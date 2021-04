Kom sommeren i forkant: Avkjølende vifter som gir deilig inneklima

Unngå søvnløse netter og svetteringer ved å være tidlig ute i år. For når sommeren kommer og varmen blir uutholdelig, skal plutselig «alle» skaffe seg vifter og kjøleanlegg.

Kan det bli for mye varme for nordmenn om sommeren? De siste årenes meldinger om butikkhyller tomme for vifter og ventilasjonsprodukter kan tyde på det. Skandinaviske hjem er bygd for å holde varmen inne når kulde og uvær herjer utenfor. Men når den norske sommeren viser seg fra sin beste og mest solfylte side, holder det ikke å åpne vinduet for å kunne kjøle seg ned.

Da blir det fort uutholdelig å lage mat på kjøkkenet, sitte i en sofa og se på TV eller konsentrere seg på hjemmekontoret. Og når gradestokken på soverommet kryper over 25 plussgrader, er det nærmest umulig å få en god natts søvn.

Det er ikke bare vi tobente som kan synes det er godt med litt avkjøling om sommeren. Foto: Colourbox.com

De siste par årene har vi sett hvordan salget av vifter og aircondition har sust av gårde som varme hvetebrød så snart sommeren satte inn for full kraft. Mange måtte slukøret tørke svetten fra panna mens de innså at de var for sent ute til å sikre seg så mye som en skarve bordvifte.

I år anbefaler vi derfor å være tidlig ute. For når varmegradene ubønnhørlig går opp, er det ubeskrivelig tilfredsstillende å kunne trykke på-knappen ned, lene seg tilbake og kjenne hvordan livet straks føles mer behagelig.

Kjølende tips til varme dager Retro bordvifte En kaldluftsvifte i metall med fin retrodesign. Viften har tre hastigheter og kan plasseres både på bord og på gulv. Leveres med kabel. Kjøp her 900 kr Staypro.no

Kjølende tips til varme dager Airconditioner Via timer kan du enkelt stille inn aircondition-enheten til å kjøle på den tiden av dagen du synes det er best. Kjøp her 6852 kr Staypro.no

Kjølende tips til varme dager Kaldluftsvifte En kaldluftsvifte i smal modell som tar liten plass på gulvet. Viften er stillegående og har tre hastigheter, i eller uten bevegelse. Kjøp her 534 kr Staypro.no

Kjølende tips til varme dager Gulvvifte med fjernkontroll (Ø40 cm) Gulvvifte med 3 hastigheter, velegnet for soverom og stue. Kjøp her 599 kr Kjell.com

Kjølende tips til varme dager Gulvvifte (Ø40 cm) Kaldluftsvifte på teleskopstativ med 3 trinn. Viften har tydelige kontrollpanel og en stillegående motor. Kjøp her 299 kr Staypro.no

Kjølende tips til varme dager Aircondition Kaya Med innebygget 24-timers timerfunksjonen, kan du alltid komme hjem til et deilig nedkjølt hjem. Kjøp her 5.237,50 kr Staypro.no

Kjølende tips til varme dager Aircondition Alba Denne aircondition-enheten har WiFi, som gjør det mulig å styre enheten via mobiltelefonen. Kjøp her 5119 kr Staypro.no

Kjølende tips til varme dager Luftkjøler (Aircondition portabel) Ta med deg enheten på stranda, på kjøkkenet eller ha den ved senga for å sørge for at du alltid holder deg nedkjølt. Kjøp her 599 kr MyStuff.no

Kjølende tips til varme dager Portabel vifte med oppladbart batteri Portabel vifte som går like fint hjemme som på stranden. Batteriet lades via USB og holder i 2,5 til opptil 10 timer. Kjøp her 199,90 kr Kjell.com

Kjølende tips til varme dager Bordvifte (Ø30 cm) Bordvifte med 3 trinn, oscillering eller fast stilling. Kjøp her 340 kr Staypro.no

Kjølende tips til varme dager Bordvifte (Ø30 cm) Bordvifte i elegant og blank design med tre hastigheter og oscillerende/pendlende funksjon. Viften har fem blad for bedre effektivitet. Kjøp her 299,90 kr Kjell.com

Kjølende tips til varme dager Bordvifte (Ø23 cm) Bordvifte i klassisk design med to hastigheter. Viftedelen kan vinkles opp og ned alt etter hva du ønsker. Kjøp her 199,90 kr Kjell.com

Kjølende tips til varme dager Vifte med luftfukter Denne bærbare viften blåser både luft og vanntåke for å avkjøle maksimalt. Kjøp her 299 kr CoolStuff.no

Kjølende tips til varme dager USB-vifte Denne smarte skrivebordsviften har tre forskjellige hastigheter og kan stilles inn i høyderetningen. Kjøp her 199 kr CoolStuff.no