder det å påføre slik at oljen, beisen eller silisiumvæsken trekker ned i treverket. Det skal ikke danne film på toppen av bordet. Overskytende tørker du eventuelt enkelt bort.

Når treverket er mettet med behandling, er jobben gjort.