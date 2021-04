17. mai 2021: Alt du trenger til å pynte festbordet

Årets gjesteliste er kanskje ikke så lang, men det er fremdeles veldig stas å kunne feire nasjonaldagen med et festkledd bord i rødt, hvitt og blått.

Det settes til livs store mengder pølser og is på nasjonaldagen, både før og ikke minst etter at barnetog med vaiende flagg og musikkorps har vandret gjennom bygatene. Like fullt er det etablerte skikker rundt om i landet for hva man spiser når familie og venner samles rundt bordet etter endt offisielt program.

De som bor i nærheten av sjøer og elver, serverer tradisjonelt laks eller ørret med poteter, rømme og agurksalat ved siden av. I innlandet og i bygdene oppe i høyden er det spekemat og rømmegrøt som er den klassiske gjengangeren.

Det hele avsluttes gjerne på søtt vis rundt om i de mange hjem med klassisk kransekake, fristende jordbær og ikke minst storfavoritten pavlova.

Festbord 17. mai Flagg til pynt på bord, vegg og desserter

For å virkelig ramme inn et hyggelig måltid, er det ikke til å komme fra at et festpyntet bord i rødt, hvitt og blått gjør susen. Da spiller det uansett ikke så stor rolle om årets gjesteliste er mindre enn den pleier.

Under gir vi deg tips til hvordan du enkelt kan dekke bordet for 17. mai.

Det er ikke vanskelig å markere 17. mai-feiringen også i matveien. Foto: Colourbox.com

Pass på høyden på pynten

Det første du gjør, er å begynne med en nøytral base. Dekk hele bordet med en nystrøket, hvit duk av lin eller bomull. Det vil gi deg et hvitt lerret til å fremheve fargene på både mat og gjenstander som så plasseres på bordet.

Bland gjerne tallerkener og asjetter i ulike farger. For eksempel hvite tallerkener sammen med fargede asjetter som legges oppå hverandre, med en brettet tekstilserviett i for eksempel lin som kronen på verket. Den myke tekstilservietten gir en fin kontrast mot det glatte serviset.

Bruk gjerne flaggfargede bånd til å knytte rundt for eksempel serviset og/eller bestikket. Kanskje fjorårets pensjonerte 17. mai-sløyfer kan gjøre susen som bordpynt?

Langs midten på bordet kan du sette ut Norgesglass og vaser fylt med friske, fine vårblomster. Det betyr dog ikke at du må bruke alle fargene i én dekorasjon eller bukett. Dersom du ønsker å pynte bordet i både rødt, hvitt og blått, lønner det seg å velge én fokusfarge for å sikre en fin helhet. Velg hvilken farge som skal dominere, og velg flest blomster av den fargen. Da ser bordet velkomponert og fint ut.

Festbord 17. mai Blomstrende festpynt Det er fint å bruke nasjonalfargene som utgangspunkt i pynten. Det betyr ikke at du må bruke alle fargene i én dekorasjon eller bukett. Kjøp her Interflora

NB! Husk at bordpynten må være lav nok til at gjestene enkelt kan se hverandre når de sitter på ulike sider av bordet.

Fargerik og fristende matdekor

Kunsten er å ikke overpynte, men holde det enkelt og samtidig innbydende. Ikke glem at det jo på et tidspunkt også skal komme mat på bordet. Det bringer oss over på neste punkt: Hvorfor ikke bruke selve maten som et dekorativt element?

Festbord 17. mai Kakepynt

Et naturlig midtpunkt er den klassiske kransekaken, som kommer til sin rett på 17. mai når den er dekorert med flagg og knallbon-bon . Myke muffins med små flagg og makroner i rødt, hvitt og blått er en annen slager. Det blir heller aldri feil med serveringsskåler fylt med fristende jordbær, blåbær og bringebær.

Og så må vi ikke glemme pavlovaen, denne søte fristelsen som du enkelt kan pynte i nasjonaldagens festfarger.

Kakeflaggene fra Langkilde & Søn er laget av ekte flaggduk, hvilket gir dem et eksklusivt preg og sikrer en holdbar kvalitet. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Lune Hjem

Gøy for de yngste



Til sist foreslår vi å pynte til et eget bord til barna hvor de kan få ha det gøy og kose seg uten at du trenger bekymre deg for grising eller at noe blir knust. Du kan jo for eksempel dekke det med en hvit papirduk og plassere ut glass med tusjer og penner som de kan tegne med.

Festbord 17. mai Pynt opp barnebordet

Dekk til med fine papptallerkener, engangskopper og suppler med fargerike, morsomme servietter. Så skader det jo heller ikke å legge ut noen knallbon-boner til å erklære middagen for åpnet.

Ha en strålende 17. mai-feiring!