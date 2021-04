10 strikketilbehør jeg ikke klarer meg uten

Eller... det går fint an å klare seg uten, men så utrolig mye morsommere det er å strikke med dette strikketilbehøret.

Akkurat som jeg føler at jeg må ha en velfylt verktøykasse i boden til alt av store og små prosjekter, må også strikkekurven ha noen essensielle verktøy på plass.

Selvsagt finnes det mye unyttig strikkestasj, men tingene i listen under er det jeg bruker hele tiden. Mye av det kjedelige med strikking (som å nøste opp hesper og strikke snorer) går som en lek med de riktige verktøyene.

Miriam Schjetlein er skribent og videoprodusent hos ABC Startsiden, og lidenskapelig opptatt av strikking.



Om du ikke strikker selv, men kjenner noen som gjør det, finner du kanskje et godt gavetips i listen under?



Strikkepinnesettene kommer både i enkle, og mer eksklusive varianter.

Å investere i et strikkepinnesett er også et sparetips. Hvor ofte har jeg ikke stått i garnbutikken med alt garnet til et nytt prosjekt, og lurt på: «Hmm, har jeg riktig størrelse på pinnene hjemme?». Så ender jeg opp med å kjøpe den tiende rundpinnen på 4.5.

Etter at jeg fikk meg pinnesett, har berget av strikkepinner sluttet å vokse.

STRIKKETILBEHØR Smartstix rundpinnesett Med lekker veske Kjøp her 1200 kr Knittingroom.no

På rundpinnesettene kan også senene mellom pinnene byttes ut, og dermed kan rundpinnen kjapt justeres i ulike lengder. Fikser du teknikken magic loop, kan du strikke alle prosjekter med bare dette ene settet.

Her finner du flere praktiske rundpinnesett:

Strikketilbehør Rundpinnesett:

Hvis du foretrekker strømpepinnene, finnes det ypperlige sett for det også.

Strikketilbehør Strømpepinnesett:

Med garnvinde (hespetre) og nøstemaskin får man nøstet opp hespene til nøster i en fei.

Jeg har brukt opp mann og unger når det kommer til garnhesper. Det er grenser for hvor mange ganger de gidder å sitte med armene ut med hespene rundt mens jeg nøster opp. Så har jeg prøvd selv: Ha hespene rundt beina, over stoler, rundt halsen… Det funker ikke optimalt, og er ganske så kjedelig.

Men etter at jeg fikk den uslåelige duoen garnvinde og nøstemaskin i hus, er det blitt gøy å nøste opp.

STRIKKETILBEHØR Scheepjes Nøstemaskin Bøk og Valnøtt Kjøp her 1049 kr Rito Hobby

Du har hespene rundt garnvinden (eller hespetreet som det også heter) og surrer garnet opp med en sveiv på nøstemaskinen. Nå er det nesten sånn at jeg og ungene krangler om hvem som skal få nøste opp.

Strikketilbehør Garnvinde/hespetre:

Strikketilbehør Nøstemaskin:

Se hvordan du bruker garnvinde og nøstemaskin her:

En strikkemølle er praktisk når en skal lage lange snorer.

Du som har måttet strikket en skikkelig lang iCord-snor (en strikket snor som er strikket som en tube) til vottesnor på babyvotter, buksesnor eller lignende, kjenner deg nok igjen: Det tar tid og det er ikke spesielt gøy. Særlig når du egentlig tenkte at hele strikkeprosjektet endelig var ferdig, også må du gjøre dette.

Med en strikkemølle lager snoren seg selv. Du trer garnet inn på hektene i strikkemøllen og begynner å sveive. Det er ganske tilfredstillende å se snoren bli til «av seg selv» i en fei.

STRIKKETILBEHØR Ergonomisk strikkemølle - Prym Kjøp her 529 kr Rito Hobby

STRIKKETILBEHØR Strikkemølle Kjøp her 192 kr CC Hobby

STRIKKETILBEHØR Prym Strikkemølle Mini Kjøp her 239 kr Rito Hobby

Klikk på bildet for å se et stort utvalg garnskåler.

I blant lurer jeg på om jeg har brukt mer tid på å få fra hverandre nøster som har surret seg sammen, enn jeg har brukt på å strikke genseren. Hvert nøste får nå plass i hver sin garnbolle som holder dem på plass når man strikker. Bollene er dessuten kjempefine å la stå fremme.

Strikketilbehør Garnskåler:

Dette er for meg forbruksvare, som jeg alltid passer på å ha et godt lager av. Jeg merker ikke bare av hvor runden starter og stopper, eller hvor jeg skal felle eller øke i overganger. Jeg slipper å telle over alle maskene så ofte, fordi jeg merker av for et visst antall masker (for eksempel for hver 50. maske).

STRIKKETILBEHØR Sett: Maskemarkører 104 stykk Kjøp her 99 kr Strikkia.no

Jeg bruker ulike farger til de forskjellige avmerkingene for å skille hva som er hva.

Strikketilbehør Maskemarkører:

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Det er så kjedelig når maskene som er satt på vent i prosjektet, sklir av pinnen. Med maskeholdere som ser ut som store sikkerhetsnåler, holdes de på plass. Dessuten frigir dette pinner til resten av prosjektet, dermed slipper du å ha flere pinner i samme størrelse.

Strikketilbehør Maskeholdere:

Klikk for å gå til produktet.

Et målebånd blant strikkeutstyret er jo faktisk ganske opplagt, og en nødvendighet i de fleste strikkeprosjekter. Jeg foretrekker målebåndene som trekkes inn på en snelle – rullemålebånd. Da blir det mindre rot og krøll.

Strikketilbehør Målebånd:

Klikk på bildet for å gå til produktet.

I tillegg til målebånd er det god hjelp i en strikkefasthetsmåler. Det ser ut som en firkantet linjal eller vinduskarm. Legg denne oppå strikketøyet og tell antall masker innenfor «vinduet» (per 10 x 10 centimeter).

Dersom du har flere masker enn oppskriften oppgir som strikkefasthet, betyr det at du strikker for stramt og bør bruke større pinner. Om du har færre masker enn oppskriften oppgir som strikkefasthet, strikker du for løst og bør gå ned i pinnestørrelse.