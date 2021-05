Fra barnebøker til ettertraktede kopper: Historien bak Mummitrollet

Som et barn av et krigsherjet Finland har Mummitrollet blitt et verdensomspennende, populærkulturelt fenomen bygget på bøker for både barn og voksne.

For alle som var i nærheten av et fjernsyn som viste barne-TV på 90-tallet, er det en kjær kjenningssang som mange husker varmt selv et par tiår senere. Og teksten kommer overraskende enkelt frem fra glemselens slør så snart vi hører de første strofene:



«Du store min som tiden flyr,

nå er det tid for eventyr

Og Mummi, Sniff og alle vennene,

ja dette blir nok spennende

Her kommer Mummi,

Her kommer Mummi»

VIDEO: Her i Norge ble tegnefilmserien «I Mummidalen» sendt første gang på NRK i februar 1993. Siden er den gått i gjentatte repriser.

I den frodige og vakre Mummidalen står det et høyt, sylinderformet og blåfarget hus i jugendstil, med et spisst tak belagt med røde takstein og utformet med vakre utskjæringer og detaljer. Her bor mummifamilien som består av Mummitrollet, Mummimamma og Mummipappa. Sistnevnte bygde huset etter å ha lagt bak seg en stormfull ungdom med Hattifnattene.

I tillegg rommer huset Lille My. Blant de faste besøkende er Snorkfrøken, Sniff og Snusmumrikken. Sammen opplever de en rekke spennende eventyr både i Mummidalen og når de legger ut på reise.

Mummitrollet er blitt en svært populær skikkelse for generasjoner verden over og er for lengst for folkeeie å regne hjemme i Finland. Mummi-fans i alle aldre kan glede seg over tegneserier, tegnefilmer og TV-serier, samt utallige produkter som kosedyr og leker, klær og pyntegjenstander.

For ikke å glemme de særdeles etterspurte Mummikoppene, der de mest sjeldne utgavene selges for mer enn 100.000 kroner.

Mummikopper Det finnes mer enn 100 ulike Mummikopper

Men historien om Mummitrollet begynner med et forfatterskap som ble «født» i skyggen av Vinterkrigen.

– Som et sjokk

Det var den finlandssvenske forfatteren og tegneren Tove Jansson (1914-2001) som ga oss Mummitrollet og alle de andre skapningene som holder til i Mummidalen. Jansson var 25 år gammel da Finland ble angrepet av sovjetiske styrker 30. november 1939. 27.000 finske soldater var døde og 450.000 finner hadde mistet hjemmene sine da Vinterkrigen ble avsluttet med fredsavtale i mars 1940.

Tove Marika Jansson er kjent for sine bøker om Mummitrollet. Hun gikk bort i 2001, 86 år gammel. Foto: Per Olov Jansson / CC BY 3.0 / Wikipedia

Vinterkrigen skulle bli den første av totalt tre kriger som Finland ble involvert i frem til andre verdenskrig var over i 1945.

I et intervju med ABC Nyheter i 2010 forteller Tove Janssons niese og forvalter av hennes arv, Sophia Janssen, at Vinterkrigen var som et sjokk for den unge kunstnerspiren.

– Det var først under den at hun begynte å føle at det ikke lenger var bra å bare lage bilder. Hun begynte å skrive fantasihistorier som en flukt fra virkeligheten.

I 1945 ut Jansson ut den første boken om Mummitrollet - «Småtrollene og den store oversvømmelsen». Her møter vi Mummitrollet, Mummimamma og Sniff som er på leting etter Mummipappa som har vært forsvunnet lenge etter han dro ut på eventyr med Hattifnattene.

Gjennom skog, storm og oversvømmelse møter de Hemuler, strandede katter og blåhårede Tulippa. Når de til slutt finner Mummipappa, har han klatret opp i toppen av et tre for å redde seg selv fra en stor oversvømmelse.

– Det er jo en allegori for det som hendte. Den historien har sitt utspring i det som skjedde når så mange mistet sine nærmeste. Mummidalen var nok Toves måte å takle følelsen av at verden var i ferd med å gå under, mente niesen.

Tove Janssons bøker om Mummitrollet Romaner og novellesamling

Skrev sitt livs kjærlighet inn i Mummidalen

«Småtrollene og den store oversvømmelsen» regnes som en forløper til de neste åtte bøkene som ble utgitt frem til 1970. Alle tok utgangspunkt i forfatterens egne barndomsminner fra somrene i den finske skjærgården. Senere publiserte Jansson et knippe bildebøker.

