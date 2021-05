Hjerneforskeren: – Vektdyne gir bedre søvn

Sover du dårlig? Da kan en vektdyne være løsningen for deg. Flere studier har bevist at vi sover bedre med mer vekt på kroppen.

Søvn er like viktig for oss som å spise, ifølge den norske hjerneforskeren Ole Petter Hjelle, og er nødvendig for at både kroppen og hjernen skal få komme seg.

– Vi kan tenke på søvn som et biologisk behov på lik linje med å spise. Mat er nødvendig for at kroppen skal vokse, reparere vev og fungere best mulig. Selv om det er lett å skjønne hvorfor vi spiser-og kanskje ikke like lett å forstå behovet for å sove-har de to aktivitetene likhetstrekk. De styres begge av sterke indre drivkrefter, utviklet gjennom flere millioner år med evolusjon, sier Ole Petter Hjelle i en pressemelding fra Cura of Sweden.

Den norske hjerneforskeren Ole Petter Hjelle. Foto: Cura

Søvn har flere funksjoner og fordeler for både kroppen og hjernen, og alle kroppens organer og hjerneprosesser styrkes når vi sover.

– Søvn forbedrer immunforsvaret og hjelper det med å beskytte oss mot kreft og infeksjoner, blodtrykket senkes og fører til redusert risiko for hjerte- og karsykdommer. Appetitten reguleres når vi sover og er med på å motvirke overvekt ved at vi spiser mindre og sunnere. Hele kroppen påvirkes positivt av søvn.

Flere studier viser at vektdyner har en beroligende og søvngivende effekt. Du sovner raskere, sover lenger og våkner ikke like ofte om natten. De siste 15 årene har leger som arbeider med sårbare pasientgrupper foreskrevet vektdyner som medisinsk-teknisk hjelpemiddel.

– Når du sover med en vektdyne øker nivåene av hormonene oxytocin og serotonin som påvirker søvnen vår positivt, samtidig som stresshormonet kortisol, som hemmer søvnen, reduseres, sier Ole Petter Hjelle.

En vektdyne hjelper ofte personer med søvnproblemer å komme til ro, slappe av og til å få en bedre og lengre søvn.

Alle vet at kosthold, mosjon, tobakk og alkohol er faktorer som har avgjørende betydning for helsen vår. Det de færreste vet, er at søvn sannsynligvis er den enkeltstående faktoren i livene våre, som i størst grad avgjør hvor mange friske leveår vi får.

– Søvn påvirker alle kroppens organsystemer, vev og celler. Til og med det aller mest grunnleggende i biologien vår - DNA molekylene - blir påvirket. En konsekvens av dette er at risikoen for så godt som alle de viktigste årsakene til sykdom og død i vestlige land øker ved søvnmangel over lengre tid, sier hjerneforskeren.

Å få nok søvn kan redusere risikoen for sykdommer som høyt blodfett, hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, depresjon og utmattelsessyndrom.