I 1946 fulgte Jansson opp med «Kometen kommer», hvor en komet truer med å ramme Mummidalen. Kometen er gjerne blitt sett på som en metafor for atombomben. Det er forresten i «Kometen kommer» at Mummidalen som univers begynner å etablere seg.

Tove Jansson hentet mye fra sitt eget liv, fra andres liv og fra omverdenen da hun skrev bøkene om Mummitrollet. Og mange av figurene er skapt etter mennesker hun kjente fra sitt eget liv.

For eksempel er Mummimamma et portrett av Toves egen mor, mens hennes livspartner Tuulikki Pietilä var modell for Too-Tikki.

Hennes internasjonale gjennombrudd kom i 1948 med den tredje boken i serien, «Trollmannens hatt». Dermed lå verden for Janssons føtter.

«Hennes verden er unik. En verden av vennskap og vemod, fabuleringer, familie og kjærlighet, alt sammen fortalt med enestående innsikt i selv den minste smånurks håp, frykt og drømmer (som vi, leserne, ofte deler i hemmelighet)» , skriver forfatteren Philip Ardagh om Jansson i boken «Mummidalens verden».

«Og den er befolket med den mest hjertevarmende gruppe av levende, pustende, morsomme og elskelige figurer man kan finne mellom permene i noen bok», fortsetter han.

Tegneserien «Mummitrollet»

Mellom 1954 og 1958 tegnet Tove Jansson en tegneserie om Mummitrollet i stripeform som i begynnelsen ble publisert i britiske Evening News som var datidens største aftenavis. Senere ble serien trykket i dagsaviser over hele verden og oversatt til 20 språk.

I 1961 overtok Janssons bror, Lars Jansson, stafettpinnen fra sin søster som hadde mistet inspirasjonen. Han fortsatt tegne Mummitrollet-tegneserier frem til 1975. Siden den gang har en rekke tegnere og forfattere laget Mummitrollet-tegneserier på lisens.

Hvem er hvem i Mummiunivserset

En viktig årsak til at så mange lesere over hele verden kjenner seg igjen i de som bor i Mummidalen, er hvor mye de likner på oss mennesker med sitt mangfold av typer, egenskaper, oppførsel og væremåte.

Mummidalen rommer ellers et utrolig univers av fantastiske skapninger. Her er noen av de mest populære:

Spesialkopper i begrenset opplag

Da den japansk-produserte tegnefilmserien «I Mummidalen» kom i 1990, antente den en gnist. Mummitrollet var allerede svært populær hjemme i Finland, men tegnefilmene skapte en nasjonal Mummiboom som raskt spredte seg til resten av verden.

Mummibasillens bitt er ikke blitt noe svakere i løpet av årene som er gått, og i dag finnes det et rikt utvalg av produkter tilegnet figurene i Mummidalen.

De mest populære samlerobjektene for både Mummifans og vanlig dødelige, er utvilsomt de vakkert dekorerte Mummikoppene med tegninger hentet fra Tove Janssons historier. Koppene - og tilhørende servise - er utformet av finske Arabia. Siden 2006 har de årlig produsert nye sesongkopper som slippes to ganger i året – vinter og sommer.

Koppene kommer i et begrenset opplag, så det lønner seg å være raskt ute om du vil sikre deg et eksemplar.

I tillegg til sesongkoppene, lanserer Arabia 1-2 nye kopper som inngår i deres ordinære sortiment.

Det finnes i dag mer enn 100 ulike Mummikrus, og det er den finske keramikeren og illustratøren Tove Slotte som har designet de aller fleste.

– Min personlige favorittkarakter har variert gjennom årene. Men for øyeblikket er jeg ganske glad i Misabel - en melankolsk hushjelp som har en sterk side som kommer ut når hun bor sammen med Mummifamilien , forteller Slotte i et intervju med This is Finland.

Slotte, som selv følger flere Mummikopp-grupper på Facebook, sier det viktigste for henne er at krusene bringer glede til folk.

– De fleste sier at krusene er noe de virkelig er glad for å eie og at de bruker dem hele tiden. De er ikke kun dekorasjoner, forteller hun.



Kilder: Moomin.com, This is Finland, Wikipedia, ABC Nyheter, Cappelen Damm, NRK

VIDEO: Den japansk-finske tegnefilmserien «I Mummidalen» ble produsert fra 1990 til 1991 og består av totalt 104 episoder. Tove Jansson fortalte i ettertid at hun var fornøyd med både samarbeidet og sluttresultatet.